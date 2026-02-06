Bergamo21 e Bergamo Urban Night Trail, nomi e numeri di una edizione da record

BERGAMO – Sta per aprirsi il sipario su Bergamo21 e Bergamo Urban Night Trail, edizione che ha già fatto parlare di sé in maniera altisonante grazie al sold-out con record di partecipanti, un risultato che mette d’accordo la voglia di fare sport, di vivere la città a ritmo di corsa o camminata, di visitarla e scoprirne vicoli e bellezze e che proietta l’evento tra quelli più gettonati del panorama nazionale.

Con Bergamo21, MG Sport con FollowYourPassion apre il suo circuito che vede eventi di corsa, triathlon e ciclismo di grandissimo successo e dà il via alle Running Series, un percorso che accompagna i runner a vivere i tre eventi di corsa da primissimi della classe come Bergamo21, Monza21 e Milano21. Confermata la medaglia speciale dedicata a chi prenderà parte a tutte e tre le gare, a cui si aggiunge anche una t-shirt dedicata, riservata a chi completerà in tutti e tre gli eventi la distanza della mezza maratona.

Il programma

Si comincia sabato sera 7 febbraio quando torna l’attesissimo Bergamo Urban Night Trail, 12.5 km con partenza dal centro cittadino, ad altissimo potenziale suggestivo, una vera e propria esplorazione di Città Alta e delle Mura Veneziane Patrimonio UNESCO al calar del buio. Un’esperienza immersiva che trasforma la corsa in un vero e proprio viaggio.

Domenica 8 febbraio saranno le emozioni dell’agonismo a vibrare nell’aria grazie a ben due distanze competitive. Prima partenza alle 9.00 per la 10 km, quest’ultima anche in modalità non competitiva, cui seguirà quella della mezza maratona da 21,097 km, misurata e certificata FIDAL, in programma alle 9.40. Una vera festa per il pubblico che nell’attesa potrà già assistere agli arrivi degli atleti impegnati nella distanza più breve.

I numeri

Sono gli oltre 2mila runner del Bergamo Urban Night Trail insieme agli oltre 6mila partecipanti delle gare della domenica a dare forma agli 8.500 atleti che fanno grande l’evento che taglia il traguardo del record di partecipanti. Sono 70 le nazioni rappresentate, una conferma della dimensione internazionale e del valore del circuito FollowYourPassion.

I migliori atleti di Bergamo21

La sfida più attesa è quella della mezza maratona maschile. Sulla carta la cavalcata vincente è quella del più volte azzurro di cross e mezzofondo Ahmed El Mazoury (Vanotti Running Team) che nel 2015 ha fatto registrare un primato personale di 1h02:39 alla RomaOstia. Subito dietro, con prestazioni più recenti, c’è Patrick Francia (Atl. Reggio Asd) che all’ultima edizione della Cremona Half Marathon in ottobre ha strappato il crono di 1h05:58 oltre ad essere stato protagonista di altri eventi FollowYourPassion. In bacheca risulta l’ottavo ed il 13esimo posto a Milano21 2025 e 2024, rispettivamente. Attenzione anche ad Alessandro Zanga (ASD La Recastello) che porta in dote 1h06:50 dalla mezza maratona di Malaga 2024. Arriva dagli Stati Uniti T-Roy Brown che nel 2020 ha siglato il personal best di 1h06:45 a Barcellona. Chiudono le fila Mohammed Lamiri (Si-Sport S. Stefano Borgomanero), già terzo all’ultima edizione di Bergamo21 e con un personale di 1h07:03 a Cremona nel 2025 e Marco Corti (Zerotrenta Triathlon Brescia), protagonista di eventi FollowYourPassion con il secondo posto a Milano21 nel 2022, il terzo e quarto posto a Bergamo21 nel 2024 e 2025 e con un personale di 1h07:43.

Al femminile, da segnalare la presenza della campionessa italiana di maratona del 2022 Giulia Sommi (SG Squad ASD), che vanta il crono di 1h15:22 da Cremona Half Marathon 2021, già vincitrice nel 2023 della Bergamo21 e ottava all’ultima edizione di Milano21.

Gli atleti della 10k

A guidare la gara potrebbe essere l’azzurro di mezzofondo Mattia Padovani (Atl Alto Lario) che nel 2025 ha fatto registrare a Valencia il suo personale di 28:52.

Nel gruppo di inseguitori c’è Pietro Sonzogni (Atl Valle Brembana) con il suo 29:18 da Forlì 2021 e l’esperienza già acquisita nel 2023, quando è salito sul gradino più alto del podio di questa gara. Insieme a lui il moldavo Mihail Sirbu (ASD Atl Vomano) che si presenta al via con 29:29 da Misano Adriatico 2025 e, a pochissimi secondi, l’azzurro di mezzofondo e corsa in montagna Andrea Elia (Asd La Recastello) che vanta sulla distanza il primato di 29:38 da Valencia 2025. Sentirà il fiato sul collo del vincitore dell’ultima edizione Davide Copeta (Vanotti Running Team) che proprio qui ha fatto segnare il suo personal best di 29:47.

Attenzione anche a Nicola Bonzi (Atl Valle Brembana), a Bergamo spesso protagonista, vincitore della distanza di mezza maratona nel 2024, terzo nella 10k 2023, ottavo alla Monza21 2020 e capace di 29:53 lo scorso anno a Martinengo. Con lui il compagno di squadra Manuel Togni secondo alla 10k di Bergamo21 nel 2023 e terzo nel 2025, terzo alla Milano21 2018 e quinto nel 2023, che si presenta al via con il crono di 30:17 da Arezzo 2024. Al debutto sulla distanza l’azzurro di corsa in montagna Luciano Rota (Asd La Recastello).

La sfida femminile vede in pole position l’ex azzurra di cross e pista Sara Galimberti (SG Squad ASD) spesso al via di gare targate FollowYourPassion come provano la vittoria di Milano21 nel 2018, il secondo ed il sesto posto nel 2022 e 2025, il terzo posto sulla distanza di 10km alla Milano21 2024 e la vittoria della distanza di 30 km della Monza21 2025. Sulla linea di partenza, Sara Galimberti cala il crono di 32:59 da Forlì 2021.

Attenzione all’azzurra di cross e mezzofondo Silvia Oggioni (Pro Patria Milano Atl ASD) che la tallona con il personal best di 33:54 da Magenta 2020.

Programma Orario

SABATO 7 FEBBRAIO 2026

Dalle 10.00 alle 17.00 Ritiro pettorale e pacco gara per tutti i partecipanti presso l’Expo Village in Via Sentierone (Per i residenti a Bergamo e in provincia, il ritiro del pettorale per la Bergamo21 è obbligatorio il sabato).

Ore 17.45 Briefing Bergamo Urban Night Trail

Ore 18.00 Partenza Bergamo Urban Night Trail in Largo Gianandrea Gavazzeni

Ore 18:50 Orario previsto primi arrivi

Dalle 19.00 alle 20.30 Ristoro finale Bergamo Urban Night Trail

Ore 20.30 Chiusura Bergamo Urban Night Trail

DOMENICA 8 FEBBRAIO 2026

Dalle 7.00 alle 8.15: Ritiro pettorali e pacco gara presso l’Expo Village in via Sentierone per la 10 km (solo per i residenti fuori provincia di Bergamo)

Dalle 7.00 alle 8.45: Ritiro pettorali e pacco gara presso l’Expo Village in via Sentierone per la 21 km (solo per i residenti fuori provincia di Bergamo)

08.40: Ingresso in griglia in Viale Roma per la 10 km

9.00: Partenza Bergamo21 – 10 km competitiva a seguire partenza 10 km non competitiva in Viale Roma

09.20: Ingresso in griglia in Viale Roma per la 21 km

9.40: Partenza Bergamo21 – 21 km competitiva e turistico sportiva in Viale Roma

A seguire: Termine gara e ristoro finale

11.00: Premiazioni assoluti 10 km

11.10: Premiazioni assoluti mezza maratona

A seguire premiazioni categorie 10 km

12.45: Premiazioni categorie mezza maratona