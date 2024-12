Dolori muscolari? E’ il fenomeno DOMS. Previenilo così

Il DOMS, che sta per "Delayed Onset Muscle Soreness", è un fenomeno naturale legato all'esercizio fisico, che si manifesta con dolori muscolari a insorgenza ritardata. Per prevenirlo, è fondamentale preparare il corpo in modo adeguato prima dell'attività e adottare accorgimenti specifici. Prepararsi non significa solo "iniziare" un'attività fisica, ma pianificare con cura ogni aspetto del proprio allenamento.