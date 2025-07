Gatorade® Race the Bridge, tra musica e sport, i runner milanesi si appropriano del Ponte della Ghisolfa   

MILANO – Serate lunghe e caldo, normale per la frenetica Milano. A soddisfare la voglia dei runner di divertirsi e vivere una nuova avventura in notturna hanno pensato Almostthere – Beyond Sport e FollowYourPassion dando vita a «Gatorade® Race The Bridge», corsa libera non competitiva, sulla distanza di 6 km, al via alle 23.00 di sabato 12 Luglio.

Un evento sociale, sport, musica e festa

Partecipare sarà, dunque, un’occasione di respirare emozioni nuove trasformando il Ponte della Ghisolfa, da decenni vitale infrastruttura viaria, in un palcoscenico di energia, un luogo che diventa così simbolo della volontà della comunità podistica meneghina di riappropriarsi degli spazi urbani, di vivere la città in maniera diversa, libera dal traffico e dallo smog, più a misura d’uomo, dove conta solo il contatto umano e il sentirsi pienamente vivi.

Migliaia di runner questo sabato notte illumineranno con le luci frontali i 6 km del tracciato, misura semplice e alla portata di tutti, anche i meno allenati. Si respirerà un clima di grande festa con tanta musica grazie alla presenza di due band e di un cantante solista. Pronti, partenza e via, da Piazzale Lugano, e ritorno, una gara sprint, ricca di animazione e che mette in scena anche una sfida tra le running crew meneghine. Vinceranno quelle più numerose e capaci di radunare il maggior numero di partecipanti all’evento, già confermata la presenza di alcune tra le più importanti community del capoluogo lombardo: On, i Midnight Runners e gli Yapperz.

A garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza saranno i City Angels, storica associazione milanese di volontariato il cui DNA è fornire aiuto alle persone bisognose e contribuire a sicurezza e tranquillità in diverse città italiane. Spazio anche al terzo tempo grazie alla presenza di food truck e bar, per un’esperienza sociale completa.

I gadget

Tutti i partecipanti all’evento Gatorade® Race The Bridge riceveranno, grazie al negozio specializzato running Why-Run Milano, il race kit con la T-shirt commemorativa e la luce frontale da indossare obbligatoriamente durante la corsa e gadget offerti da Gatorade®.

Gatorade, energia e ispirazione al fianco dei runner

Title sponsor dell’evento, Gatorade sostiene Gatorade® Race The Bridge con la sua energia iconica, offrendo un’esperienza all’insegna del movimento, della passione e della connessione tra le persone. “Gatorade è da sempre al fianco di chi sceglie di mettersi in gioco e superare i propri limiti – dichiara Marcello Pincelli, CEO PepsiCo Beverages Italia –. Con Race The Bridge vogliamo accendere una notte speciale a Milano, ispirando una nuova visione dello sport urbano: inclusivo, libero, divertente. Una vera celebrazione della corsa e della comunità che la anima.” L’operazione è parte delle attivazioni legate alla campagna “Is it in you?” orchestrate da SBAM powered by Jakala, l’agenzia creativa di Gatorade per il mercato italiano. Grazie a Gatorade sarà presente anche Lisa Migliorini ‘thefashionjogger’ che con i suoi 2,7milioni di follower su Instagram è una della più famose influencer del mondo sportivo.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito.