Termal Bologna Marathon, svelate le T-shirt Joma

BOLOGNA - Si alza finalmente il sipario sulle maglie ufficiali 2026 della Termal Bologna Marathon, della 30 Km dei Portici e della Run Tune Up Half Marathon: tre T-shirt pronte a far correre i migliaia di runner attesi da ogni parte del mondo con il claim di quest’anno, THINK SMART, RUN FAR. Un omaggio a Bologna la Dotta, città del sapere dove – tra portici, torri e palazzi – la cultura corre da un millennio.

Anche per il 2026, Joma, storico brand sportivo spagnolo e sponsor tecnico ufficiale della Termal Bologna Marathon, firma le T-shirt dell’edizione 2026, sviluppate in stretta collaborazione con l’organizzazione. Domenica 1° marzo 2026, nel cuore di una delle città più antiche e ricche di cultura d’Italia, i runner delle tre gare ufficiali FIDAL – la 42,195 km, la 30 Km dei Portici e la Run Tune Up 21K – coloreranno le strade indossando le nuove maglie realizzate appositamente per l’evento.

Un design che racconta Bologna e il suo movimento

Le maglie 2026 hanno come base il nero, arricchito nella parte inferiore da un pattern dinamico che richiama il movimento, differenziato per distanza:

Turchese Fluo per la 42K

Rosso per la 30K

Giallo Grey per la 21K

Al centro spicca la grafica ispirata al claim dell’edizione, pensata per chi affronta la corsa con ingegno, strategia e curiosità e mira a correre lontano, superando ogni traguardo.

Il modello presenta girocollo elastico e maniche raglan, per garantire massima libertà e fluidità nei movimenti.

Una scelta sostenibile: maglie in poliestere riciclato

Joma conferma il suo impegno per l’ambiente: le T-shirt della Termal Bologna Marathon 2026 sono infatti prodotte in poliestere MESH 100% riciclato, ottenuto da bottiglie PET convertite in nuova materia prima.

Una scelta che consente di ridurre del 75% le emissioni di CO₂, evitando l’utilizzo di derivati del petrolio e assicurando al tempo stesso elasticità, leggerezza, resistenza e grande traspirabilità.

Tecnologia al servizio dei runner

Ogni maglia integra le tecnologie più avanzate sviluppate dal Dipartimento Ricerca & Sviluppo Joma:

MICRO-MESH SYSTEM per una rapida evaporazione del sudore e una termoregolazione ottimale

Cuciture FLATLOCK per evitare sfregamenti

Stampa sublimatica per loghi leggeri e zero attrito

Tutti i dettagli sono stati studiati per garantire comfort, libertà di movimento ed elasticità.

Iscrizioni eventi competitivi

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 20 febbraio 2026, prossimo cambio quota venerdì 10 gennaio 2026. Gli iscritti dal 17 al 20 Febbraio 2026 riceveranno un pettorale non nominale in ultima griglia. L’iscrizione comprende pettorale di partecipazione, t-shirt tecnica, pacco gara con gadget sponsor da ritirare presso il Marathon Village, assicurazione, assistenza e ristoro sul percorso, ristoro finale. Per ulteriori informazioni info@bolognamarathon.run