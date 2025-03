Kilian Jornet conferma, il Chianti Ultra Trail by UTMB 2025 entra nella leggenda del trail running

Radda in Chianti si prepara ad ospitare l’evento più atteso e straordinario nella storia dell’ultra trail mondiale. Con la conferma ufficiale della partecipazione di Kilian Jornet, leggenda vivente e simbolo assoluto di questo sport, il Chianti Ultra Trail by UTMB® 2025 entra di diritto nella leggenda.

Mai, nella storia recente del trail running, tre icone di questo calibro si erano sfidate nella stessa gara: Jornet, Vincent Bouillard e Jim Walmsley daranno vita a un confronto epico.

Una start list senza precedenti, che consacra la settima edizione del Chianti Ultra Trail come LA gara dell’anno e probabilmente di un’intera epoca. Un evento destinato a lasciare un segno profondo nella storia della disciplina e negli occhi di chi avrà il privilegio di viverlo dal vivo o in diretta streaming su [live.utmb.world](https://live.utmb.world/it).

Il ritorno del re: Kilian Jornet c'è

Dopo mesi di attesa e speculazioni, è ufficiale: **Kilian Jornet Burgada** tornerà in gara nel Chianti Ultra Trail. Il fuoriclasse spagnolo, reduce dal successo alla Sierre-Zinal 2024, punta dritto al Golden Ticket per la Western States 100, ma non solo: l’obiettivo è vincere e dominare. Jornet non è uno che partecipa, è uno che riscrive i confini dell’impossibile. E lo farà su un terreno magico come quello del Chianti, tra vigneti e castelli, su strade bianche che diventano leggenda.

Una sfida mai vista prima

Accanto a lui, Vincent Bouillard, il vincitore della HOKA UTMB® Mont Blanc 2024 e stella emergente della scena mondiale, pronto a confermarsi contro il più grande di sempre. E poi Jim Walmsley, l’uomo dei record e primo americano a vincere l’UTMB nel 2023, detentore del primato alla Western States 100M e atleta simbolo della nuova generazione di ultra trailer. Mai, nella storia dell’ultra trail, si erano affrontati contemporaneamente questi tre campioni, in un contesto così affascinante e competitivo.

5000 atleti, un sogno: il mondo arriva nel Chianti

Saranno 5000 i runner che si daranno appuntamento dal 21 al 23 marzo 2025 a Radda in Chianti, trasformando le colline toscane nel cuore pulsante del trail running mondiale. Un evento che richiama atleti da tutto il pianeta e che, per questa edizione, promette di fare la storia. Il 67% dei partecipanti arrivano dall'estero, precisamente da 84 nazioni differenti.

Cinque le distanze in programma:

- **Ultra Trail Chianti Castles (UTCC)** 120 km / 5200m D+

- **Chianti Ultra Trail (CUT)** 73 km / 3000m D+

- **Chianti Marathon Trail (CMT)** 46 km / 1700m D+

- **Chianti Half Trail (CHT)** 20 km / 800m D+

- **Chianti Wine Run (CWR)** 10 km / 400m D+

Oltre 60 atleti élite prenderanno parte alla 100M, la distanza regina, dove si assegneranno i **Golden Ticket** per la Western States Endurance Run. La sfida più importante di sempre, in uno scenario unico.

Il duello tra titani, ma non solo

Oltre ai big, la starting list è ricchissima di nomi di rilievo internazionale. L’italiano Andreas Reiterer, vincitore qui nel 2024, è pronto a inserirsi nella lotta per il podio. E tra le donne, attesissima la battaglia tra Azara Garcia De Los Salmones, regina della passata edizione, e l’americana Abby Hall.

Anche sulle distanze più corte non mancheranno i fuochi d’artificio: Davide Cheraz, Germain Grangier, Harry Jones, Rosanna Buchauer, Francesco Puppi, Joyline Chepngeno, Camilla Magliano e il veterano Franco Collé sono solo alcuni dei protagonisti che renderanno ogni metro di gara incerto e spettacolare.

Segui la diretta live su [live.utmb.world](https://live.utmb.world/it)