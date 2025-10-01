Ginnastica ipopressiva o addominali classici; i benefici per sportivi e pazienti con mal di schiena

Molto spesso capita, come fisioterapista, mi trovo a spiegare ai pazienti e agli sportivi che non tutti gli esercizi addominali sono uguali, e che le differenze hanno un impatto diretto sulla salute della loro colonna vertebrale e del pavimento pelvico. La giusta distinzione tra addominali classici e ginnastica ipopressiva è fondamentale sia per chi pratica lo sport, anche per chi soffre di mal di schiena.

Che cos’è la ginnastica ipopressiva?

La ginnastica ipopressiva è stata sviluppata nei’anni '80 dal Chinesiterapeuta e dottore in Scienze Motorie Marcel Caufriez. In origine veniva utilizzata come tecnica di riabilitazione post-partum per aiutare le donne a recuperare il tono muscolare deli muscoli del pavimento pelvico e ridurre i rischi di prolasso e/o incontinenza urinaria. Recenti studi invece mostrano la sua validità anche come metodo di allenamento per migliorare la postura e la respirazione, la stabilità addominale e per prevenire disfunzioni pelviche e lombari. Essendo un esercizio a basso impatto, è quindi adatto anche a chi ha problemi articolari o è in fase post-parto.

Quali sono i benefici di ginnastica ipopressiva?

Con la ginnastica ipopressiva si attivano i muscoli profondi (del pavimento pelvico, trasverso dell’addome e multifido): che garantiscono la stabilità del core, indispensabili nelle discipline sportive che richiedono la forza esplosiva ed equilibrio per prevenire degli infortuni.

Le posizioni utilizzate favoriscono miglioramento della postura grazie all’allungamento assiale della colonna vertebrale, riducono inoltre le compensazioni e la compressione da parte dei dischi intervertebrali.

La ginnastica ipopressiva aiuta inoltre ridurre la pressione intra- addominale, riducendo in questo modo il rischio di ernie addominali o inguinali. Utilissima nel caso di pazienti colpiti da diastasi addominale, prolasso o altri problemi pelvici.

La pratica costante permette di ottimalizzare e migliorare la propria performance. Allenando costantemente il muscolo diaframma, aumenta la capacità ventilatoria e la resistenza. La respirazione e l'allineamento corporeo consapevole che si acquisiscono durante la pratica di ginnastica ipopressiva, si trasferiscono nella vita quotidiana, riducendo i sovraccarichi, soprattutto nella zona lombare.

Quale scegliere: ginnastica ipopressiva o addominali classici?

Mentre gli addominali classici allenano la muscolatura soprattutto superficiale, aumentando le pressioni interne, che può aggravare dolori lombari o disfunzioni pelviche, la ginnastica ipopressiva lavora in profondità, proteggendo la colonna vertebrale.

I suoi benefici sono davvero tanti: aiuta a stabilizzare il core, riduce la pressione sui dischi intervertebrali e sugli organi interni, ed è quindi più indicata per gli sportivi che vogliono prevenire infortuni e per pazienti colpiti da lombalgia cronica. Inoltre, rappresenta un approccio sicuro, globale ed efficace per coloro che cercano un metodo di allenamento che promuova salute e benessere globale a lungo termine.

L’allenamento tradizionale, invece, è basato sulle contrazioni muscolari forti e ripetute, creando il sovraccarico progressivo e aumento di resistenza che risulta fondamentale per l’ipertrofia muscolare (crescita). Quindi è indicato negli sport ad alta intensità, come per esempio: corsa, ciclismo, calcio o sollevamento dei pesi.

Dott.ssa Marta Maria Magda Fisiosportlife Milano www.fisiosportlife.it

