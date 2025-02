Presentata Termal Bologna Marathon: 10mila al via tra sostenibilità e solidarietà

BOLOGNA – Sabato 1 e domenica 2 marzo, Bologna andrà di corsa. E’ stata presentata oggi presso la Sala Anziani dI Palazzo d’Accursio sede del Comune di Bologna la Termal Bologna Marathon, 30 km dei Portici, 21 km Run Tune Up, Tecnocasa City Run 5 km e Tigotà KIDS Marathon , eventi organizzati da Bologna Sport Marathon SSD a r.l., in collaborazione con l’Associazione Run Tune Up e con il supporto ed il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna.

Programma eventi

Al via eventi per tutti, i primi a sfilare saranno i giovani atleti di domani, con la ludico-motoria Tigotà KIDS Marathon di sabato 1 marzo. Domenica 2 marzo la prima partenza delle 9.00 sarà per la 21 Km Run Tune Up, seguita alle 9.20 dalla partenza unica per gli atleti della Termal Bologna Marathon e 30 Km dei Portici, quest’ultima prova valida per il Campionato Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) sulla distanza di 30 km, tutte gare Fidal competitive. Chiuderanno le fila i partecipanti della Tecnocasa Bologna City Run 5 Km, a carattere non competitivo, dedicata a chi volesse godersi una domenica di sport ammirando le bellezze del centro storico di Bologna.

I numeri

Mentre fervono i lavori di organizzazione, dietro le quinte c’è un clima di soddisfazione grazie ai numeri di partecipazione che sono cresciuti fino a far registrare il sold out anticipato sia per la storica 21 Km Run Tune Up che per la 30 km dei Portici. Riaperte, ma con pochissimi pettorali ancora disponibili, le iscrizioni per la distanza regina Termal Bologna Marathon. Sul totale degli eventi un richiamo di oltre 10mila presenze che trasformano un evento sportivo in un weekend di festa e di afflusso turistico per l’intera città.

Sono già oltre 7.200, dunque, gli atleti che si sono assicurati la propria presenza sulla linea di partenza degli eventi competitivi, 3.500, invece, il numero massimo di iscritti alle non competitive.

Roberta Li Calzi, Assessora Sport Comune di Bologna: “E’ bello aprire questa conferenza con un video così emozionante, in prima persone avendo vissuto l’evento da atleta, avendo premiato i vincitori e partecipato anche dal lato organizzativo posso dire che dietro queste immagini c’è un grandissimo lavoro prima e durante questo evento che è una grande eccellenza della città. Ringrazio gli organizzatori, tutta l’amministrazione del Comune di Bologna che mettono in campo impegno, passione e competenza per la realizzazione della manifestazione. Nel ringraziare gli organi di stampa che ci seguono, sono a chiedere di dare risalto ad una comunicazione molto importante. Abbiamo appena concluso un tavolo tecnico a cui hanno partecipato Prefetto, Questore e Bologna Calcio perché domenica 2 marzo si svolgerà alle ore 15.00 la partita Bologna Cagliari, un evento che non sarebbe dovuto svolgersi in quanto il Comune di Bologna già a settembre 2024 ha trasmesso a Lega Calcio e Bologna FC il calendario degli eventi impattanti sulla città, soprattutto in zona stadio. Per questa evenienza sono stati inviati diversi promemoria ma pochi giorni fa siamo stati informati che la partita non sarà posticipata. Abbiamo quindi richiesto un’azione sinergica per comunicare alla città la concomitanza che va vissuta ancora come una festa, un’occasione così come lo è la maratona che coinvolge la città di Bologna ma anche l’area metropolitana e rappresenta un’occasione di indotto turistico e per i cittadini di vivere, già dal venerdì pomeriggio, in modo appassionato e con divertimento e intensità tutto l’evento. In accordo con il Sindaco Matteo Lepore, abbiamo messo in campo la macchina organizzativa della comunicazione. Viva la maratona, avanti col sorriso!”

Così invece Teresa Lopilato, Presidente Bologna Sport Marathon: “Un ringraziamento speciale al mio team, un fine settimana che deriva da un lavoro lungo un anno. Superati i 7000 atleti competitivi nelle tre distanze, il 33% sono stranieri provenienti da decine di nazioni estere ed è molto alta anche la percentuale femminile, le donne saranno il 31%. I numeri non sono tutto, Termal Bologna Marathon vuole emozionare e coinvolgere, è un evento che sta crescendo molto ed è sempre di più nel tessuto della città”.

Ester Balassini, Consigliere Nazionale FIDAL: “Un onore affiancare una organizzazione del genere e anche affiancare due donne al comando come l’Assessore Li Calzi e la Presidente Lopilato. Fidal crede nella maratona e nei giovani, stiamo costruendo insieme il futuro”.

Fabio Cavallari – Direttore Marketing e Comunicazione Termal Bologna Marathon: “E' una grande soddisfazione che molte aziende siano legate a Bologna Marathon sin dalla nascita di questo evento, questo permette di sviluppare tanti progetti. Accanto ai partner che ci affiancano da sempre, ci sono anche tante novità, come l’ingresso del Title Sponsor Termal”.

Fabio Giatti, Vicepresidente Termal: “Rappresento un gruppo di società che opera in diversi settori, accomunati dalla green economy, sul territorio locale ci occupiamo di impiantistica ed efficientamento energetico ma operiamo anche a livello nazionale ed internazionale nel settore della climatizzazione. Siamo felici di essere title sponsor dell’evento, ci inseriamo in questo contest per una visione ampia a benificio della città, attraverso eventi di sport e cultura. Parteciperemo con spirito sportivo e di divertimento anche con la nostra squadra. In bocca al lupo a tutti”.

La sostenibilità

Bologna Marathon ha costituito un Green Team con l’obiettivo di ridurre l’impatto sull’ambiente attraverso azioni concrete e di grande valore. Riduzione dello spreco, riciclo, messa in campo di mezzi ecologici a zero emissioni, solo alcune delle iniziative promosse dagli organizzatori in ambito green. Per questa edizione, la Termal Bologna Marathon si avvale della collaborazione con l’azienda Culligan che metterà a disposizione erogatori di acqua a KM0, favorendo l’eliminazione delle bottigliette di plastica. Subito dopo la partenza delle gare, le squadre della Cooperativa Sociale La Fraternità provvederanno a recuperare gli indumenti che gli atleti lasceranno incustoditi in modo da immetterli in un circolo virtuoso di riutilizzo.

Giulio Giampieri, Presidente del Gruppo Culligan in Italia: “Culligan, in linea con il suo impegno nell’ambito della sostenibilità, ha scelto di collaborare con la Termal Bologna Marathon 2025 con l’obiettivo di portare al grande pubblico soluzioni che consentano di migliorare la qualità dell’acqua e al contempo ridurre l’impatto sull’ambiente” “Come Culligan, siamo molto orgogliosi di mettere a disposizione degli atleti e del pubblico i nostri sistemi di filtrazione e ci auguriamo che questa occasione possa sensibilizzare e suscitare interesse verso la pratica di nuove abitudini di consumo, per il benessere della comunità in cui operiamo”.

La solidarietà

Con Tecnocasa Bologna City Run 5 km, la corsa o camminata non competitiva di circa 5 km nel centro cittadino, sport e benessere vanno a braccetto con una iniziativa di solidarietà, realizzata in collaborazione con CSI Comitato di Bologna e con il supporto di Banca di Bologna. Al momento dell'iscrizione alla Tecnocasa Bologna City Run è possibile scegliere il charity partner da sostenere: ABIO Bologna, ADMO Emilia-Romagna, Ageop Ricerca Odv, A.I.A.S. Bologna Onlus , Ail Bologna Odv , Angsa Bologna , Associazione L'Aliante , Associazione Metropolitana LILT Bologna , Bimbo Tu , Casa Santa Chiara , Face Foundation Italia , Fanep Odv , FIDAS Bologna, Fondazione Ant Italia Onlus , Fondazione Policlinico Sant'Orsola, Il Paddock , Loto Onlus , Marevivo , Sport Senza Frontiere , Susan G. Komen Italia .

“Tutte le agenzie Tecnocasa, Tecnorete e Kìron di Bologna e provincia - afferma Lorenzo Rinaldi, Area Manager Gruppo Tecnocasa - saranno protagoniste di questo importante progetto sportivo di ampio respiro, in grado di trasmettere valori genuini e di coinvolgere un vasto pubblico interessato allo sport, alla salute e al benessere. Ma è molto più di una corsa anche perchè, con l’iscrizione, ognuno potrà fare la propria “parte” dando sostegno a un progetto benefico a favore degli enti coinvolti nell’iniziativa”

Così Anna Maria Falcone di Banca di Bologna: “Organizzare un evento di massa è sempre molto difficile, ma qui siamo ad alto livello. Siamo contenti di sostenere questo progetto che parla di inclusione, di stare insieme, socialità e di forte presenza femminile, valori a noi comuni”.