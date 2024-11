Run Rome The Marathon è ‘Rome is Woman. Per te, per tutte’

ROMA – Di corsa tra lavoro, figli, famiglia, sempre in prima linea per rispondere alle esigenze di una vita che va sempre più veloce . Si potrebbero descrivere così le donne , affannate da mille esigenze, sempre disponibili per tutti e per tutto.

Poi, però, quando si guarda ai numeri delle donne che corrono per passione, per amore di questo sport, per tenersi in forma, per condividere un momento di socializzazione o per liberarsi dallo stress, per il piacere dell’agonismo, lo specchio della nostra società riflette un dato che racconta che le donne non sembrano poter avere questo spazio per sé stesse.

Rome is Woman

Sulla base di queste considerazioni, e con l’ambizione di raggiungere quote paritarie in occasione della prossima Run Rome The Marathon del 16 marzo 2025, gli organizzatori hanno ideato il progetto “Rome is woman”, con l’obiettivo di accompagnare le donne a poter cullare il proprio sogno sportivo iniziando da qui a prendersi cura di sé stesse.

Dal pensiero all’azione, quale occasione migliore se non il primo Get Ready di questo sabato 16 novembre, un allenamento al femminile, altamente inclusivo, pensato e personalizzato per tutte le donne, per chi non ha mai corso ma vuole iniziare, per chi già corre e vuole farlo in compagnia o vuole migliorare, per chi alterna corsa e camminata. Da ora le donne sono al centro di tutto, una priorità.

Lucilla Andreucci

A coordinare questo spazio di allenamento, sarà la romana Lucilla Andreucci, ex maratoneta e mezzofondista, nel suo palmares cinque titoli di campionessa italiana in pista e su strada, 13 maglie azzurre, cinque vittorie sulla distanza di maratona, una medaglia d’argento nel 1997 alle Universiadi nei 10.000 m e una medaglia di bronzo a squadre ai campionati mondiali di mezza maratona a Palma di Maiorca. Dopo la carriera agonistica, Lucilla Andreucci, ha portato la sua esperienza di atleta, e i valori che lo sport insegna, nell’impegno educativo di Libera, la rete nazionale antimafia per il contrasto ad ogni forma di illegalità.

Area bambini dedicata

L’attenzione alle donne e alle mamme, ma volendo in questo specifico progetto anche ai papà, è totale con questo nuovo servizio che sarà allestito questo sabato 16 per il primo Get Ready. Vi sarà un’area Bambini appositamente dedicata con servizio di babysitting per tutte le mamme e i papà che potranno così correre liberamente sapendo che durante l'allenamento i figli saranno al sicuro.

La conferma della grandezza del nuovo progetto #RomeIsWoman che ha l'obiettivo di creare uno spazio di allenamento sano, sicuro e libero per tutte le donne.

Fondamentale e obbligatorio in questo caso per partecipare e richiedere il servizio di babysitting inviare una mail a romaiswoman@runromethemarathon.com

Partecipazione

La partecipazione è libera ed aperta a tutte le donne che entreranno così a far parte di una community in cui condividere per consigli e curiosità su tutto quello che c’è da scoprire o da sapere sul mondo del running, oltre a ricevere un gadget speciale. Le storie che emergeranno dagli allenamenti saranno raccolte su un diario, come in un viaggio tutto da scrivere e raccontare, dal titolo «Roma is woman. Per te, per tutte», obiettivo “Correte da noi, correte con noi, correte per voi”.

Le iscrizioni al Get Ready sono aperte - CLICCA QUI