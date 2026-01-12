Con i Fast Walkers la Coelmo Napoli City Half Marathon è per tutti  

Fast walkers, perché?

Camminare per raggiungere un luogo, per visitare dei posti, da sempre camminare è un’attività necessaria, semplice e naturale per l’uomo, in principio svolta per soddisfarne i bisogni e, solo nella storia più recente, concettualmente concepita come un mezzo attraverso il quale abbinare anche un beneficio per la mente. Nell’antichità, Aristotele discuteva di filosofia camminando, Rousseau si sentiva vivo e libero e nei romanzi di Joyce e Woolf il flusso di pensieri e ricordi si dipana proprio durante le passeggiate.

Per l’uomo moderno camminare è uno stile di vita volto a migliorare la propria salute psico-fisica e sociale, fortemente raccomandato dalle linee guida dell’OMS per migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, stimolare il sistema immunitario, favorire l'eliminazione delle tossine, tonificare tutti i muscoli del corpo. Camminare significa anche migliorare la capacità respiratoria e favorire l’espansione della gabbia toracica oltre ad aumentare il metabolismo per una graduale ripresa della forma fisica e abbassare i livelli di stress, migliorando il sonno e la concentrazione.

Camminare alla Coelmo Napoli City Half Marathon

Nell’anno che vede Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, Napoli Running ha creato, all’interno della Coelmo Napoli City Half Marathon, un nuovo spazio dedicato ai fast-walkers, che potranno prendere parte alla manifestazione, anche cimentandosi sulla distanza più lunga, la mezza maratona, camminando. Il progetto ha preso forma grazie alla collaborazione con associazioni locali

La Federazione Italiana Camminatori Sportivi alla Coelmo Napoli City Half Marathon

La Federazione Italiana Camminatori Sportivi (FICS) sarà presente alla Coelmo Napoli City Half Marathon con una rappresentanza ufficiale di praticanti della Camminata Sportiva, disciplina in continua crescita che coniuga attività fisica, tecnica e promozione del benessere.

"La partecipazione alla prestigiosa manifestazione partenopea rappresenta un’importante occasione per valorizzare la Camminata Sportiva all’interno di un grande evento nazionale, sottolineandone i valori di inclusione, salute, corretti stili di vita e partecipazione attiva, aperta a tutte le età. La presenza della FICS conferma l’impegno della Federazione nella diffusione della Camminata Sportiva su tutto il territorio nazionale e nel dialogo con le principali manifestazioni dell’atletica e dello sport outdoor", ha commentato Fiorentino La Greca, Presidente Nazionale della Federazione Italiana Camminatori Sportivi. "La Camminata Sportiva sarà protagonista non solo come pratica motoria, ma anche come messaggio di sport accessibile, sostenibile e socialmente aggregante, nel suggestivo scenario della città di Napoli", ha aggiunto.

Tempo massimo 3 ore 30'

Coelmo Napoli City Half Marathon per accogliere tutti i Fast Walkers ha alzato di mezz'ora il tempo massimo di gara, portandolo dalle 3h00' alle 3h30'. Una gara sempre più inclusiva quella partenopea che vedrai dunque protagonsiti i grandi e velocissimi campioni, ma anche tutti coloro che amano il cammino. Questi ultimi potranno anche approfittare della guida dei pacemaker del Partenope Pace Team, coordinato da Federica Romano, che accompagneranno gli atleti a ritmo costante di camminata veloce e giungeranno al traguardo in 2h30'00" - 2h45'00" - 3h00'00" - 3h00'30", godendo appieno della bellezza del percorso e dell’energia che si sprigionerà durante la gara.

Gli eventi

Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 11.00 la Family Run&Friends, evento a carattere non competitivo e quindi senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico, che si svolge su un percorso da circa 2 km, un’occasione per vivere una giornata di sport in famiglia e di aggregazione sociale. E‘ possibile partecipare con il proprio amico a quattro zampe che sarà conteggiato come un membro della famiglia. L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni. Le iscrizioni sono aperte sul sito CLICCA QUI o direttamente all’Expo Village nei giorni di venerdì 20 febbraio 2026 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 22 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara.

Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 9.00 scattano i runner competitivi della Coelmo Napoli City Half Marathon e i partecipanti alla Staffetta X2 non competitiva, un percorso di emozioni e fatica condivise con la formula 10 Km + 11,0975 Km e che regala le emozioni della solidarietà. Tutti i partecipanti potranno scegliere la organizzazione no profit (ONP) alla quale aderire, i pettorali potranno essere acquistati solo tramite le ONP aderenti.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Coelmo Napoli City Half Marathon, alla StaffettaX2 e alla Family Run&Friends sono aperte online fino al 18 febbraio 2026, salvo chiusura anticipata, con cambio tariffa a slot. Sarà possibile iscriversi nei giorni gara a quote maggiorate solo in caso di disponibilità di pettorali. Le iscrizioni di gruppi (minimo dieci atleti) prevedono agevolazioni.