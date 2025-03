Torna Vivicittà, la corsa per la pace, i diritti, l’Europa: appuntamento domenica 6 aprile in decine di città

È iniziato il conto alla rovescia in vista di Vivicittà 2025, i runner di tutte le età sono pronti ad invadere le strade di oltre 40 città italiane per la pace, l’ambiente, i diritti, l’Europa. Si partirà simultaneamente alle ore 9.30 di domenica 6 aprile e il “via” verrà dato in diretta, come tradizione, dai microfoni di Radio 1 Rai, media partner dell'iniziativa. Altro architrave della comunicazione di Vivicittà è il Corriere dello Sport, al fianco della manifestazione sin dalla prima edizione del 1984, che titolò: "Ecco la corsa più grande del mondo".