Maratona di Roma, dove vederla in TV

La grande atletica leggera è protagonista nella Casa dello Sport, in diretta su Sky e in streaming su NOW .

Domani, domenica 16 marzo, una grande festa di sport per la Capitale. La Maratona di Roma - Acea Run Rome the Marathon attraverserà le strade più suggestive della città per la sua 30esima edizione, con partenza dai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo. Al via numerosi quotati atleti internazionali e migliaia di appassionati provenienti dall’Italia e dall’estero.

L’ Acea Run Rome The Marathon sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW dalle 9.15, con la telecronaca di Nicolò Gatti e Pietro Arese.

La programmazione di atletica leggera in diretta su Sky e in streaming su NOW

Acea Run Rome The Marathon

Domani, domenica 16 marzo

In diretta alle 9.15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Differita streaming Youtube official Page dalle 11.30

www.youtube.com/@runromethemarathonofficial