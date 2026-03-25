Cento chilometri del Passatore 2026: prime conferme dai top runner

Faenza – L’obiettivo più importante del 2026 per le ultramaratonete e gli ultra maratoneti di più alto livello sono i Campionati mondiali di 100 km , individuali e a squadre, che si svolgeranno domenica 20 settembre ad Ames, in Spagna.

Da regolamento IAU (International Association of Ultrarunners), il GIS (General Information Service) del comitato organizzatore dei Mondiali deve ricevere entro novanta giorni dalla data della gara una lista di massimo nove nomi, tra i quali verranno successivamente indicati i sei convocati (più un’eventuale riserva). Tra questi sei uomini e altrettante donne, i primi e le prime tre in classifica porteranno punti per il campionato Mondiale per Nazioni.

Top runner: le prime conferme al Passatore

Quel “Novanta giorni” prima del 20 settembre significa che i due selezionatori delle squadre italiane, cioè Monica Casiraghi per le donne e Paolo Bravi per gli uomini, avranno tempo fino a lunedì 15 giugno per fornire quelle liste preliminari di 9+9 nomi.

Via libera, quindi, alla voglia dei top runner italiani di sfidarsi al Passatore del 23-24 maggio, valido come Campionato italiano di 100 km.

Raduni e programmi dell’estate più profonda, quella che comincerà subito dopo i 50 chilometri della Pistoia-Abetone di domenica 28 giugno, permetteranno di smaltire acciacchi e far crescere la condizione per onorare al meglio la maglia azzurra.