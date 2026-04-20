MilanoTRI e Milano10K, con FollowYourPassion Milano protagonista di un grande weekend di sport  

Milano – È partita ufficialmente da Milano, con FollowYourPassion , la stagione italiana del triathlon. MilanoTRI, con le distanze olimpica e sprint, ha confermato ancora una volta il proprio successo in una giornata baciata dal sole e da temperature quasi estive.

Oltre tremila gli atleti al via, con iscrizioni sold out già nelle settimane precedenti, sia per le prove della triplice disciplina sia per la Milano10K, la gara di corsa su strada disputata nel tardo pomeriggio.

Una giornata all’insegna dello sport e della condivisione, tra sorrisi, entusiasmo e partecipazione. Accanto agli appassionati di lunga data, tanti esordienti hanno scelto di mettersi alla prova per la prima volta nel triathlon, affrontando in sequenza nuoto, ciclismo e corsa. Un debutto che ha arricchito l’atmosfera, sostenuto anche dal calore di familiari e amici lungo il percorso.

MilanoTRI sprint, la gara e le parole dei vincitori

Ad aprire la giornata è stata la gara femminile su distanza sprint (750 m di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa): un vero assolo di Carlotta Bonacina dal primo metro fino al traguardo, che ha tagliato dopo 1h00’25”. L’atleta del Valdigne Triathlon, all’esordio stagionale, ha applicato alla lettera la strategia definita con il suo allenatore Simone Diamantini: imprimere subito un ritmo elevato tra nuoto e ciclismo per poi valutare la risposta nella frazione di corsa. Un test significativo in vista della Coppa Europa di triathlon, in programma il prossimo weekend a Torremolinos, in Spagna.

«Il primo appuntamento agonistico della stagione è sempre un punto di domanda – ha dichiarato la vincitrice –: l’allenamento è una cosa, il ritmo gara è tutt’altro. Ho provato subito a spingere forte e sono riuscita a mantenere un’ottima velocità per tutta la gara… è andata bene. Sono contentissima.»

Alle sue spalle ha chiuso Elisa Marcon (CUS Pro Patria Milano Triathlon), con il tempo di 1h01’39”, che ha sempre tenuto ben salda la seconda posizione. Terza, la junior svizzera Martina Buri, in 1h02’36”.

In campo maschile, successo per il francese Basile Fouchard, che ha fermato il cronometro a 55’22” al termine di una prova in progressione: «Sono contento di aver gareggiato a Milano e, ovviamente, di aver vinto. Mi fermerò nel vostro Paese per qualche mese, prima a Padova e poi a Bolzano. Mi piacerebbe, in questo periodo, partecipare a qualche altra competizione prima di concentrarmi su quelle internazionali».

Dietro di lui, Simone Ceddia (Triathlon Team Brianza), secondo in 57’33”, è rimasto a contatto per gran parte della frazione ciclistica, prima di perdere terreno nella parte finale.

La lotta per il terzo posto è stata influenzata anche dalle condizioni ambientali (circa 26°C durante la corsa). A completare il podio è stato Elia Zenobi (Overcome Team), terzo in 59’57”, capace di fare la differenza nella gestione del caldo.

MilanoTRI olimpico, la gara e le parole dei vincitori

Nel primo pomeriggio spazio ai triatleti della distanza olimpica (1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa), che hanno dovuto confrontarsi – come successo ai colleghi uomini del triathlon sprint – con le alte temperature.

Tra le donne Giorgia Messori ha preso il comando della gara fin dalla frazione di nuoto, senza più lasciarlo fino al traguardo. La portacolori dell’Overcome Team ha conquistato il MilanoTRI in 2h00’33”: «Ho nuotato bene – quella in acqua è la mia frazione preferita, quindi me lo aspettavo –. Non è stato invece semplice affrontare in solitaria 40 chilometri in bicicletta e 10 di corsa. Sono davvero soddisfatta: quest’anno ho aumentato i volumi di allenamento in vista anche di alcune competizioni sulla media distanza, sento di star lavorando bene e questo risultato non può che rendermi contenta e fiduciosa».

Seconda la sudafricana Thana Groenewald in 2h05’57”, terza Ludovica Severi (T.D. Rimini) in 2h06’24”.

Più combattuta la gara maschile, vissuta sul duello tra Federico Murero (Triathlon Team Brianza) e Matteo Perri (K3 Cremona). Murero è stato in testa alla gara fino a metà della frazione di corsa, prima di essere raggiunto e superato da Perri, bravo a non perdere mai terreno sul battistrada.

Perri è così salito sul più alto gradino del podio con il tempo di 1h46’40”, davanti a Murero, in 1h47’41”. Terzo posto per Francesco Sanson (Silca Ultralite), in 1h49’38”.

«Sono contentissimo. Un intoppo in zona cambio ha rallentato la mia rimonta, sono sciuro che senza quello avrei potuto raggiungere prima Murero. Ma in una gara gli imprevisti possono capitare, ciò che conta è come reagisci», le parole del vincitore.

Trofeo Madunina

Il Trofeo Madunina 2026 va nuovamente al Rho Triathlon Club, che firma il bis dopo il successo dello scorso anno. Secondo posto per i 200BPM ASD, terzo il Pro Patria Milano Triathlon ASD.

La prima edizione, 2023, aveva visto il CUS Pro Patria Milano Triathlon issare la coppa, nel 2024 era stata assegnata al CNM Triathlon Milano e nel 2025 al Rho Triathlon Club.

Giunto alla quarta edizione, il trofeo premia le squadre lombarde con almeno 10 atleti nella distanza olimpica, sulla base del miglior tempo medio. Un criterio che valorizza anche la partecipazione femminile, con un minuto di bonus per ogni atleta donna.

Milano10K

Evento che ha quasi raddoppiato i partecipanti rispetto agli anni passati, ormai un classico della primavera milanese. In gara anche la stella rossonera e della nazionale di calcio Massimo Ambrosini (Koass Milano), classe 1977, appassionato runner ormai da diversi anni, che ha concluso la sua gara in un più che valido 43'42".

Non ha deluso le aspettative Stefano Massimi (ASD Atl. Vomano) che si è presentato tutto solo al traguardo e andando così a vincere la Milano10k in un buon 30'45".

Porta i colori dell'Asd Atletica Leonessa il secondo classificato Abdelhafid Gueni in 32'17", mentre completa il podio Alessandro Spanu (Cus Bergamo Asd) con 32'42".

Tra le donne successo di Cristina Ballabio (Atl. Casone Noceto) in 37'23" davanti a Marta Crippa (Atl. Lecco-Colombo Costruzioni) con 37'43" ed infine la francese Laure Bentahar (Run Card) in 38'22". Non ha purtroppo terminato la gara Elisa Pastorelli (CUS Insubria Varese Como), azzurra di corsa in montagna che vanta un primato personale sulla distanza di 35:16 fatto segnare ad Arona nel 2025.

Triathlon Series by FollowYourPassion

La stagione 2026 sarà indimenticabile con le Triathlon Series by FollowYourPassion. Ben quattro le incredibili sfide che i triatleti potranno affrontare seguendo la loro passione: MilanoTRI di sabato 18 aprile, ChiaTRI di venerdì 1 maggio, LovereTRI di domenica 28 giugno e PeschieraTRI di sabato 3 e domenica 4 ottobre.

Un meraviglioso viaggio tutto italiano, si gareggerà dunque dall’idroscalo di Milano al lago del Garda, passando per la baia di Chia e nello splendido lago d’Iseo. Nuota, pedala e corri in location mozzafiato seguendo le tue passioni.

Change The Game

Venerdì 17 e sabato 18 al villaggio expo era presente lo stand ChangeTheGame, la prima associazione italiana impegnata nella prevenzione e nel contrasto degli abusi emotivi, fisici e sessuali nello sport. L’organizzazione offre assistenza legale, supporto e attività di sensibilizzazione rivolte ad atleti di tutte le età. L’associazione sta sviluppando ChangeToRun, un’app dedicata alla sicurezza delle runner, pensata per contribuire alla prevenzione e alla gestione di situazioni di rischio durante la corsa. Il progetto prevede funzionalità come mappe collaborative, strumenti di segnalazione e sistemi di allerta collegati a una rete di contatti fidati. In occasione dell’evento, il progetto sarà presentato al pubblico presso lo stand dedicato, dove sarà inoltre possibile partecipare a una survey sul tema della sicurezza.