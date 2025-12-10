Europei di cross da domenica: Battocletti a caccia del bis
Autunno e inverno sono sinonimo di cross (o corsa campestre, per italiche genti e reminiscenze di gare scolastiche), Nadia Battocletti è sinonimo di medaglie: metti insieme i due fattori e... aspetti con ansia l’appuntamento di domenica con gli Europei di cross previsti a Lagoa, in Portogallo. Sono gli Europei in cui la 25enne trentina regina del mezzofondo continentale proverà a bissare il titolo dello scorso anno e a ritagliarsi un posto ancor più comodo e sicuro nella storia della specialità. Lei che è stata la prima capace di mettere insieme i titoli del cross nel Vecchio Continente di tutte le categorie: Under 20 e 23, più l’oro tra le senior dello scorso anno ad Antalya.
Non solo Nadia
Nadia dovrà vedersela anzitutto con la turca medaglia di bronzo di un anno fa, Yasemin Can, ma tutti e 40 gli azzurri convocati, più due riserve, proveranno a dire la propria. Dei medagliati 2024, i protagonisti che hanno spinto l’Italia al secondo posto del medagliere (tre ori, un argento e un bronzo) dietro alla Gran Bretagna (6- 3-3), oltre alla stella di Cavareno ci saranno Elisa Palmero, Valentina Gemetto e Svetlana Reina, già oro a squadre. E ancora Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese, campioni in carica in una staffetta in cui Gaia Sabbatini prenderà il posto di Sinta Vissa. “Discreta” la staff etta mista portoghese che schiererà il campione del mondo dei 1500 Isaac Nader.
Grandi nomi
Difficile - tanto per giocare con gli eufemismi - la gara maschile, che perde il norvegese campione in carica Jakob Ingebrigtsen ma trova il francese campione mondiale sui 10.000 Jimmy Gressier, il quale torna alla manifestazione quattro anni dopo l’ultima volta. In tutto ha vinto nove ori, ma mai a livello individuale senior. Per l’Italia ci sarà, tra gli altri, il primatista nazionale nella maratona Yoghi Chiappinelli. Si correrà come di consueto nelle categorie senior, Under 23 e Under 20.
Record
Primato mondiale indoor sulla distanza spuria dei 600 per lo statunitense Josh Hoey. A Boston, il campione del mondo sugli 800 al chiuso sigla 1'12"84, disintegrando il precedente 1'13"77 siglato dal connazionale Brazier nel 2019.
Riecco Lyles
Sempre da Boston, gli organizzatori dell’Indoor Grand Prix del prossimo 24 gennaio annunciano la presenza di Noah Lyles nei 60. Sfida Wightman-Fisher sui 2000.
