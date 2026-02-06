Torino City Marathon 2026: appuntamento il 29 novembre

TORINO – Domenica 29 novembre 2026. È questa la data della Torino City Marathon, pronta a riportare in città migliaia di runner da tutta Italia e dal mondo.

Una crescita da record

I numeri raccontano una storia chiara: la Torino City Marathon è diventata un punto di riferimento. Nel 2025 si è confermata come quinta maratona più partecipata d’Italia, con 3.156 finisher alla maratona, un +25% rispetto ai 2.521 del 2024. Una crescita costante e impressionante: nel 2023 erano 1.386, nel 2022 appena 829. In quattro anni la manifestazione ha quasi quadruplicato le presenze.

Complessivamente, l’edizione 2025 ha visto 7.156 partenti tra maratona (3.432) e mezza maratona (3.724), con oltre il 28% di atleti stranieri.

Un motore per il territorio

La maratona di Torino ha dimostrato di andare oltre la domenica di gara. Oltre 4.000 atleti provenienti da fuori regione hanno pernottato in città, generando una ricaduta economica stimata tra i 2,4 e i 2,8 milioni di euro sul territorio. Numeri che confermano il ruolo della manifestazione come motore di turismo sportivo e occasione di promozione per l’intera area metropolitana.

2026: verso nuovi obiettivi

La Torino City Marathon corre sempre più veloce e per il 2026 alza ancora l’asticella. L’obiettivo è raggiungere 5.000 partenti alla maratona e 6.000 alla mezza maratona, rafforzando ulteriormente la presenza internazionale.

Iscrizioni aperte

La corsa verso un nuovo record è già partita. Sono già aperte le iscrizioni per maratona e mezza maratona. Tutte le informazioni su www.torinocitymarathon.it