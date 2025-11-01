Quando e dove vedere in televisione la maratona di New York: gli orari

Sempre amatissima e seguitissima dal pubblico italiano la New York City Marathon che vede 2400 italiani iscritti. Rai ed Eurosport le due emittenti televisive che trasmetteranno le immagini sia in diretta televisiva che in streaming.

Partenza gara femminile alle 14.35 e quella maschile alle 15.05, orari italiani.

Su RaiSport la diretta partirà dalle ore 14.30 e terminerà alle 17.30

Eurosport avrà gli stessi orari e una replica nelle ore notturne.

Previsto anche lo streaming su RaiPlay e Discovery+