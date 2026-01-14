Romeo&Giulietta Run Half Marathon, nasce il progetto «Allena La Mente, Libera La Performance!»

Sportfulness

Grande novità dell’edizione 2026 è la nascita della collaborazione con il mental health partner Sportfulness con il via al progetto «Allena la mente, libera la performance» frutto di una visione condivisa che nasce dal concetto che la performance non è solo fisica, ma anche mentale.

Sportfulness nasce dalla considerazione che la psicologia dello sport in questi ultimi tre decenni ha fatto passi da gigante nello studio di strategie e tecniche da mettere a disposizione dell’atleta per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi con il minor distress possibile. L’obiettivo dei professionisti di Sportfulness è offrire questa conoscenza anche ad atleti non professionisti, per dar loro la possibilità di affrontare allenamenti e gare nella miglior condizione mentale possibile e raggiungere le migliori performance.

"Da oltre vent’anni la psicologia dello sport dimostra quanto i fattori mentali incidano sulla performance, sulla motivazione e sulla capacità di gestire la fatica e la pressione. Con Sportfulness abbiamo voluto rendere questo patrimonio di conoscenze accessibile anche agli atleti amatori. Essere partner di un evento di assoluto prestigio nel panorama del running come la Romeo&Giulietta Run Half Marathon, che rappresenta un punto di riferimento per migliaia di runner in tutta Italia, è per noi motivo di grande orgoglio. Questa collaborazione nasce da una visione condivisa: aiutare gli atleti a prepararsi non solo fisicamente, ma anche mentalmente, per esprimere il loro massimo potenziale e vivere lo sport con maggiore consapevolezza e benessere", ha commentato Jennifer Isella, Founder e CEO di Sportfulness.

«Allena la mente, libera la performance»

Grazie a questa partnership, i partecipanti alla Romeo e Giulietta Run Half Marathon avranno accesso a contenuti e attività dedicate alla preparazione mentale nel running come esercizi audio di preparazione mentale per la gestione dell'ansia pre-gara, del focus e della fatica; momenti divulgativi su concentrazione, resilienza e gestione delle emozioni in gara; un Mental Coaching Point nel Expo Village, con mini-incontri individuali con psicologi dello sport e/o sport mental coach

Per i runner della Romeo e Giulietta Half Marathon, questa partnership rappresenta un'opportunità concreta per trasformare la preparazione mentale in un vero vantaggio competitivo, prima, durante e dopo la gara.

Quanti sono già iscritti alla Romeo e Giulietta Run Half Marathon potranno iniziare il proprio allenamento mentale con un professionista Sportfulness usufruendo dello sconto del 10% sui servizi. Tutti gli atleti che si iscriveranno ai servizi Sportfulness potranno richiedere un codice sconto dedicato per partecipare alla Romeo e Giulietta Run Half Marathon al costo di € 35.00 (invece di € 42.00). Per info o prenotare la prima consulenza ​​info@sportfulness.it o maggiori dettagli sul sito.

Iscrizioni

Le iscrizioni Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K/RELAY/Family Run sono aperte sul sito fino alle 23:59 di martedì 10 febbraio 2025. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi anche nella giornata di venerdì 13 e sabato 14 Febbraio presso l'area EXPO (AGSM FORUM - Piazzale Atleti Azzurri D'Italia). Non sarà possibile iscriversi nella giornata di domenica 15 febbraio.

Le iscrizioni alla Verona Run Marathon di domenica 15 novembre 2026 sono aperte sul sito fino a mercoledì 11 Novembre 2026. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi anche nella giornata di venerdì 14 e sabato 15 Novembre presso l'area EXPO (AGSM FORUM - Piazzale Atleti Azzurri D'Italia). Non sarà possibile iscriversi nella giornata di domenica 15 febbraio.