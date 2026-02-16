Napoli City Half Marathon, Master-AID® Sport al fianco degli atleti

MASTER-AID® SPORT è il marchio di Pietrasanta Pharma che accoglie un insieme di prodotti dedicati allo sportivo. Tra questi, particolarmente interessante per gli sport di durata, è Master-Aid Sport Arnica Gel 92% .

Si tratta di un gel formulato per lo sportivo in generale e in particolare per coloro che praticano sport di resistenza quali running, ciclismo e triathlon. A seguito dell’affaticamento e dello sforzo prolungato la muscolatura di questi atleti, richiede un trattamento adeguato e di qualità.

Master-Aid Arnica Gel 92% contiene un mix di estratto glicerico di arnica e acqua distillata aromatica di arnica ottenuta per distillazione in corrente di vapore. La formula è arricchita di menta e mentolo che hanno l’obiettivo di dare sollievo grazie alle loro proprietà rinfrescanti. La parte restante della formula è costituita da sostanze solubilizzanti, gelificanti e preservanti.

Arnica Gel 92% idrata e rinfresca il muscolo affaticato in modo sensorialmente percettibile e dona sollievo e benessere dal fastidio muscolare e articolare.

Arnica Gel 92% grazie allo skin feel leggero, idratante e rinfrescante è idonea sia per impacchi localizzati sia per massaggio. Può essere conservata anche in frigorifero per trattamenti a freddo che ne massimizzano l’efficacia. Disponibile in farmacia e parafarmacia, nei formati in barattolo da 500 ml e in tubo da 200 ml.

MASTER-AID non è solo ARNICA GEL 92%! Nell’ampio mix di prodotti dedicati allo sportivo abbiamo anche prodotti dedicati al benessere del piede che è lo strumento essenziale degli atleti che praticano running, triathlon, ciclismo.

Il piede assolve alla fondamentale funzione di sostenere in maniera continua il corpo umano permettendo allo stesso il movimento attraverso il cammino e la corsa. Ecco quindi che per un atleta, per il quale il concetto di movimento è stressato se non estremizzato, la salute del piede risulta di fondamentale importanza.

Per gli sportivi vengono studiati e commercializzati prodotti per la cura del piede e per la gestione delle inevitabili problematiche che si generano nella pratica dello sport. L’obiettivo è di prevenire, dove possibile, o gestire se la prevenzione non è sufficiente.

Pietrasanta Pharma: un'azienda tutta italiana e green

PIETRASANTA PHARMA è un’azienda italiana, proprietaria del marchio MASTER-AID, che produce e commercializza medicazioni “fatte in Italia”.

La tecnologia produttiva aziendale, consente di produrre nel pieno rispetto dell’ambiente. Il Controllo Qualità aziendale effettua controlli continui su materie prime e semilavorati in ingresso nel processo produttivo e sui prodotti finiti, prima che questi vengano commercializzati. Un continuo controllo step by step dei processi produttivi reso possibile dalla scelta di Pietrasanta Pharma di mantenere la produzione in Italia.

PIETRASANTA PHARMA produce e vende i propri prodotti di medicazione, per il benessere del piede e per lo sport nel canale PHARMA (Farmacie e Parafarmacie) che è il canale più indicato per enfatizzare la QUALITA’ dei prodotti.

MASTER-AID® FOOTCARE per i RUNNERS

MASTER-AID® FOOTCARE copre le seguenti aree funzionali: VESCICHE, CALLI, DURONI, PROTEZIONI DITA, VERRUCHE, PROTEZIONI TALLONE, PROTEZIONI METATARSALI, ONICOMICOSI, ALLUCE VALGO. Per il RUNNER i prodotti di particolare interesse sono i 7 prodotti specifici per una problematica particolarmente diffusa: le vesciche.

Pietrasanta Pharma e le maratone italiane

L’obiettivo di Pietrasanta Pharma è diventare partner di prestigiosi eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale, come ad esempio la NAPOLI CITY HALF MARATHON che si correrà domenica 22 febbraio 2026.

Con l’obiettivo di accompagnare i runners nel loro percorso verso il traguardo, daremo supporto (con campioni di prodotto, medical point e massage point), ai runners che correranno nel 2026 le seguenti gare:

RUN ROME THE MARATHON

BOLOGNA MARATHON

VENICEMARATHON

FIRENZE MARATHON

VERONA RUN MARATHON

NAPOLI CITY HALF MARATHON

MILANO21



CONTENUTO SPONSORIZZATO