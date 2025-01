Family Run&Friends, con Boris Becker e Fondazione Laureus Italia, si corre in sostegno di bambini e ragazzi con lo sport

Napoli – Si torna a correre con Fondazione Laureus Sport for Good Italia! La prima occasione del nuovo anno per promuovere lo sport come strumento di benessere psico-fisico ed educazione per i giovani in difficoltà sarà la Family Run&Friends, la passeggiata adatta a tutti ideata da Napoli Running, che sabato 22 febbraio aprirà la due giorni podistica della Napoli City Half Marathon in programma il giorno successivo, domenica 23 febbraio. Nella corsa non agonistica, accanto alla Fondazione scenderà tra le strade del capoluogo partenopeo l’atleta tedesco Boris Becker, ex numero 1 al mondo di tennis e Academy Member Laureus, che si ritaglierà anche un momento per parlare ai giovani e alle famiglie presenti, prima di cominciare la passeggiata.

“Siamo felici di avere Fondazione Laureus come charity partner” – ha esordito Carlo Capalbo, Presidente di Napoli Running. “Sposiamo appieno la filosofia promossa da Fondazione Laureus, e cioè che lo sport sia un volano per la crescita, per lo sviluppo della personalità e della socialità, uno strumento di evasione da difficili quotidianità, un’opportunità a cui bambini e ragazzi devono poter accedere, proprio come accade grazie al lavoro della Fondazione. Avere con noi un campione come Boris Becker, portavoce di questo tipo di messaggio, è un segnale che abbiamo fatto centro. Ora non resta che divertirsi tutti insieme per le strade della nostra bellissima città”, ha concluso.



Family Run&Friends

Scarpe allacciate e pettorina indossata? Non resta che riunire la famiglia e gli amici per condividere due divertenti giornate all’aria aperta da dedicare alla pratica sportiva e alla solidarietà. Si comincia dalla manifestazione non competitiva Family Run&Friends: il percorso, pensato per partecipanti da 0 a 99 anni e adatto dunque anche ad anziani, bambini, cani e passeggini, si snoderà per 2 km nei pressi del villaggio expo alla Mostra d’Oltremare. Partenza alle ore 11 da Piazzale Cristoforo Colombo, poi via Lulli, via Gessi, via Vico, largo Negrelli, via Mazzei e viale Arena Flegrea, prima di compiere il giro delle fontane e terminare nel punto ristoro allestito in Piazzale Colombo. Le iscrizioni, gratuite per i bambini sotto i 10 anni, sono già aperte sul sito web o direttamente all’Expo Village (venerdì 21 febbraio 2025 dalle 15 alle 20 o sabato 22 febbraio dalle 9 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara).

Napoli City Half Marathon e Staffetta Charity Program

Ma non c’è tempo per riposare. Il giorno successivo, domenica 23 febbraio, Fondazione Laureus Italia scenderà tra le strade del capoluogo partenopeo anche nella Napoli City Half Marathon in qualità di Charity Partner della Staffetta, a sostegno del progetto Sport for Good Napoli, che consente ai giovani di praticare un’attività sportiva ad alto impatto educativo. Aderire al Charity Program ed entrare a far parte della Community Runners della Fondazione è semplice: l’iscrizione e la donazione avvengono direttamente sulla pagina dedicata del sito Rete del Dono. Allo stesso modo si può partecipare alla raccolta fondi anche senza partecipare alla manifestazione, contribuendo ugualmente a contrastare l’apatia, l’abbandono scolastico, la propensione al bullismo e la difficoltà di socializzazione che affliggono i bambini e i ragazzi cresciuti in contesti socio-economici vulnerabili. Aderendo alla formula della staffetta non competitiva promossa da Fondazione Laureus si potrà dividere l’impegno fisico e la mezza maratona in due frazioni, rispettivamente di 10 e 11 km, un’opzione perfetta per chi desidera condividere con gli amici questa avventura sportiva in uno degli scenari più suggestivi del mondo.

Fondazione Laureus Sport For Good Italia

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo” queste le parole pronunciate da Nelson Mandela, padrino e ispiratore del movimento Laureus. Fondazione Laureus Sport for Good Italia utilizza lo sport come strumento educativo di apprendimento, operando principalmente nelle periferie delle principali città italiane. L’obiettivo è aiutare bambini e ragazzi che vivono in condizioni di forte deprivazione economica e sociale al rispetto di sé stessi e degli altri, a condividere e a rispettare le regole e le diversità culturali, ad integrarsi sviluppando il senso di appartenenza ad una comunità. Il tutto attraverso una metodologia che utilizza la pratica sportiva come strumento formativo che accompagni i processi di crescita dei minori coinvolti, riconoscendone le potenzialità di recupero e inclusione. Molteplici sono le attività che hanno coinvolto oltre 3.000 bambini in più di 20 differenti attività sportive e molteplici le collaborazioni con organizzazioni territoriali e Ambassador, campioni nello sport e non solo, che sostengono i progetti in Italia.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 19 febbraio 2025 o al raggiungimento della capacità massima di gara, CLICCA QUI. Fino al 19 febbraio 2025 è attiva la quota combinata di € 150.00 con Run Rome The Marathon di domenica 16 marzo 2025.