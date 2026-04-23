Spartan Race Italia 2026: la corsa più iconica al mondo inaugura la stagione a Orte, Roma

ORTE - Fango, tenacia e storia: le aspre colline di Orte fanno da scenario alla Spartan Race, la gara a ostacoli più estrema, in programma sabato 25 e domenica 26 aprile. Un debutto che darà il via al tour italiano, con tappe a Belluno-Nevegal (27 e 28 giugno), Misano Adriatico (19 e 20 settembre) e Gubbio (7 e 8 novembre).

Spartan Italy 2026, che torna su campi di battaglia leggendari con una nuova struttura organizzativa, promette una nuova sfida di “grit ed endurance” segnando l’inizio di un viaggio che attraverserà l’Italia tra ostacoli, resilienza e scenari mozzafiato.

Spartani al via

La Spartan Race, inaugura la stagione italiana 2026 con la tappa di Orte, Roma (25-26 aprile), in un percorso suggestivo tra le colline della Tuscia, immerso nella meraviglia del borgo medievale. Il campo gara si snoderà lungo le sponde del fiume Tevere ed i ripidi vicoli del centro storico. Gli atleti si sfideranno in un contesto unico, dove la fatica dello sport incontra la bellezza di una terra millenaria.

Numeri da record

Saranno oltre 6.000 gli atleti pronti a sfidarsi alla Spartan Race di Orte, in un mix di energia, determinazione e spirito di conquista. Il 25% dei partecipanti è rappresentato da donne, il 75% da uomini, con un’età media di 37 anni, segno di una community matura, determinata e in continua crescita. Il Lazio, regione ospitante, guida la classifica delle presenze, seguito da Campania, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Abruzzo. Sarà soprattutto il respiro internazionale a dare forza all’evento: oltre 50 le Nazioni rappresentate, con atleti in arrivo da tutto il mondo. I contingenti più numerosi arrivano da Francia, Stati Uniti e Germania, seguiti da Austria, Svizzera e Polonia, a testimonianza di un evento capace di attrarre una community globale pronta a mettersi in gioco.

Adrenalina pura a Orte: gare e distanze

BEAST (21 KM, 30 OSTACOLI): un percorso estenuante che richiede forza fisica e tenacia mentale. Fango, salite verticali e ostacoli tecnici la rendono la sfida definitiva.

SUPER (10 KM, 25 OSTACOLI): il mix perfetto tra velocità e potenza. Ideale per chi vuole testare i propri limiti su una distanza media.

SPRINT (5 KM, 20 OSTACOLI): rapida, esplosiva e accessibile a tutti. È la porta d’ingresso nel mondo Spartan.

HURRICANE HEAT 12 Hours (HH12HR): è una prova estrema che pone ai limiti la forza fisica e mentale per una durata ininterrotta di 12 ore.

KIDS RACE: percorsi ridotti e ostacoli a misura di bambino (4-14 anni), per promuovere lo spirito di squadra e il superamento delle paure.

Partecipare a Spartan Orte significa mettere alla prova la propria preparazione su un terreno vario, caratterizzato da tratti di acqua e sterrato, e iniziare a conquistare i primi punti validi per la classifica nazionale. La distanza Super, infatti, inaugura le Italy National Series e vedrà Elite e Age Group impegnati nella prima tappa del campionato nazionale.

I più forti al via

A Orte saranno protagonisti gli atleti e le atlete dell’Italy National Team, pronti a portare in gara il più alto livello tecnico della disciplina e a contendersi le posizioni di vertice in una delle competizioni più attese della stagione.

Il settore maschile avrà in primo piano gli atleti Giulio Nulli, Manuel Moriconi, Andrea Riva, Matteo Pelizza e Loris Schina, specialisti di altissimo livello che rappresentano al meglio l’Italia anche nelle competizioni internazionali.

Il settore femminile è rappresentato da atlete di spessore come Marta Marraghini, Federica Toni, Ilaria Paltrinieri, Viviana Marri, Cecilia Catolla e Claudia Bongiovanni. La loro partecipazione eleva lo standard della competizione, rendendo la sfida per il podio femminile una delle più attese.

Orte sarà inoltre il primo Trifecta Weekend della stagione in Italia, segnando ufficialmente l’inizio del percorso verso la sfida completa per chi sceglierà di cimentarsi nella conquista di una Sprint, una Super e una Beast nell’arco dell’anno o nel corso della propria esperienza Spartan, in Italia e all’Estero.

Programma ed orari a Orte

Venerdì 24 aprile: Hurricane Heat (HH12HR): start alle ore 19.30

Sabato 25 aprile: Spartan Beast (21K): la partenza principale è prevista per le ore 08:00 per la categoria Elite (Italy National Series), seguita dalle batterie Age Group tra le 08:10 e le 08:45

Spartan Kids: Gare dedicate ai più piccoli durante la giornata. Partenze dalle 15.30 fino alle 16.30.

Domenica 26 aprile: Spartan Super (10K): partenza ore 09:00 per la categoria Elite, con batterie Age Group a seguire dalle 09:10 alle 09:50. Spartan Sprint (5K): il via dalle 13.30 fino alle 15.30.

Non solo sport: la Festival Area sarà attiva per l’intero weekend con intrattenimento dedicato ad atleti e pubblico. Venerdì e sabato, l’esperienza continuerà anche in serata con attivazioni per la community, pensate per vivere insieme momenti di aggregazione oltre la gara.

Spartan Race Italia 2026: un viaggio nell’Italia dello sport

Dopo il debutto nel Lazio, Spartan proseguirà il suo viaggio verso nord, per scendere poi a pochi passi dal mare ed infine nel cuore dell’Italia. Un territorio straordinario, dove natura e storia si incontrano e dove ogni gara diventa una sfida unica, su terreni sempre diversi che mettono alla prova corpo e mente. Ogni tappa è infatti definita dall’identità profonda del suo territorio: dalle aspre colline di Orte (Roma), con il suo centro storico arroccato in posizione dominante, ai percorsi montuosi del Nevegal (Belluno); dal paesaggio costiero di Misano, fino al gran finale nella Gubbio medievale.

Le prossime tappe:

BELLUNO-NEVEGAL* (27-28 giugno) “L’inizio di una nuova vetta” dove la sfida non è solo contro gli ostacoli, ma contro la pendenza. Un percorso tecnico che mette a dura prova i polmoni e le gambe dei runner, immersi nel panorama delle Dolomiti Bellunesi.

MISANO ADRIATICO* (19-20 settembre) “Dove il mito continua”. La più veloce del circuito, caratterizzata dai passaggi sulla sabbia e all'interno del celebre Misano World Circuit.

GUBBIO (7-8 novembre) “Dove la storia si consolida”. Percorso considerato uno dei più suggestivi al mondo, capace di fondere lo sforzo atletico in un patrimonio storico unico.

*Tappa della Spartan Italy National Series

Ulteriori informazioni su iscrizioni, dettagli degli eventi e biglietti saranno disponibili all'indirizzo: https://it.spartan.com/it