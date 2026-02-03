Presentata ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon

VERONA - Numeri importanti per l’edizione 2026 della ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K, RELAY e Avesani Romeo&Giulietta Family Run che si conferma uno degli appuntamenti podistici tra i più rilevanti del panorama nazionale e internazionale. Al via la mezza maratona da 21,097km, evento Gold Fidal, la staffetta con team da due persone ed infine la Family Run che consentirà a famiglie e bambini di esser presenti alla grande festa.

Ideata e da sempre organizzata da GAAC 2007 Veronamarathon ASD, l’edizione 2026 si svolgerà come sempre nel periodo di San Valentino, la festa degli innamorati, rafforzando ulteriormente il legame tra l’evento sportivo e Verona, città simbolo dell’amore nel mondo.

Domenica 15 febbraio 2026 saranno quasi 10mila i partecipanti al via nel totale delle distanze previste, 2mila i partecipanti provenienti dall'estero, ben 80 le Nazioni rappresentate. Numeri importanti, che tengono la mezza maratona veronese tra le primissime in Italia e che permetteranno di generare sul territorio un indotto economico di circa 5milioni di euro nel giorno gara a favore delle attività ricettivo turistiche.

ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon avrà come scenario principale anche in questa edizione 2026 uno dei luoghi simbolo per l’Hellas Verona, ovvero lo stadio Bentegodi. La partenza è infatti prevista in Piazzale Olimpia, di fronte all’impianto che ospita le gare casalinghe della Prima squadra gialloblù, mentre l’arrivo sarà proprio all’interno dello Stadio. Il percorso, veloce e certificato, si snoda negli scorci più suggestivi di Verona con piazza Erbe, la Basilica di Sant'Anastasia, Porta Borsari, Castelvecchio e lungo l'Adige, fino alla Diga del Chievo, in un percorso adatto record personali e con un doppio passaggio nel centro storico.

ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon è stata presentata per la prima volta presso la sede ufficiale di Hellas Verona Fc e hanno presenziato Simona Gioè CFO Hellas Verona Fc e Consigliere dell’Hellas Verona Foundation, Elisa De Berti, Consigliere Delegato alle infrastrutture e attuazione del programma della Regione Veneto, Annamaria Molino consigliera Comune di Verona delegata per la Rete Città Sane-OMS, Ten. Col. Danny Cardone Vice Comandante 85° Rav Caserma G.Duca, Simone Roca Commissario Capo Polizia Municipale di Verona, Stefano Stanzial Direttore Generale Gaac 2007 Veronamarathon Asd, Roberto Bechis Presidente di AMIA Verona S.p.A., Gabriella Dorio VicePresidente C.R. Veneto FIDAL e Nicolò Ferrarese, responsabile marketing ZEROWIND title sponsor evento.

Staffetta e Family Run

La ZeroWind Romeo & Giulietta Run Half Marathon, RELAY 2026, in programma domenica 15 febbraio, si sviluppa su un percorso a staffetta diviso in due frazioni all'interno del tracciato della mezza maratona. Partenza da Piazzale Olimpia (Stadio Bentegodi), con cambio zona Lungadige Attiraglio (8 km) e arrivo finale al Bentegodi (13 km, totale 21,097 km).

Avesani Romeo&Giulietta Family Run 2026: la una corsa/camminata non competitiva di circa 8 km, ideale per famiglie, che si snoda tra le vie del centro storico di Verona. La partenza è fissata al Piazzale Olimpia (Stadio M. Bentegodi), con arrivo all'interno dello Stadio Bentegodi.

Tre gli atleti olimpici in gara

Con record di gara di assoluto livello tecnico, il record del percorso al maschile è dell'etiope Mikesa Mengesha di 1:00’15” fatto nel 2023 e per le donne, stesso anno, della keniana Janet Chepngetich 1h06'58" rende la ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon una delle gare più ricercate e attese dai grandi campiono. Al via di questa edizione 2026 vi sarà l'azzurra e olimpica, Giovanna Epis (Carabinieri), ha un personal best di 1h10'15" sui 21,097km, più volte campionessa italiana di maratona, con l'ultimo titolo vinto proprio alla Eurospin Verona Run Marathon nell'autunno 2024. L'atleta veneta, allenata da Giorgio Rondelli, è arriva 2^ alla ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon del 2021 proprio nello stadio Bentegodi. Grande protagonista sarà anche Alessia Tuccitto (Asd Imperiali Atletica) ha un primato personale di 1h14'52" in mezza maratona ed è stata la vincitrice a novembre 2025 della Maratona di Verona, dominando la gara femminile in 2:37’41”.Tra gli uomini sarà una bella sfida quella tra il Campione Europeo di maratona 2014 e due partecipazioni olimpiche a Rio De Janeiro 2016 e Parigi 2024 Daniele Meucci (Esercito) detentore di 1h01'06" quale primato personale sulla mezza e Eyob Faniel (Fiamme Oro) anche per lui due Olimpiadi (Tokyo 2020 e Parigi 2024), per un periodo anche detentore del record italiano nella maratona correndo i 42,195 chilometri in 2:07'19" ed anche ex primatista italiano di mezza maratona con 1h00'07".

Hellas Verona Championship

In questo 2026 si è rafforzata l'unione tra la ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon e l'Hellas Verona FC. La Società gialloblù per suggellare questa partnership, ha attivato il progetto Hellas Verona Championship e riserva a tutti i tifosi gialloblù delle tariffe agevolate e benefit esclusivi per partecipare alla mezza maratona, alla Relay Marathon o alla Family Run. Tutti i partecipanti e gli iscritti all’Hellas Verona Championship faranno anche del bene. Una parte del ricavato delle iscrizioni sarà infatti devoluto all’Hellas Verona Foundation.Chi sceglierà di donare avrà speciali premi dedicati, una t-shirt tecnica in omaggio e un biglietto offerto da Hellas Verona Foundation per la partita Hellas Verona – Genoa, gara valevole per la 29a giornata della Enilive Serie A 2025/26.

Caserma Duca

Da tanti anni prosegue lo stretto legame di amicizia, stima e collaborazione tra la Gaac 2007 Veronamarathon Asd e il comando della Caserma G. Duca dell'Esercito in particolare con il Colonnello Emanuele Patalano, Comandante dell'85° RAV Verona. Un legame che si è arricchito nelle ultime edizioni della Eurospin Verona Run Marathon 42K con il passaggio di tutti i maratoneti in gara al 37km all’interno della Caserma Duca. Come nel febbraio scorso vi saranno domenica mattina 15 febbraio ben 400 Volontari della Caserma che parteciperanno alla Family Run, la loro presenza ancora una volta regalerà emozioni da brividi.

MaratonAbili- Sport inclusivo

Partiranno cinque minuti prima dello start ufficiale gli spingitori MaratonAbili, l’allegro e colorato gruppo di persone che ogni anno si impegna a condividere il traguardo con atleti speciali con l’obiettivo di essere portatori del messaggio che lo sport sia soprattutto inclusione. Molti partecipanti si uniscono durante la gara, contagiati dall’entusiasmo mentre scoprono che la disabilità è una parte del mondo ma mai un mondo a parte. Non c’è un protocollo, non bisogna possedere doti speciali per essere uno spingitore ma nel momento in cui lo si fa si condivide con gioia il traguardo con atleti davvero eccezionali. A Verona saranno presenti 10 atleti speciali che verranno accompagnati da 40 persone che si alterneranno sul percorso.

Sportfulness

Altra novità dell’edizione 2026 è la nascita della collaborazione con il mental health partner Sportfulness con il via al progetto «Allena la mente, libera la performance» frutto di una visione condivisa che nasce dal concetto che la performance non è solo fisica, ma anche mentale. Sportfulness nasce dalla considerazione che la psicologia dello sport in questi ultimi tre decenni ha fatto passi da gigante nello studio di strategie e tecniche da mettere a disposizione dell’atleta per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi con il minor stress possibile.

Musei Civici di Verona- tariffe speciali il 14 febbraio per i runner

Binomio corsa e cultura da sempre vincente anche nella edizione 2026. In occasione di San Valentino il 14 febbraio come da consuetudine consolidata, la ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K, RELAY e Avesani Family Run ed il Comune di Verona, hanno pensato di consentire a tutti partecipanti, previa esibizione del pettorale o ricevuta di iscrizione alla competizione sportiva, di accedere dalle ore 10 alle ore 18, con prezzi agevolati al Museo di Castelvecchio (6 euro) Galleria d'Arte Moderna "Achille Forti" e Museo degli Affreschi "G.B. Cavalcaselle" alla tomba di Giulietta (4 euro). Inoltre in occasione della apertura straordinaria serale Verona In Love sempre il 14 febbraio dalle ore 18 alle ore 22, i runner potranno usufruire di biglietto agevolato di 2 euro per tutti e tre i musei. L’ingresso ai Musei Civici è comunque sempre gratuito nella fascia di età tra gli 0 e 17 anni.

Verona Run tour by ArcheoRunning

Chi ha voglia di fare un po’ di movimento e pensare al proprio benessere (fisico e mentale), allo stesso tempo apprezzando la città di Verona, trova nel Verona Run tour by ArcheoRunning la ricetta perfetta. Primo appuntamento sabato 14 febbraio alle ore 7.15 e il secondo alle ore 9.00, (max 50 persone per ciascun turno e in doppia lingua italiano e inglese). Il ritrovo è previsto la fontana al centro di Piazza Bra da dove si andranno ad esplorare l’Arena, Porta Leoni, Casa di Giulietta, Piazza Erbe, Piazza dei Signori, Casa di Romeo, Basilica di Sant'Anastasia, Ponte Pietra e Lungadige, Porta Borsari, Arco dei Gavi, Castelvecchio e piazza Bra/Arena La quota di partecipazione è di € 10.00.ISCRIZIONE QUI

Secondo appuntamento sabato 14 febbraio, con il Verona Walking Tour, alle ore 15.30 (unico turno), per un numero massimo di 50 persone ed in doppia lingua (italiano e inglese). Il ritrovo è previsto la fontana al centro di Piazza Bra da dove si andranno ad esplorare la Panchina "Forever Love", l'Arena, una Domus romana nascosta in centro, la casa di Giulietta, Piazza Erbe (costola balena), Piazza signori (bocche delle denunce), le Arche scaligere, la Casa di Romeo, Vicolo s. Cecilia (juliet club), corso Borsari, vicolo S. Marco in Foro (pozzo dell’amore), Porta Borsari, Castelvecchio (Ponte Scaligero), per ritornare poi in piazza Bra per un totale di circa 4 km. La quota di partecipazione è di € 25.00. ISCRIZIONE QUI

La Avesani Romeo&Giulietta Family Run 2026 arriva anche a Reggio Calabria

L’entusiasmo della manifestazione ha oltrepassato i confini della città dell’Amore arrivando fino a Reggio Calabria, dove circa un centinaio di studenti dell’Istituto San Vincenzo de’ Paoli, guidati dal professor Adriano Sudano, specializzato in scienze motorie, prenderà parte alla corsa in contemporanea. I ragazzi percorreranno il "chilometro più bello d'Italia" ovvero il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, soprannome datogli da Gabriele D'Annunzio per la sua vista spettacolare sullo Stretto di Messina e l'Etna.

La nuova medaglia 2026

L’amore vince sempre e tra gli oggetti più ambiti ad ogni evento podistico, la medaglia di questa edizione 2026 della ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K, RELAY e Avesani Family Run ripagherà tutti i finisher della fatica e del sudore versati per portare a termine i 21,097km chilometri di una mezza maratona tra le più famose e attese d'Europa. Medaglia prevista anche per i partecipanti alla staffetta e alla Avesani Romeo&Giulietta Family Run.

Quest’anno i Montecchi ed i Capuleti si uniscono per regalare un ricordo dell’amore per eccellenza, quello tra Romeo e Giulietta. Perché l’amore vince sempre soprattutto nella città che Shakespeare scelse per rappresentarlo. In particolare è raffigurato, incorniciato da rose romantiche, il bacio tra Romeo Montecchi e la sua amata Giulietta Capuleti. Questo il tema simbolico della nuova medaglia 2026, un ricordo unico per consacrare la propria prestazione sportiva e un'indimenticabile giornata vissuta a Verona, città dell'amore.

Medal Party- Il “Terzo Tempo” a Portoni Caffè

Tutti i runner della ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon sono invitati ad uno speciale “terzo tempo” a Portoni Caffè nella suggestiva via Oberdan 17, a pochi passi da Portoni Borsari. Lo storico Caffè con vista unica sulla porta di età romanica, allieterà i partecipanti con musica e dj set dalle ore 12 fino alle 15. Ingresso libero.

Il team dei pacer

Anche questa è una buona tradizione degli eventi targati Gaac 2007 Veronamarathon Asd ovvero la presenza, in gara, dei pacemaker, runner come tanti ma con il desiderio di rendersi utili accompagnando al traguardo quanti abbiamo voglia di perseguire un preciso obiettivo cronometrico. I pacer della half marathon guideranno i runner al traguarado in 1h24’00” e ad intervalli di 5’ da 1h30’ fino a 2h00’ poi ogni 15’ da 2h15’ a 3h00’00” All’interno di questa compagine sono presenti anche i pacer fitwalker, che porteranno gli atleti al traguardo in 2h30’, 2h45’ e 3h00’.

AMIA – Il Traguardo della PlasticFree

La collaborazione con Amia Verona Spa nell’intento comune di sensibilizzare tutti i partecipanti alla ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K, RELAY e Avesani Family Run, ad una corsa con PlasticFree. Una sensibilizzazione iniziata nel tempo e che vede sempre maggior consapevolezza nei runner per arrivare al traguardo più importante ovvero quello di una manifestazione senza bottigliette di plastica.

Da visitare

Il centro storico della città scaligera è Patrimonio Unesco per la sua architettura e per la struttura urbana, romantica e affascinante con i suoi ponti sul fiume Adige, i meravigliosi palazzi e le stradine brulicanti di persone. Dal balcone più famoso al mondo, quello di Giulietta, alle meravigliose piazze, allo spettacolare anfiteatro Arena, ogni vicolo è un’occasione per apprezzare i segni lasciati da diverse epoche. Da non perdere una passeggiata verso Castel San Pietro, vero belvedere della città che al tramonto regala uno spettacolo romantico.

Iscrizioni

Le iscrizioni Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K/RELAY/Avesani Family Run sono aperte sul sito fino alle 23:59 di martedì 10 febbraio 2025. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi anche nella giornata di venerdì 13 e sabato 14 Febbraio presso l'area EXPO (AGSM FORUM - Piazzale Atleti Azzurri D'Italia). Non sarà possibile iscriversi nella giornata di domenica 15 febbraio.

