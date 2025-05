L'Etiopia dominano la ORLEN Prague Marthon. Havlena e Hrochová campioni della Repubblica Ceca

La 30ª edizione della ORLEN Prague Marathon ha visto trionfare gli atleti etiopi in entrambe le categorie élite. Il vincitore dello scorso anno, Lemi Berhanu Hayle , ha difeso il titolo nella gara con partenza e arrivo nella pittoresca Piazza della Città Vecchia, mentre la classifica femminile assoluta è stata dominata dalla connazionale Bertukan Welde Sura . Durante la mattinata di domenica, il clima per la corsa nelle strade della capitale ceca è stato piuttosto favorevole, con una temperatura intorno ai 15 gradi, anche se in alcuni tratti gli atleti hanno dovuto affrontare forti raffiche di vento.

Lemi Berhanu Hayle ha staccato gli ultimi avversari ai due terzi del percorso, tagliando il traguardo con il secondo miglior tempo nella storia della maratona di Praga: 2:05:14, soli cinque secondi dal record della corsa. «Sono molto felice di aver vinto qui per la seconda volta. Il vento è stato un problema in alcuni tratti, ma ho cercato di ripararmi dietro alla moto», ha raccontato il vincitore. Secondo si è classificato il keniano Felix Kipkoech, seguito dal giapponese Tetsuya Yoroizaka.



Anche nella gara femminile, la svolta decisiva è avvenuta poco prima del 30° chilometro. Bertukan Welde Sura, che ha corso buona parte del tracciato accanto ad alcune delle migliori fondiste ceche, ha vinto con il tempo di 2:20:55, migliorando il proprio record personale di 59 secondi. Al secondo, terzo e quarto posto si sono invece piazzate le stelle keniane del fondo: seconda Evaline Chirchir, terza Pascalia Chepkosgei.

La ORLEN Prague Marathon si è svolta anche come Campionato nazionale della Repubblica Ceca. Il titolo maschile è andato per la prima volta al ventiquattrenne Yann Havlena. L’atleta, che ha la Svizzera come campo base per i suoi allenamenti, ha superato tutti i rivali più esperti e ha tagliato il traguardo al limite delle forze in 2:21:12. Otto secondi dopo è arrivato Vít Pavlišta, che ha così conquistato la sua 38ª medaglia ai campionati nazionali. La medaglia di bronzo è andata all’ex campione Martin Edlman, in un finale molto combattuto.

Tra le donne, il titolo nazionale non è mai stato messo in discussione: la principale favorita, Tereza Hrochová, ha rispettato i pronostici, vincendo con un ampio margine di oltre otto minuti. La due volte olimpionica ha festeggiato il suo debutto ai Campionati nazionali di maratona con un tempo di 2:34:04, che le è valso anche un onorevole settimo posto nella classifica assoluta. «Per quanto possibile, me la sono goduta. È una gara interessante, devo ancora metabolizzarla», ha dichiarato Hrochová al traguardo. La medaglia d’argento è andata a Petra Pastorová, che aggiunge così un argento alla sua collezione di sei ori e un bronzo nei campionati cechi di maratona. Terzo posto per Eva Filipiová, alla sua terza medaglia in questa disciplina.

Tra oltre 10.000 partecipanti, anche sei “eroi della corsa” hanno preso parte all’evento, mantenendo la loro partecipazione al 100% a tutte le edizioni della Maratona di Praga. Durante la manifestazione si è svolta anche la finale della Junior Marathon, una delle iniziative storiche del circuito RunCzech radicata nel tempo e sul territorio. Alla gara finale di Praga hanno partecipato 25 squadre di studenti delle scuole superiori da tutte le regioni della Repubblica Ceca. Anche quest’anno la ORLEN Prague Marathon è stata insignita del prestigioso riconoscimento “Elite Label” della World Athletics. In totale, più di 13.000 atleti hanno preso parte attivamente agli eventi del weekend della maratona.

ORLEN Maratona di Praga 2025 – risultati ufficiali:

Classifica assoluta – uomini:

Lemi Berhanu (ETH) – 2:05:14

Felix Kipkoech (KEN) – 2:07:19

Tetsuya Yoroizaka (JPN) – 2:09:10

Classifica assoluta – donne:

Bertukan Welde Sura (ETH) – 2:20:55

Evaline Chirchir (KEN) – 2:21:25

Pascalia Chepkosgei (KEN) – 2:22:11