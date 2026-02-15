Giovanna Epis e Therence Bizoza vincono la ZeroWind Romeo&Giulietta Half Marathon

La città dell’amore si è svegliata sulle note dell’inno di Mameli intonato dai 400 ragazzi Volontari in Ferma Iniziale dell'85° Reggimento Addestramento Volontari Verona Caserma Duca dell’Esercito Italiano, schierati alla partenza della Avesani Romeo&Giulietta Family Run, il primo degli eventi al via. Oltre 2mila alla partenza di questa manifestazione pensata per le famiglie che hanno respirato la bellezza di Verona in un percorso nuovo, a causa della imminente cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, quasi 10mila i cuori che hanno battuto all’unisono per trasformare questo evento in una grandissima festa

Cronaca gara – Uomini

Al km 5 il gruppo di testa è formato da Daniele Meucci, Mohammed Zoioula, Therence Bizoza, Abdelkarim Ezzouhti, M’Barek Ourras, Mohamed Lamiri, Patrick Francia e Krzysztof Żygenda che, compatti, fanno registrare il crono di 15:28.

Al km 10 sono ancora insieme Meucci, Zoioula, Bizoza, Lamiri e Ezzouhti che transitano in 30:52. Meucci saldamente in testa al km 17, insieme a Ezzouhti fanno segnare il passaggio in 52:02. A nove secondi di distacco Ourras.

Splendida e avvicnete la volata finale dentro lo stadio Bentegodi con Bizoza e MEucci a contendersi il successo sul filo di lana. Vittoria del burundese del Tuscany Camp Therence Bizoza (Toscana Atletica) che sferra l’attacco finale e taglia il traguardo in 1h03:51. “E’ andato tutto bene, gara molto scorrevole, sono felice”, il commento del vincitore allenato da Giuseppe Giambrone.

A distanza di dodici anni dalla piazza d’onore con cui si era laureato campione italiano di mezza maratona, nel 2014, ancora un secondo posto per Daniele Meucci (CS Esercito), ad un solo secondo dal vincitore. Per Meucci il crono di 1h03:51.

“E’ stata una gara bellissima, mi sono divertito tantissimo, peccato per un passo indeciso proprio all’ingresso nello stadio Bentegodi, ho perso l’attimo e ho rallentato tanto da dovermi accontentare della seconda posizione. Sono comunque molto felice, è stata una gara combattuta”, ha detto l’ex azzurro Daniele Meucci.

Terza posizione per il marocchino M’Barek Ourras (Asd Atl. Blizzard), a Verona già vincitore della mezza maratona dello scorso novembre, che completa le sue fatiche in 1h04:44.

Cronaca gara – Donne

Come da pronostico, è Giovanna Epis, con il crono di 17:13, a presentarsi per prima al km 5, dietro di lei Alice Gaggi e, con qualche secondo di ritardo, la tedesca Lisa Fuchs. Posizioni congelate al km 10, con Epis che aumenta leggermente il distacco facendo registrare il crono di 34:13 e al km 17 in 57:51.

Vince senza pensieri Giovanna Epis (CS Carabinieri) che conclude le sue fatiche in 1h11:48. “Sono pienamente soddisfatta, sono appena rientrata da una preparazione intensa di tre settimane in Kenya, dove ho affrontato un carico di 200 km a settimana, posso quindi dire che è stato un ottimo test. Verona è sempre magica, mi porta fortuna”, ha detto la vincitrice Giovanna Epis, molto emozionata anche per gli 80 anni compiuti nei giorni scorsi dal suo allenatore Giorgio Rondelli.

Il secondo gradino del podio è dell’ex azzurra, e campionessa del mondo, di corsa in montagna Alice Gaggi (ASD La Recastello) che ferma il cronometro a 1h14:32 seguita dalla tedesca Lisa Fuchs che taglia il traguardo in 1h14:45, migliorando il suo precedente primato personale di circa due minuti.

Hellas Verona Championship

In questo 2026 si è rafforzata l'unione tra la ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon e l'Hellas Verona FC. La Società gialloblù per suggellare questa partnership, ha attivato il progetto Hellas Verona Championship riservando a tutti i tifosi gialloblù delle tariffe agevolate e benefit esclusivi per partecipare alla mezza maratona, alla Relay Marathon o alla Family Run. Tutti i partecipanti e gli iscritti all’Hellas Verona Championship hanno fatto anche del bene. Una parte del ricavato delle iscrizioni è stato devoluto all’Hellas Verona Foundation.

Primo classificato Luca Rossi, seguito da Gabrielle Filippi e al terzo posto da Casper Timmer; la classifica femminile vede prima Nadiya Sukharyna, al secondo posto Simone Kramer e terza Ana Luiza Barbosa de Almeida.

La Cheffe veronese Chiara Pavan

In gara anche la Cheffe Chiara Pavan che ha percorso la sua prima Half Marathon nella città natia, Verona. La Cheffe nota per il suo approccio pioneristico alla cucina ambientale, piacevole novità di Masterchef ha attraversato con grande emozione gli scorci più suggestivi raggiungendo il traguardo dei 21km in 1h55’20” come 494esima donna. Al traguardo ha ricevuto un premio davvero speciale, un cappello e una giacca da Chef, ricamati con il logo ufficiale della ZeroWind Romeo&Giulietta Half Marathon.

“Bellissima giornata, splendido percorso. Sono davvero felice di aver concluso la mia prima mezza maratona qui a Verona. Ora non posso fermarmi, devo puntate alla maratona! Grazie a tutti i volontari e all'organizzazione anche del premio riservatomi, mi avete fatto sentire parte di questa giornata incredibile.”

MaratonAbili- Sport inclusivo

A Verona presenti 10 atleti speciali che sono stati accompagnati da 40 persone che si sono alternate nella spinta delle speciali carrozzine sul percorso. Sono partiti cinque minuti prima dello start ufficiale gli spingitori MaratonAbili, l’allegro e colorato gruppo di persone che ogni anno si impegna a condividere il traguardo con atleti speciali con l’obiettivo di essere portatori del messaggio che lo sport sia soprattutto inclusione. Molti partecipanti si sono uniti durante la gara, contagiati dall’entusiasmo, scoprendo che la disabilità è una parte del mondo ma mai un mondo a parte. Non c’è un protocollo, non bisogna possedere doti speciali per essere uno spingitore ma nel momento in cui lo si fa si condivide con gioia il traguardo con atleti davvero eccezionali.

L'albo d'oro

L’albo d’oro di questa manifestazione recita nomi che hanno fatto la storia dell’atletica italiana e non solo, come, per citarne alcuni, quelli del maratoneta azzurro e campione olimpico Stefano Baldini, vincitore della seconda edizione, e di Ruggero Pertile, terzo nel 2012. Anche al femminile, brillano le vittorie della maratoneta azzurra Valeria Straneo, per lei tris di vittorie nel 2014, 2019 e 2020 o ancora Giovanna Epis, per lei due secondi ed un terzo posto e di Rosaria Console vincitrice nel 2009. Così come grande protagonista del passato è stata la keniana Angela Tanui, ma diversi sarebbero i nomi importanti da segnalare.

Il Sindaco di Verona Damiano Tommasi: “E’ stata una edizione particolare perché siamo vicini alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il 22 febbraio, con l’Arena impegnata in questo importante evento e lo sarà anche per la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi 2026, il 6 marzo. Sono piacevolmente colpito dal fatto che chi si iscrive alla Half Marathon poi ritorni a Verona per correre o per vederla e visitarla con calma. Questo è sicuramente merito di tutta l’organizzazione di Gaac 2007 Veronamarathon Asd e dei tantissimi volontari che fanno sentire ogni partecipante accolto e a casa.”

Alberto Bozza Consigliere Regione Veneto: “Sempre un piacere partecipare ad una giornata del genere all’insegna dello sport. Ricordo ancora quando 11 anni fa, in qualità di assessore dello Sport del Comune di Verona avevo dato il via alla corsa. Complimenti agli organizzatori e alle centinaia di volontari per questa bellissima giornata dedicata ai runner e alle famiglie.

Stefano Stanzial, Direttore di Gaac 2007 Veronamarathone Asd: “E’ stata una giornata splendida, l’arrivo qui nello Stadio Bentegodi è sempre emozionante, per noi veronesi questa è casa. Abbiamo raccolto la fiducia e l’entusiasmo di 10mila partecipanti che hanno colorato la nostra bellissima città, visitandola e generando un indotto economico di 5milioni di euro. Voglio ringraziare i partner dell’evento e tutte le istituzioni grazie alla cui collaborazione una manifestazione diventa reale. Ringrazio in maniera speciale la Caserma Duca, preziosa alleata di tutte le nostre manifestazioni. Grazie ai 600 volontari, sempre accoglienti, pronti a svolgere con passione ed entusiasmo una ingente mole di lavoro senza la quale l’evento non potrebbe neppure essere pensato. A loro il nostro plauso e, mi sento di dire, quello di tutti i partecipanti. Insieme all'amministrazione comunale stiamo lavorando al fine di poter tornare dentro l’Anfiteatro Romano a novembre. Vi aspettiamo alla Eurospin Verona Marathon di domenica 15 novembre”.

Ten. Col. Danny Cardone, Vice Comandante 85° Rav. Caserma G.Duca: “Una giornata splendida, soleggiata ed idonea alla corsa. Ringrazio i partecipanti, gli organizzatori ed i volontari. Ci tengo anche a ringraziare il Tenente Colonello Luca Mariani, Comandante del Battaglione oggi intervenuto con 400 allievi della nostra Caserma Duca. E’ sempre una grande emozione il momento dell’inno d’Italia, così sentito e sempre vissuto con grande partecipazione dai partecipanti e dal pubblico, davvero un momento che definirei la ciliegina sulla torta di una giornata da vivere al meglio.”

Nicolò Ferrarese, Marketing Manager Zero Wind (Title Sponsor Evento): “Questa partnership è strategica anche dal punto di vista della comunicazione. La ZeroWInd Romeo&Giulietta Run Half Marathon è un evento capace di parlare a un pubblico ampio e trasversale, esattamente come il nostro brand. Insieme raccontiamo una storia di sport, innovazione e qualità.”