E' sold out la Adigeo Verona Run Fast 10K, i top runner al via domenica 12 ottobre.  

VERONA – Sta per iniziare il weekend della 1^ Adigeo Verona Run Fast 10K, gara da 10 chilometri velocissima, organizzata da Gaac 2007 Veronamarathon Asd per domenica 12 ottobre con start alle ore 10, un nuovo evento running dedicato alla 'velocità' che mancava nella città di Verona. Buona la prima, come prova il sold-out con 1000 persone che ha portato ad una chiusura anticipata delle iscrizioni. Sarà l'occasione per tutti i partecipanti per staccare un nuovo primato personale su un'iconica distanza come quella dei 10km.

L’altra mission sempre cara a Gaac 2007 Veronamarathon è quella di coinvolgere tutti, far in modo che una giornata di sport possa coincidere con una giornata di famiglia, benessere e divertimento, da qui la possibilità di partecipare alla 1^ Adigeo Verona Run Fast 10K anche in modalità non competitiva, un evento aperto a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico.

I top runner - uomini

La notizia che si tratta di un’occasione ghiotta per una bella cavalcata veloce ha già ingolosito diversi importanti nomi del running. Sulla carta, la vittoria sembra poter essere del keniano Moses Cheruiyot che vince la leadership a mani basse con il crono di 28’09” con il quale ha vinto poche settimane fa a Prievidza (SVK).

L’Italia schiera l’azzurro Ahmed Ouhda (CS Esercito) che si è distinto all’ultima maratona di Berlino dove ha strappato una importante decima posizione assoluta con il nuovo primato personale di 2h10'39" e che può contare sul crono di 28’23” quale miglior prestazione sui 10km, tempo fatto segnare quest’anno a Lille.

Dietro di lui c’è Thomas D’Este (Assindustria Sport), azzurro ai Campionati Europei U23 2025 e con nelle gambe l’ottimo 29’09” di Arezzo 2024. Lo seguono Daniele Farronato (Trevisatletica), che le strade scaligere le conosce bene per aver vinto la Last 10k Veronamarathon nel 2022 e che porta in dote il crono di 29’31” da Arezzo 2024, e ancora Gianluca Pasetto (Calcestruzzi Corradini Excels) capace di 29’36” a Feltre nel 2011.

Attenzione però al keniano Adams Kiprop, che quest’anno ha già fatto segnare il crono di 29’40” al Palio delle Porte, ancora in gara l’atleta veronese, più volte azzurro ai Campionati Europei di cross, Marco Fontana Granotto (Atl. Insieme Verona) che porta in dote 29’46” da Pescara 2023.

Sopra il 'muro' dei 30 minuti c'è Riccardo Martellato (Assindustria Sport) con il suo 30’03” da Forlì 2021 e poi tanti applausi e ammirazione per un atleta master che ha fatto tanto parlare di sé: Said Boudalia (GS La Piave 2000), classe 1968, che sarà a a caccia del nuovo record mondiale di categoria M55, un primato che potrebbe così aggiungersi a quelli già nel suo ricco palmares. Suo il primato italiano 5000m SM45 (14’21”.77 nel 2013) e SM50 (14’29”.70 nel 2019), 10000m SM50 (31’28”.49 nel 2018), 10 km strada SM50 (30’58” nel 2018) e SM55 (31’47” nel 2023), mezza maratona SM45 (1h07’12” nel 2017), SM50 (1h06’55” nel 2018) e SM55 (1h11’52” nel 2023).

Boudalia è un leone pronto a dare la zampata per siglare questo nuovo primato mondiale di categoria SM55 nei 10 km su strada. Da battere il 31'36" firmato dallo spagnolo Martin Fiz, classe 1963, maratoneta tre volte olimpico e poi campione del mondo nel 1995 a Goteborg. Per Fiz un primato personale sui 10000m, quando era al top della forma, di 27'49"61. Per Boudalia potrebbe così esserci la soddisfazione di battere un grande campione di qualche anno fa.

Proveranno a stargli dietro Mattia Guglielmi (KM Sport) e Stefano Ghenda (Trevisatletica), entrambi capaci di 30’38” a Berlino nel 2023 e a Valencia nel 2024, rispettivamente.

Le top runner - donne

Per le donne, ancora più netta la gara che vede l’eritrea Rahel Daniel in cima alla lista che sembra non avere avversarie. La Daniel ha un palmares eccezionale, Campionessa Nazionale d'Eritrea nei 5000m 2020 e 2022, Campionessa Nazionale 10000m 2022, quinta ai Campionati Mondiali 10000m 2022, primatista nazionale 3000m short track, 5000m e 10000m e qui in Italia vincitrice del blasonato Cross del Campaccio nel 2023 oltre a tanti altri podi.

Rahel Daniel si presenta con il 32'23" fatto segnare a Cali nel 2022 per la 10km su strada, ma è in pista nei 10000m che vanta un grande primato personale: ai mondiali di Eugene 2022 fermò il cronometro sul 30'12"15, tempo che come detto le valse il quindo posto al mondo.

Tra le avversarie si troverà l’azzurra (Campionati Europei di Cross 2021 e 2022) Michela Moretton (Assindustria) che cala il crono di 34'33" da Monza 2024 così come per la veronese Agnese Carcano (Atl Verona Asd Pindemonte), azzurra ai Campionati Europei 2025, agli Europei di Cross 2023 e 2024 e ai Campionati Mondiali Universitari 2024, che porta in dote 34'57" da Bolzano Vicentino 2025.

Il percorso: una sola curva

A Verona nasce così una gara velocissima, misurata e certificata Fidal sulla distanza di 10 km, grande protagonista dell’evento sarà il Lungadige Attiraglio, l’area nevralgica sarà il Centro Bernstein (Lungadige Attiraglio 34) presso il quale saranno allestiti i servizi di ritiro pettorale e docce mentre il deposito borse sarà posto in zona arrivo, a circa 650 m dall’area di partenza. Dopo la partenza, gli atleti sfileranno in direzione di Parona, supereranno dopo 2,6km il ponte della Diga del Chievo e dopo altri 2,4km in prossimità di Parona incontreranno il giro di boa, unica curva in tutto il percorso e da qui inizieranno il rientro verso il traguardo. Da qui in poi, sempre correndo lungo l’Adige che sarà sulla destra, sarà il momento di dare il massimo per andare a conquistare il velocissimo arrivo e segnare il proprio record personale.

I pacer

In gara anche il coach Dario Meneghini che sabato 11 ottobre alle ore 15.30 al centro Bernstein sarà a disposizione per consigli su come affrontare questa gara e tanto altro con un talk denominato: "Vai veloce! I consigli di viaggio del coach!"

Meneghini, ideatore di questo evento insieme a Gaac 2007 Veronamarathon Asd, schiera i suoi alfieri a sostegno di chi vuole puntare ad un obiettivo cronometrico preciso. Il pacer team è composto da Riccardo Venturi e Samuele Tosadori (37’30”), Simone Bragantini e Fabrizio Panella (39’59”), Lorenzo Mortaro e Daniele Gazzolari (42’30”), Alberto Zordan e Gianluca Zanovello (45’00”), Andrea Reggiani e Mauro Bedin (47’30”), Michele Pasculli e Luciano Tosato (49’59”), Gloria Pozza e Marco Cagliari (52’30”), Serena Capucci e Simone Zampieri (55’00”), Gianluca De Metri e Mattia Gugole (57’30”), Matteo Berton e Isabella Spotorno (59’59”). Sabato 11 Ottobre alle 15.30, Dario Meneghini terrà un incontro dal titolo “Vai veloce. Consigli di viaggio del coach” presso il Centro Bernstein.

I gadget

Tutti gli iscritti, troveranno nel pacco gara lo scaldacollo dai colori elettrizzanti, perfetto compagno di allenamenti autunnali ed invernali, ed il pratico asciugamano da portare con sé gara dopo gara. Per tutti i finisher, la speciale e originalissima medaglia cronometro, una speciale simbologia che gli organizzatori hanno voluto proprio per immortalare il ricordo di una manifestazione che ha nella velocità del tracciato la sua caratteristica.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono chiuse.