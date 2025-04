Svelato il nuovo percorso della 14^ BMW Ceccato Motors Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K

Ma le novità non finiscono qui, poiché entra a far parte della famiglia Moonlight Half Marathon il nuovo sponsor tecnico OTSO, un'azienda nata nel 2019 nel principato di Andorra, sui Pirenei, specializzata nella produzione di abbigliamento e accessori sportivi per l’outdoor di alta qualità, dal design unico e rispettosi dell’ambiente. Non a caso, in lingua basca Otso significa lupo “un animale intelligente, molto sociale e familiare della nostra fauna, che lotta per la sua sopravvivenza svolgendo un ruolo ecologico insostituibile”. L'esclusivo merchandising di Otso sarà disponibile nello stand presente al Moonlight Village.

Il nuovo percorso della mezza maratona, studiato assieme all’Amministrazione Comunale, come già annunciato rispetto al passato aggiunge quest’anno la novità di raggiungere il centro storico di Jesolo percorrendo tutta via Ca’ Gamba fino al ponte sul Canale Cavetta. Da qui i runners inizieranno a costeggiare il fiume Sile (il fiume di risorgiva più lungo d'Italia), percorrendo via Cesare Battisti, via Giovanni Pascoli e via Nazario Sauro, tutti elementi nuovi che sapranno regalare scorci diversi e molto suggestivi specialmente al tramonto. Gli atleti imboccheranno poi via Toscanini, riattraverseranno il ponte sul Cavetta e inizieranno a percorrere un primo tratto del canale. A questo punto il tracciato si addentra nella campagna jesolano lungo via Fornasotto e via Miozzo, per poi riaffacciarsi di nuovo sul Cavetta e costeggiarlo fino a Cortellazzo. Qui si correrà a fianco della suggestiva foce del fiume Piave con il suo porticciolo turistico, per poi far ritorno al Lido di Jesolo lungo i verdi e scorrevoli viali di Belgio e via Oriente nella rigogliosa pineta jesolana. Sarà infine il Lungomare, con le sue spiagge bianche e il bagliore della luna, ad accompagnare gli ultimi chilometri degli atleti prima di tagliare il traguardo in Piazza Milano, sede anche del Moonlight Village, dove le luci e la musica della vita notturna di Jesolo e soprattutto il consueto calore del pubblico accoglieranno i finisher.

Il tracciato della 10K non subirà modifiche rispetto al passato, mentre la Alì Family Run, la corsa-camminata non competitiva di 4 chilometri dedicata a famiglie, turisti e appassionati, quest’anno ricalcherà un tratto di quello della mezza maratona, affacciandosi anch’essa sul lungomare. Le vie interessate al transito saranno quindi via Danimarca (partenza), via Olanda, via Anasso, via Altinate, Lungomare e poi via Vittorio Veneto, via Carlo Scarpa, via Levantina, via Possagno, via Olanda e arrivo in Piazza Milano.

Infine, la Rollerblade® Moonlight Half Marathon partirà come tutte le gare da via Danimarca e imboccherà via Ca’ Gamba, via Cavetta Di Marina, via Fornasotto, via Miozzo, via Corer, via Comacchio, via Corer 2° Ramo, via Adria, via Corer, Ramo di via Gabbiano, Viale Cigno Bianco, Via Cavetta Di Marina, Viale Oriente, Viale Belgio, via Agnello Partecipazio, via Oriente, via Bucintoro, Lungomare, via Vittorio Veneto, via Carlo Scarpa, via Levantina e arrivo in Piazza Milano.

Il programma di sabato 24 maggio sarà così scandito: alle ore 17.30 si comincia con la Alì Family Run. Alle ore 18.30 circa è prevista la partenza della Jesolo Moonlight 10K partirà alle ore 18.30 circa, seguita dalla Rollerblade® Moonlight Half Marathon (ore 19 circa) e infine la 14^ Jesolo Moonlight Half Marathon alle 19.30 circa.

Le iscrizioni a alle quattro gare sono aperte e disponibili sul sito www.moonlighthalfmarathon.it.