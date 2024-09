Da Maranello a Modena, nasce la Mezza Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari

Molti gli ospiti intervenuti: l’Amministratore Delegato di Ferrari Benedetto Vigna, il Direttore Generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria, il Presidente Fidal Stefano Mei, il Delegato Regionale Emilia-Romagna FISPES Paolo Zarzana, fino ad arrivare alle istituzioni rappresentate dal Sindaco del Comune di Maranello e Presidente dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Luigi Zironi, l’Assessore del Comune di Modena con deleghe a Cultura, Industrie culturali e creative, Turismo, Centro storico, Promozione della città, Sport, Politiche giovanili Andrea Bortolamasi, il Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, e gli atleti special guest Rita Cuccuru, atleta paralimpica, campionessa italiana duathlon, triathlon e acquathlon e vincitrice della maratona di Parigi 2024, e Yemaneberhan Crippa, medaglia d’oro Mezza Maratona Europei Roma 2024.

Un percorso veloce tra luoghi iconici, in un ideale parallelismo fra “la corsa” e “il mondo delle corse”, con partenza da Maranello, in prossimità del Museo Ferrari e arrivo a Modena, che punta a diventare un appuntamento di grande rilievo podistico e non solo. Nasce sotto questi auspici la Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari”, dove la canonica gara sulla distanza dei 21,0975 chilometri sarà affiancata da quelle su distanze minori di 10 e 5 chilometri. L’evento mira a ritagliarsi un duplice ruolo: attrattivo nel calendario del podismo italiano, ma anche festa aperta a tutti, appassionati, famiglie e atleti, che potranno vivere una giornata indimenticabile di sport.

La manifestazione è organizzata da Master Group Sport, azienda leader in Italia nello sport marketing e protagonista dei più importanti eventi sportivi. Ferrari, in qualità di Hosting Partner, per la prima volta nella sua storia metterà a disposizione, per un evento sportivo aperto a tutti gli appassionati, alcuni siti esclusivi quali i viali aziendali e la Pista di Fiorano, oltre a Spazio Ferrari, dove verrà allestito il Marathon Village. Fondamentale il supporto delle istituzioni territoriali, dalla Regione Emilia-Romagna ai Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Modena.

La Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari” ha infatti l’obiettivo di valorizzare il territorio con la partenza della gara davanti al Museo Ferrari di Maranello e arrivo a Modena in Piazza Roma, ovvero le due città simbolo della vita di Enzo Ferrari, attraversando le strade dei comuni limitrofi di Fiorano Modenese e Formigine. Il percorso della 21 km e la relativa altimetria daranno l’opportunità a tutti gli appassionati, dai partecipanti che si stanno avvicinando a questo affascinante sport fino ai top runner, di competere in una gara veloce, con la possibilità di realizzare record personali. Le altre due distanze di 5 km e 10 km, con partenza e arrivo davanti al Museo di Maranello, offriranno a tutti, famiglie comprese, di vivere un clima di festa immersi in una esperienza unica. Un ringraziamento all’Associazione Sportiva La Fratellanza che supporterà dal punto di vista tecnico-sportivo l’organizzatore Master Group Sport.

La nuova manifestazione sportiva raccoglie il testimone della storica Maratona d’Italia, ex Maratona di Carpi, che si è tenuta dal 1999 al 2017, organizzata da Ivano Barbolini e poi dalla figlia Cristiana.

La corsa è una disciplina universale che permette, anche grazie alla community dei runners, di dare attenzione a progetti legati alla valorizzazione del territorio e della sua comunità. La Mezza Maratona d’Italia destinerà l’intero ricavato delle iscrizioni e dei contributi dei partner alla realizzazione di un campo multisport all’aperto per la promozione dell’attività sportiva tra i giovani sul territorio. L’impianto, nel cuore del Parco dello Sport di Maranello, consentirà agli appassionati di giocare a basket, pallavolo o calcio a 5. Le caratteristiche modulari del campo, infatti, permetteranno di adeguare la superficie e le strutture necessarie alla disciplina sportiva richiesta.

Oggi, inoltre, è stata presentato anche il logo relativo alla Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari” che combina aspetti iconici di una corsa automobilistica con quelli tipici della maratona creando una connessione simbolica tra i due mondi. Al tempo stesso, la loro disposizione vuole ricalcare una “M” stilizzata a rappresentare le parole “Mezza, Maratona, Maranello e Modena”. Il design complessivo, caratterizzato dalle linee inclinate e dall’uso del rosso e nero, vuole creare un’immagine immediatamente riconoscibile e che trasmetta anche il senso di movimento e velocità, tipici di una competizione come la Mezza Maratona, così come il claim scelto per la manifestazione Run The Race Track che gioca sul duplice ruolo di corsa e corse.

Presente anche Stefano Mei, Presidente FIDAL appena rieletto per il secondo mandato: “Fa sempre un certo effetto entrare in casa Ferrari ed è una bellissima cosa aver aperto il circuito con questa novità: abbinare il mondo delle corse su strada è una grande opportunità che arricchisce il nostro calendario. Spero che sia solo l’inizio di una lunga collaborazione con Master Group Sport e sono sicuro che questo evento sarà un plusvalore per tutto il nostro movimento”.