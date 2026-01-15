Pietro Riva alla Coelmo Napoli City Half Marathon per il primato italiano maschile di mezza maratona  

NAPOLI – Continuano le sorprese alla Coelmo Napoli City Half Marathon, manifestazione organizzata da Napoli Running e che si fregia della Bronze Label dalla World Athletics, delle 5 Stelle Quality Race dalla European Athletics, nonché del Gold Label FIDAL per domenica 22 febbraio 2026. La macchina organizzativa lavora alacremente per scrivere una nuova pagina di storia dell’atletica italiana, grazie ad un cast di atleti che tenterà di minare il primato italiano di mezza maratona, sia al maschile che al femminile. Un obiettivo grandioso per una manifestazione che ha fatto della velocità il suo fiore all’occhiello, come prova il fatto che la Coelmo Napoli City Half Marathon detenga attualmente entrambi i record italiani, primato unico nella storia degli eventi podistici nazionali.

Già annunciato il grande ritorno dell’azzurro Yemaneberhan «Yeman» Crippa (GS Fiamme Oro Padova), detentore del record italiano di mezza maratona con il crono di 59'26" fatto segnare proprio nel capoluogo campano nel 2022, quando, allo stesso tempo, si è laureato primo italiano ad abbattere il muro dell’ora sulla distanza di mezza maratona e ha siglato un nuovo primato del percorso della manifestazione.

A rompere il muro dell’ora, oltre a Yeman Crippa, è riuscito solo un altro azzurro, Pietro Riva (GS Fiamme Oro Padova) quando, nel 2023, a Valencia, corse in 59’41", suo attuale primato personale di specialità.

Per Riva, un curriculum ricco di onorificenze, a cominciare dal titolo di Campione Europeo U20 nei 10000 m (2015), a cui si aggiungono i sette titoli di campione nazionale 5000 m (2021), 10 km su strada (2022 e 2023), 10000 m (2022, 2023 e 2024) e mezza maratona (2024), la medaglia di argento ai campionati europei di mezza maratona 2024 ed il quinto posto ai campionati europei 10000 m nel 2022.

Sarà dunque una sfida accesissima quella tra Yeman Crippa e Pietro Riva che nel 2025 ha compiuto la mirabile impresa di abbassare il suo primato personale anche sulla distanza di 10 km su strada (27’49", Lille 2025), a qualche mese di distanza dall’esordio sulla distanza regina di maratona, avvenuto a Valencia, nel 2024, con l’ottimo crono di 2h07:37.

La festa dello sport comincia sabato 21 febbraio 2026 con la Family Run&Friends, evento a carattere non competitivo e quindi senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico, con partenza alle ore 11.00 su un percorso da circa 2 km. L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni. Le iscrizioni sono aperte sul sito CLICCA QUI o direttamente all’Expo Village nei giorni di venerdì 20 febbraio 2026 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 22 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara.

Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 9.00 al via la Coelmo Napoli City Half Marathon, sulla distanza competitiva ufficiale di mezza maratona, e i runner della Staffetta X2 non competitiva, un percorso di emozioni e fatica condivise con la formula 10 Km + 11,0975 Km e che regala le emozioni della solidarietà. Tutti i partecipanti potranno scegliere la organizzazione no profit (ONP) alla quale aderire, i pettorali potranno essere acquistati solo tramite le ONP aderenti.

Le iscrizioni alla Coelmo Napoli City Half Marathon, alla StaffettaX2 e alla Family Run&Friends sono aperte online fino al 18 febbraio 2026, salvo chiusura anticipata, con cambio tariffa a slot - CLICCA QUI. Sarà possibile iscriversi nei giorni gara a quote maggiorate solo in caso di disponibilità di pettorali. Le iscrizioni di gruppi (minimo dieci atleti) prevedono agevolazioni.



