Si è svolta Meda Urban Race, in 2mila con Auxologico a favore di Avis Meda

MEDA – Una due giorni all’insegna dell’inclusione sportiva e della prevenzione medica. Nel weekend è andata in scena la 3? edizione della Meda Urban Race, promossa da Auxologico in collaborazione con il Comune di Meda e curata dalla A&C Consulting. Il sabato, nel Villaggio allestito in Piazzale Auxologico di Meda in Via Pace, le Associazioni sportive e sociali del territorio si sono raccontate, proponendo delle attività dedicate a normodotati o persone con disabilità senza alcuna distinzione e coltivando l’idea di un evento a 360°. Domenica invece è stata la giornata che ha visto oltre 2000 partecipanti prendere parte alle tre gare in programma: la prova regina della 21 km competitiva e targata FIDAL, accompagnata dalla 10 km e 5 km non competitive.