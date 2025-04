48^ Schneider Electric Marathon de Paris, i top runner al via domenica 13 aprile 

Il top runner al via

Annunciato il cast di atleti che combatterà per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro di questa prestigiosissima manifestazione.

Tornano con l’intenzione di staccare il bis, l’etiope Elisha Rotich (2:04:21 nel 2021) e la keniota Judith Jeptum Korir (2:19:48 nel 2022), già vincitori, rispettivamente nel 2021 e 2022 e detentori del primato del percorso.

La sfida assume i contorni di un duello tra Etiopia e Kenya, che si sono aggiudicati le ultime sedici edizioni, dal 2008: otto vittorie a testa nella gara femminile e sette vittorie etiopi contro nove trionfi kenioti nella gara maschile. In totale, dal 2003, l’unico corridore non keniota e non etiope ad aver tagliato per primo il traguardo in Avenue Foch è stato il vincitore del 2007 Shami Mubarak, dal Qatar ma nato in Kenya.

Gli uomini

Il Kenya punta su Bernard Biwott, che ha vinto la maratona di Francoforte del 2024 in 2:05:54, Titus Kimutai Kipkosgei (2:07:12 a Milano nel 2024), Dominic Ngeno (2:07:23 a Toronto nel 2024), Timothy Kipkorir (2:07:53 a Milano nel 2023), Sila Kiptoo (2:08:09 a Roma nel 2024), Barnaba Kipkoech (2:08:21 a Malaga nel 2022) ed Edwin Kibichiy (2:09:20 ad Amsterdam nel 2024). Un altro uomo da tenere d’occhio è Brian Kwemoi, che vanta un solido record personale di 59:26 sulla distanza della mezza maratona, ma ha faticato a convertirlo in un successo in maratona (2:15:24 ad Amsterdam nel 2024).

Per l’Etiopia, schierati Olika Adugna Bikila (2:06:15 a Dubai nel 2020), vincitore del Marsiglia-Cassis Classique Internationale nel 2019, Tsedat Ayana (2:06:18 a Dubai nel 2020), Hailu Zewdu (2:06:31 a Dubai nel 2020), Andamlak Belihu (2:06:40 a Berlino nel 2022), Desalegn Girma (2:06:52 a Dubai nel 2025) e Dinkalem Ayele (2:07:53 a Doha nel 2025). Attenzione anche all’eritreo Ghirmay Ghebreslassie (2:05:34 a Siviglia nel 2022), che si è aggiudicato l’oro ai Campionati del mondo del 2015 a Pechino, e al gibutiano Ibrahim Hassan (2:06:33 ad Abu Dhabi nel 2024) che proveranno a dire la loro.

A difendere i colori nazionali della Francia sarà Hassan Chahdi, capace di 2:07:30 a Londra nel 2024, sulle strade della capitale francese già capace di staccare il crono di 2:10:20 nel 2017.

Le donne

Al femminile ci saranno sei atlete che hanno infranto la barriera di 2:20 in una maratona, tra cui la medaglia d’oro olimpica Tirunesh Dibaba, che detiene un record di 2:17:56 su questa distanza (Londra nel 2017) ma non ha completato una maratona da quando è arrivata terza a Berlino nel 2018 (2:18:55). Avrà sul collo il fiato delle connazionali Bedatu Hirpa (2:18:27 a Dubai nel 2025), Dera Dida (2:18:31 a Dubai nel 2025), Zinash Senbeta (2:21:05 a Lubiana nel 2023) e Kidsan Alema (2:22:28 a Siviglia nel 2022).

La delegazione keniota è guidata da Angela Tanui, il cui trionfo più prestigioso è l’edizione 2021 della Maratona di Amsterdam (2:17:57) e Judith Jeptum Korir (2:19:48 nel 2022). Insieme a loro ci saranno Evaline Chirchir (2:20:33 a Valencia nel 2024), Visiline Jepkesho (2:21:37 a Parigi nel 2017), Ivyne Jeruto (2:22:21 ad Amsterdam nel 2024), Agnes Keino (2:22:53 a Francoforte nel 2024) e Janet Ruguru (2:23:00 a Pechino nel 2023). Riflettori puntati anche sulla tanzaniana Magdalena Shauri, terza alla Maratona di Berlino nel 2023 con un tempo di 2:18:41, tenterà di inserirsi.

Campionato francese di Handbike e Paris Run For All

Per il quinto anno consecutivo, la Schneider Electric Marathon de Paris supporterà il French Handisport Marathon Championship.

Sabato 12 aprile dalle ore 9.00 si svolgerà la Paris Run For All, 4 km nel cuore della città per raccogliere fondi da donare a ANAE’ Charity, una organizzazione no-profit che supporta persone con disabilità e le loro famiglie nella pratica dello sport fornendo attrezzatura e provvedendo all’alloggio.

Il percorso

Sfrecciare sull’asfalto di Parigi: questa è la promessa della Schneider Electric Marathon de Paris. Il viaggio inizia sugli Champs-Élysées, per poi aggirare Place de la Concorde e Place Vendôme, dirigendosi verso l’Opéra Garnier. Si torna quindi al Louvre, lungo Rue de Rivoli, passando per il Municipio e Place de la Bastille, prima di dirigersi verso il Castello e il Bois de Vincennes. Poco dopo il traguardo della mezza maratona, i partecipanti scivoleranno lungo le rive della Senna, ammirando Notre Dame, la Conciergerie, il Ponte Alessandro III e il Musée d’Orsay, con la Torre Eiffel che si staglia all’orizzonte. Dopo un breve passaggio attraverso il Bois de Boulogne, la parte finale attraverso gli eleganti quartieri della zona ovest di Parigi, prima della liberazione e della gioia suprema di tagliare il traguardo ai piedi dell’Arco di Trionfo in Avenue Foch. Per la prima volta quest’anno, il percorso passerà da Place de la Nation.

La festa

250.000 sostenitori e spettatori saranno distribuiti lungo il percorso, a tifare, incitare, applaudire, trascinare i corridori e a volte persino piangere! Quaranta punti di intrattenimento e tanta musica scandiranno il ritmo dei corridori e delle loro falcate lungo tutto il percorso. I partecipanti proveranno l'emozione di vedere i messaggi di sostegno dei loro cari su schermi giganti. Vivranno un'esperienza unica correndo attraverso il tunnel delle Tuileries, completamente immersi nel mondo della serie "The Last of Us". Per l'edizione del 2025, l'ultimo chilometro promette di essere altrettanto indimenticabile, arrivando subito dopo la fan zone Asics, con transenne illuminate e folla che costeggia il percorso fino all'arco del traguardo.

#Ligne42KM

#Ligne42KM: Ideata e ispirata dall'Official Media Supplier, RATP, questa linea immaginaria collega 34 stazioni della metropolitana e consente ai sostenitori di raggiungere i corridori in vari punti del percorso.

Diretta TV

Il Italia la Schneider Electric Marathon de Paris sarà visibile su Eurosport 1 dalle 7:45 alle 10:30.

Programma sabato 12 aprile

Sabato 12 aprile (ore 9:00) — Paris Run For All

• Una corsa di 4 km tra il Palais-Royal e l'École Militaire, senza cronometro, con colazione gratuita all'arrivo. Paris Run For All è un evento benefico che mira a rendere lo sport accessibile a tutti, altamente inclusivo.

• Il 100% delle quote di iscrizione sarà devoluto all'organizzazione benefica ANAÉ, che apre le porte allo sport alle persone con disabilità con attrezzature e vacanze su misura per loro e le loro famiglie.

• Le iscrizioni (a partire da 9 €) sono ancora aperte sul sito.