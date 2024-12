Obiettivo sicurezza, con Suunto Wing la musica per gli allenamenti in città

A Milano, dove il ritmo urbano si fonde con il desiderio di benessere, la corsa è diventata molto più di uno sport: è un’esperienza condivisa, un’occasione per costruire relazioni e ritrovare equilibrio con il proprio corpo. I club di runners, sempre più presenti nella città meneghina, incarnano questo spirito, trasformando ogni allenamento in un momento di connessione tra persone unite dalla stessa passione. Ed eventi come quello organizzato da Suunto Italia in collaborazione con DF SportSpecialist (Palmanova) il 12 dicembre scorso, sono un esempio perfetto di come sport, innovazione e convivialità possano convivere. L’incontro ha visto la partecipazione delle community Red Snake e atleti della società sportiva Road Runners Club Milano, totale di 30 entusiasti corridori. Il ritrovo è avvenuto alle ore 18:00, con una dettagliata presentazione svolta dai responsabili di Suunto riguardo la storia del brand e le sue ultime innovazioni, tra cui le cuffie Suunto Wing, un prodotto rivoluzionario sviluppato appositamente per gli sportivi e i runner di tutti i livelli, dai neofiti agli atleti.

Una prova sul campo

Dopo l’attivazione delle cuffie, i partecipanti hanno percorso circa 5 km nella cornice del Parco Lambro, sperimentando in prima persona il comfort e le funzionalità di Suunto Wing. La serata si è conclusa con un momento di convivialità: un buffet e un aperitivo hanno permesso ai partecipanti di rilassarsi e condividere le proprie impressioni, rafforzando il senso di appartenenza al gruppo.

Suunto Wing: un nuovo modo di correre

Le cuffie Suunto Wing introducono la tecnologia Bone-Sound, un sistema innovativo che trasmette le vibrazioni direttamente all’orecchio interno attraverso gli zigomi, evitando il timpano. Questo consente agli utenti di ascoltare musica o indicazioni audio senza rinunciare alla percezione dei suoni ambientali esterni, come il rumore di un veicolo in avvicinamento o il campanello di una bicicletta. Inoltre, le cuffie sono dotate di luci LED rosse integrate, che aumentano la visibilità del runner durante l'attività, migliorando significativamente la sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione. Con un peso di soli 33 grammi e materiali di alta qualità come titanio e silicone, le Suunto Wing sono progettate per garantire comfort anche durante lunghe sessioni di allenamento. Non solo…

Resistenti alle condizioni più estreme grazie alla certificazione IP67, le cuffie possono essere immerse fino a un metro d’acqua per 30 minuti e funzionano perfettamente con temperature che vanno da -20°C a +60°C. Le luci LED posizionate sul modulo migliorano la visibilità in ambienti poco illuminati, aumentando la sicurezza degli utenti.

Tecnologia e innovazione per tutti

Suunto Wing integra funzionalità avanzate per migliorare l’esperienza d’uso:

• Controllo del movimento della testa per rispondere o terminare chiamate e cambiare traccia musicale

• Autonomia prolungata, con 10 ore di utilizzo continuo e una stazione di ricarica portatile che funge anche da power bank per estendere la durata fino a 20 ore

• Doppio microfono con cancellazione del rumore cVc, per una comunicazione cristallina anche in ambienti rumorosi

Con queste caratteristiche, Suunto Wing rappresenta un vero passo avanti nel mondo dell’audio sportivo. Sviluppato dagli atleti per gli atleti, questo prodotto unisce innovazione, comfort e sicurezza, dimostrandosi ideale per chi pratica sport all’aperto e desidera vivere ogni allenamento al massimo delle sue potenzialità. Le cuffie Suunto Wing sono quindi un esempio di come la tecnologia possa migliorare la qualità della pratica sportiva, rendendola più sicura, accessibile e appagante. La serata organizzata con DF SportSpecialist e le community di runner milanesi Red Snake e Road Running Milano ne è stata la perfetta dimostrazione.