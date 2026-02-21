Coelmo Napoli City Half Marathon, Yeman Crippa: "Sarà una grande sfida con Pietro Riva e tutti gli altri"

NAPOLI – E‘ iniziato il conto alla rovescia verso la Coelmo Napoli City Half Marathon di domenica 22 febbraio, una giornata di sport per 10mila atleti, un evento che si preannuncia straordinario. L’atmosfera è elettrica, il primato maschile di gara e quello maschile italiano potrebbero cadere sotto i passi di Yeman Crippa, Pietro Riva e Brian Kwemoi Kirui.

Presentati oggi presso l’expo village della Mostra d’Oltremare gli atleti più rappresentativi di questa edizione della Coelmo Napoli City Half Marathon.

Gli uomini élite

L’uomo di punta è l‘azzurro Yemaneberhan “Yeman” Crippa (GS Fiamme Oro Padova), primatista italiano di mezza maratona grazie al crono di 59:26 fatto segnare nel 2022, quando, allo stesso tempo, si è laureato primo italiano ad abbattere il muro dell’ora sulla distanza di mezza maratona e marcato il primato del percorso.

"Sono felicissimo di essere di nuovo qui, una gioia immensa aver fatto il record italiano qui nel 2022 nella mia seconda mezza maratona, Napoli mi aveva accolto a braccia aperte. Torno per difendere il mio record, e record del percorso, di 59'26". Mi sono allenato molto bene nell'ultimo mese in Kenya, sto molto bene e il clima di domani sembra perfetto. Ci sono tutte le possibilità per correre molto forte, so che il percorso è ancora più veloce, senza alcune curve così come senz'altro il tifo lungo il percorso non mancherà. Ne avrò tanto bisogno in particolare nella parte finale, nella galleria in leggera salita, avere lì il supporto sarà importante. Con Brian Kirui Kwemoi che detiene con me il primato del percorso di 59'26" mi sono allenato tutto il mese in Kenya, siamo molto amici. All'inizio pensavo venisse qui per essere la mia lepre, invece ho scoperto che sarà un mio avversario…sarà una grande sfida con lui come con Pietro Riva e tutti gli altri", ha commentato Yeman Crippa durante la presentazione degli atleti elite.

A rappresentare l’Italia c’è anche un altro azzurro, Pietro Riva (GS Fiamme Oro Padova) che nel 2023, a Valencia, corse in 59:41, suo attuale primato personale di specialità. "E' la prima volta per me qui a Napoli, sarà una bellissima sfida con tutti gli atleti in gara e anche con Yeman Crippa. Ripetersi su tempi del mio primato personale di 59'41" o in generale andare ancora sotto il muro dell'ora sarà difficilissimo, ma quando si scende in gara si dà sempre il massimo e questo è quello che farò domani", ha detto Pietro Riva.

Entrambi dovranno guardarsi le spalle dal keniano Brian Kirui Kwemoi che su queste strade ha già trionfato nel 2024, proprio con lo stesso crono di 59:26, e detiene, dunque, con Yeman Crippa, il primato di gara.

Attenzione al keniano Mkulia Kipkandie, forte del crono di 59:48 dalla mezza di Krems 2025 ed al suo connazionale Owen Korir Kapkama che proverà ad approfittare della situazione per abbassare il recentissimo crono di 1:00:25 dall’ultima mezza maratona di Siviglia. L’Europa ribatte con il primatista di mezza maratona ucraino Bohdan-Ivan Horodyskyi e con il pluridecorato campione ceco Jan Friš, al debutto sulla distanza. Nel gruppo di inseguitori anche i due keniani Andrea Kiptoo e Evans Kipkorir, rispettivamente capaci di 1:01:30 (Boston 2025) e 1:01:51 (Firenze 2025).

Le donne élite

Sotto i riflettori del palco delle elite runner le keniane Regina Cheptoo, che porta in dote il crono di 1h08:26 dalla mezza di Roma del 2025, e Lucy Nthenya Ndambuki, ad una manciata di secondi con il primato personale di 1h08:58 dalla mezza di Copenaghen dello scorso anno. Ha già esperienza di questo percorso la keniana Nelly Jeptoo che torna per riscattarsi dalla terza piazza del 2025, quando ha chiuso le sue fatiche in 1h09:14, suo attuale primato personale.

Più staccate la campionessa nazionale di maratona 2024 danese Sara Schou Kristensen che si presenta al via con il primato di 1h11:07 dalla mezza maratona di Barcellona del 2024, seguita dall’ex azzurra 2025 e medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Corsa in Montagna 2016, nonché campionessa nazionale di mezza maratona in carica Sara Bottarelli (Freezone) che in un crescendo prestazionale, a fine 2025 ha ritoccato il proprio personal best fermando il cronometro a 1h11:31 alla mezza di Milano.

"Bellissimo essere qui alla Napoli City Half Marathon, stamattina mi sono allenata sul lungomare e ho visto tantissima gente correre. Sono convinta che questa gara possa diventare lo stimolo per tanti per avvicinarsi a questo magnifico sport che trasmettere benessere, socialità e porta a diventare persone migliori. Non sono in forma come in autunno quando ho vinto il titolo italiano, ho avuto un infortunio in questi mesi. Sarà per me impossibile stare su quei tempi cronometrici, però voglio avere buone sensazioni e vorrei che questa gara diventi un grande inizio per un 2026 che spero sia ancora più bello del 2025", il commento della campionessa italiana di mezza maratona 2025 Sara Bottarelli.