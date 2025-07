25°Giro Lago di Resia, ancora vittorie di Wedel (GER) e Hrochová

Dopo una giornata di festa e con una temperatura rivelatasi ideale per la corsa, il Giro Lago di Resia è scattato alle 21.30 dalla galleria illuminata di Curon con una scenografia di luci, fuochi e atmosfera da sogno. Il ritmo di gara si è fatto da subito sostenuto, con il primo tratto interamente pianeggiante che ha favorito le lunghe leve dei corridori in testa al gruppo. Sull’imponente diga illuminata a festa il campionissimo Wedel ha salutato la compagnia degli avversari lanciandosi in solitaria nel tratto più mosso del percorso che al rientro verso il traguardo presenta strappi che possono farsi sentire sulle gambe. Il tedesco sgambettando fra 2000 fiaccole ha centrato la sua 5.a vittoria con un successo in solitaria davanti, nuovamente, ad Antonino Lollo, secondo anche l’anno scorso, col messinese che ha condotto una gara controllata anticipando all’arrivo il tedesco Niels Bubel che all’esordio a Resia si è regalato un 3° posto di valore. Medaglia di legno per il fiemmese Peter Lanziner, 5° posto per il bolzanino Khalid Jbari.

Al femminile non c’è stata pressoché storia, con l’olimpica Tereza Hrochová che ha dettato il ritmo mescolandosi al gruppo di testa degli uomini fin dai primi metri. Con un passo gara degno della campionessa nazionale di maratona che è, Hrochová ha siglato una tripletta sontuosa divertendosi molto a correre in notturna e come lei stessa ha aggiunto sul traguardo: “è stata la mia prima gara di notte, il percorso era preparato perfettamente e sono davvero contenta di questo risultato, perché per me questo posto è speciale”. La ceca Hrochová ha portato a casa il pregiato trofeo in marmo bianco di Lasa e preceduto all’arrivo la tedesca Simone Raatz e la belga Petra De Sadeleer, quest’ultima al rientro dopo una pausa forzata di 5 anni che l’ha vista tornare protagonista in modo inaspettato, ma a dir poco piacevole. Da segnalare il 5° e 7° posto delle fondiste venostane Ylvie e Marit Folie. Va ricordato il completamento della 25.a gara su altrettante edizioni da parte di Roswitha Tragust, Michael Burger e Günther Angerer, i veterani della manifestazione che non si sono persi nemmeno questo appuntamento al chiaro di luna in compagnia di migliaia di podisti. Grande successo anche per la non competitiva Just For Fun che ha fatto registrare numeri da record e premiato ogni concorrente con l’originale medaglia da finisher.

L’antipasto della corsa sotto le stelle è stato servito nel pomeriggio dalla Corsa delle Mele dei bambini che ha coinvolto 400 fra bimbe e bimbi in una non competitiva travolgente, ma anche dalla variante per Nordic Walkers, per Handbike e Special Olympics, con il triangolo di terra tricolore incastonato al confine fra Italia, Svizzera e Austria che ha respirato atmosfera sportiva per l’intera giornata. Nel pre-gara un gran via vai dall’ufficio gare con il comitato organizzatore che, vista la grande richiesta di pettorali, ha scambiato quelli di bimbe e bimbi non partiti alla Corsa delle Mele in favore dei partecipanti alla gara principale.

Al termine di tutte le competizioni l’intrattenimento musicale dei Plug&Play ha accompagnato la partecipata cerimonia di premiazione e anticipato lo scenografico spettacolo pirotecnico di chiusura a specchio sul lago.

Un’edizione come quella del 2025 sarà difficile da dimenticare non solo per i tantissimi podisti che vi hanno preso parte da più di 25 nazioni, ma anche per il comitato organizzatore stesso che ha saputo allestire un top event di alto livello. La squadra di lavoro capitanata da Gerald Burger ha dedicato giorni interi alla realizzazione della Night Run del Giro Lago di Resia, con centinaia di volontari impegnati con passione e dedizione nella buona riuscita della gara, come ricordato dal presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher: “è stata una gara splendida, vissuta in un’atmosfera da favola. I miei complimenti agli organizzatori di questo grande evento e a tutti i suoi partecipanti”. In gara col pettorale 1971 (il suo anno di nascita) Kompatscher ha voluto partire nel secondo gruppo e non con i VIP. A fare eco al Landeshauptmann (406° al traguardo e 54° di categoria), Burger ha voluto sottolineare che “l’impegno di tutti ci ha permesso di regalare una bella edizione a ogni concorrente. La gara agonistica è stata avvincente e tutti i runners sotto le stelle si sono detti soddisfatti. Un ringraziamento speciale ai nostri volontari e sponsor che hanno reso possibile il successo del 25° Giro Lago di Resia”.

Non resta che dare appuntamento al 2026, perché l’intenzione di continuare per Burger & Co c’è tutta, prima però il Giro Lago di Resia 2025 sarà vivibile anche in TV con la messa in onda della sintesi di gara su Rai Sport.