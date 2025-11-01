New York City Marathon, la maratona più affascinante, conosciuta, iconica e famosa del mondo. 54esima edizione, 55mila partecipanti e start come sempre dal casello autostradale che precede il Ponte Giovanni Da Verrazzano, quello della mitica foto invaso dai maratoneti. Poi sarà il solito, meraviglioso, viaggio attraverso i cinque distretti di New York prima di entrare nel Central Park per fare gli ultimi chilometri e raggiungere il traguardo.

New York Marathon è, dopo il SuperBowl, l'evento statunitense più grande, ricco e importante, mentre per la città di New York è l'evento più grande e importante in assoluto, non solo sportivo.

Al via top runner di altissimi livello e non potrebbe essere altrimenti con un budget di 5milioni di dollari dedicati solo agli élite runner tra ingaggi e premi. Forse non saranno i vincitori finali ma è affascinante la sfida, forse l'ultima possibile vista l'età avanzata di entrambi che hanno superato le 40 primavere, tra il keniano Eliud Kipchoge e l'etiope Kenenisa Bekele. Due miti dell'atletica mondiale.

Kipchoge è nato il 5 novembre 1984, compirà dunque tra pochi giorni 41 anni, primato personale di 2h01'09" che è stato anche record del mondo, non ha mai partecipato a New York, mentre ha vinto due ori olimpici in maratona a Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020, disputati poi nel 2021. Nelle Major Marathon ha vinto a Tokyo, 4 volte a Londra, 5 volte a Berlino e una volta a Chicago.

Bekele è nato il 13 giugno 1982 e ha un primato personale di 2h01'41". Quando Kipchoge anni fa portò il primato del mondo a 2h01'39", Bekele nelle successive gare arrivò a soli due secondi da quel primato mondiale. In carriera ha vinto 3 ori olimpici, in pista tra 5000 e 10000m a Pechino 2008 e nei 10000m quattro anni prima ad Atene 2004. Nelle Major Marathon ha vinto a Berlino nel 2016 e ancora nel 2019 quando appunto piazzò uno straordinario 2h01'41". E' stato 6° alla New York Marathon del 2021 in 2h12'52".

Tra le donne al via la campionessa olimpica Sifan Hassan che solo due mesi fa ha vinto la Sydney Marathon entrata quest'anno per la prima volta nel prestigioso circuito Abbott Major Marathon, mentre per l'Italia fari puntati sul sempre solido ingegnere pisano Daniele Meucci, mentre è da registrare il forfait di Pasquale Selvarolo.

Gli italiani al via saranno 2400, la nazione più rappresentata tra le 137 diverse nazionalità dei maratoneti mondiali previsti.