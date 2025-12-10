Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Europei di cross da domenica: Battocletti a caccia del bis© EPA

Europei di cross da domenica: Battocletti a caccia del bis

Autunno e inverno sono sinonimo di cross (o corsa campestre, per italiche genti e reminiscenze di gare scolastiche), Nadia è sinonimo di medaglie: i dettagli
Christian Marchetti
Tagsbattocletti

Autunno e inverno sono sinonimo di cross (o corsa campestre, per italiche genti e reminiscenze di gare scolastiche), Nadia Battocletti è sinonimo di medaglie: metti insieme i due fattori e... aspetti con ansia l’appuntamento di domenica con gli Europei di cross previsti a Lagoa, in Portogallo. Sono gli Europei in cui la 25enne trentina regina del mezzofondo continentale proverà a bissare il titolo dello scorso anno e a ritagliarsi un posto ancor più comodo e sicuro nella storia della specialità. Lei che è stata la prima capace di mettere insieme i titoli del cross nel Vecchio Continente di tutte le categorie: Under 20 e 23, più l’oro tra le senior dello scorso anno ad Antalya.

Non solo Nadia

Nadia dovrà vedersela anzitutto con la turca medaglia di bronzo di un anno fa, Yasemin Can, ma tutti e 40 gli azzurri convocati, più due riserve, proveranno a dire la propria. Dei medagliati 2024, i protagonisti che hanno spinto l’Italia al secondo posto del medagliere (tre ori, un argento e un bronzo) dietro alla Gran Bretagna (6- 3-3), oltre alla stella di Cavareno ci saranno Elisa Palmero, Valentina Gemetto e Svetlana Reina, già oro a squadre. E ancora Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese, campioni in carica in una staffetta in cui Gaia Sabbatini prenderà il posto di Sinta Vissa. “Discreta” la staff etta mista portoghese che schiererà il campione del mondo dei 1500 Isaac Nader.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Running

Grandi nomi

Difficile - tanto per giocare con gli eufemismi - la gara maschile, che perde il norvegese campione in carica Jakob Ingebrigtsen ma trova il francese campione mondiale sui 10.000 Jimmy Gressier, il quale torna alla manifestazione quattro anni dopo l’ultima volta. In tutto ha vinto nove ori, ma mai a livello individuale senior. Per l’Italia ci sarà, tra gli altri, il primatista nazionale nella maratona Yoghi Chiappinelli. Si correrà come di consueto nelle categorie senior, Under 23 e Under 20.

Record

Primato mondiale indoor sulla distanza spuria dei 600 per lo statunitense Josh Hoey. A Boston, il campione del mondo sugli 800 al chiuso sigla 1'12"84, disintegrando il precedente 1'13"77 siglato dal connazionale Brazier nel 2019.

Riecco Lyles

Sempre da Boston, gli organizzatori dell’Indoor Grand Prix del prossimo 24 gennaio annunciano la presenza di Noah Lyles nei 60. Sfida Wightman-Fisher sui 2000.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Running

Autunno e inverno sono sinonimo di cross (o corsa campestre, per italiche genti e reminiscenze di gare scolastiche), Nadia Battocletti è sinonimo di medaglie: metti insieme i due fattori e... aspetti con ansia l’appuntamento di domenica con gli Europei di cross previsti a Lagoa, in Portogallo. Sono gli Europei in cui la 25enne trentina regina del mezzofondo continentale proverà a bissare il titolo dello scorso anno e a ritagliarsi un posto ancor più comodo e sicuro nella storia della specialità. Lei che è stata la prima capace di mettere insieme i titoli del cross nel Vecchio Continente di tutte le categorie: Under 20 e 23, più l’oro tra le senior dello scorso anno ad Antalya.

Non solo Nadia

Nadia dovrà vedersela anzitutto con la turca medaglia di bronzo di un anno fa, Yasemin Can, ma tutti e 40 gli azzurri convocati, più due riserve, proveranno a dire la propria. Dei medagliati 2024, i protagonisti che hanno spinto l’Italia al secondo posto del medagliere (tre ori, un argento e un bronzo) dietro alla Gran Bretagna (6- 3-3), oltre alla stella di Cavareno ci saranno Elisa Palmero, Valentina Gemetto e Svetlana Reina, già oro a squadre. E ancora Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese, campioni in carica in una staffetta in cui Gaia Sabbatini prenderà il posto di Sinta Vissa. “Discreta” la staff etta mista portoghese che schiererà il campione del mondo dei 1500 Isaac Nader.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Running

Da non perdere

Nadia Battocletti vince sempreMondiali atletica Tokyo:  bronzo Battocletti nei 5000
1
Europei di cross da domenica: Battocletti a caccia del bis
2
Grandi nomi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS