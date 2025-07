Salomon Running Milano, domenica 5 ottobre il trail urbano più atteso d’Italia  

Le gare

Domenica 5 ottobre la parola d’ordine sarà «scoperta», di percorsi che sanno di natura e sentieri che portano i runner in luoghi insoliti, unici, lontani dalle vie che normalmente percorrono durante la settimana. Scoperta non solo di luoghi ma anche di sensazioni di benessere, magari da condividere con amici o la famiglia.

Al via la gara competitiva sulla distanza di 20 km, per runner in possesso di certificato medico agonistico e tesseramento Fidal, e ben tre manifestazioni non competitive, 20 km, 15 km e 10 km, senza obbligo di certificato medico e tesseramento. Salomon Running Milano è l’unico evento grazie al quale è possibile unire le emozioni dello sport a quelle di un percorso che sfila lungo luoghi iconici della città, un misto di natura e contesto urbano identificato come gravel running. Confermata anche la location del Villaggio Gara presso Piazza Tre Torri (Piano 1) all'interno del Parco CityLife di Milano.

“Siamo sempre molto entusiasti quando facciamo ripartire la macchina organizzativa della Salomon Running Milano – il commento di Massimo Mapelli, l’organizzatore titolare di A&C Consulting – un evento diventato un «must» del panorama milanese, sempre ricco di peculiarità, dal percorso urbano ma in natura con il passaggio attraverso luoghi considerati icone della città. Negli anni, Salomon Running ha saputo catturare l’attenzione anche di tanti runner provenienti dall’estero, attirati proprio dalla possibilità di vivere una Milano diversa, in un clima di divertimento e festa. Ringrazio Salomon Italia per la fiducia ed invito tutti i runner a venire a divertirsi”.

La T-shirt

Tutti i partecipanti riceveranno una T-shirt tecnica di grande pregio, firmata Salomon. Per lui e per lei, è costituita da tessuto CoreFlow in rete a trama larga, ad alte prestazioni, caratteristiche tutte che garantiscono asciugatura rapida per alte prestazioni ed un comfort unico.

Gli allenamenti

A partire da Aprile 2025, con cadenza mensile, Salomon ha proposto un programma di training gratuito nel quale, oltre alla corsa, è previsto uno spazio anche per aspetti legati a nutrizione, fisioterapia, mental coaching e la presenza di runner professionisti. Un programma che ha visto la partecipazione di un team di coach certificati, a disposizione per consulenze e prove tecniche. Prima tappa da Why – Run Milano, sabato 12 aprile, seguita dal ritrovo al Campo XXV Aprile il 17 maggio, e presso DF Sport Specialist il 7 giugno. Lo scorso martedì 15 luglio, presso il Parco CityLife, al classico allenamento è stata associata la presenza di un podologo. Tutti gli appuntamenti sono stati anche un’occasione per testare prodotti Salomon e condividere l’allegria del terzo tempo insieme. Le date degli allenamenti di settembre e ottobre saranno comunicate nelle prossime settimane. Per la partecipazione sarà necessaria la prenotazione, l’evento ha un numero di posti limitati.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle 23:59 di giovedì 2 ottobre. Prossimo cambio quota giovedì 31 luglio.