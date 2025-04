In 16mila alla Generali Prague Half Marathon, vittoria di Kwizera e Rengeruk

E’ stata una gara tra le più equilibrate di sempre, subito dopo la partenza da Praga Holesovice, quattro uomini, i favoriti, affiancati da due pacemaker, si sono staccati andando incontro al vento che li ha investiti lungo i tratti lungo il fiume Moldava, tanto insidioso da far presagire già da metà gara che non si sarebbe assistito ad un primato del percorso ma che non ha impedito di far segnare crono impressionanti. A metà gara, il burundese Rodrigue Kwizera, settimo uomo nei 10.000 m dei Campionati del mondo 2023, ha perso brevemente terreno rispetto a un trio di uomini che costituivano la testa gara, ma si è presto saputo riunire conservando le energie per sferrare l’attacco finale lungo il rettilineo di fronte al mercato di Holešovice, andando a strappare il crono vincente di 58:54. "Sono felice per questa vittoria e anche per il record nazionale che ho corso, penso che le condizioni per una gara di resistenza fossero piuttosto buone oggi", ha detto Kwizera, primo burundese a iscrivere il suo nome nell’albo d’oro. Piazza d’onore per il keniano Isaia Kipkoech Lasoi in 58:56, ben staccato dal connazionale Ezra Kipketer Tanui che completa il podio in 59:20.