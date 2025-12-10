Europei di cross da domenica: Battocletti a caccia del bis

Autunno e inverno sono sinonimo di cross (o corsa campestre, per italiche genti e reminiscenze di gare scolastiche), Nadia Battocletti è sinonimo di medaglie: metti insieme i due fattori e... aspetti con ansia l’appuntamento di domenica con gli Europei di cross previsti a Lagoa, in Portogallo. Sono gli Europei in cui la 25enne trentina regina del mezzofondo continentale proverà a bissare il titolo dello scorso anno e a ritagliarsi un posto ancor più comodo e sicuro nella storia della specialità. Lei che è stata la prima capace di mettere insieme i titoli del cross nel Vecchio Continente di tutte le categorie: Under 20 e 23, più l’oro tra le senior dello scorso anno ad Antalya.