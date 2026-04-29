Presentata la 29̂ Placentia Half Marathon di domenica 10 maggio

E' stata presentata oggi, mercoledì 29 aprile, la 29̂ PHM, corsa su strada di 21 km e 097 metri che si terrà a Piacenza domenica 10 maggio 2026. La gara è inserita nel Calendario Internazionale della World Athletics e della Federazione Italiana di Atletica Leggera con omologazione “ Bronze ”. Il percorso omologato IAAF nel 2022 è giudicato come uno dei più veloci in Italia . Piccola variazione di questa edizione è relativa allo spostamento della partenza, che avverrà in via Cavour, per favorire un avvio lineare e per un maggiore spazio a disposizione dei partecipanti, oltre 2.000.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza, si avvale dei patrocini di: Polizia di Stato, Regione Emilia-Romagna, Prefettura di Piacenza, Visit Emilia, Provincia di Piacenza, Ufficio Scolastico Regionale, CONI, FIDAL, CSI, Unicef. Sostengono con la propria opera e partecipano alle iniziative: Polizia di Stato, Questura, Scuola Allievi Agenti, Polizia Stradale, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, 2° Reggimento Genio Pontieri, Aeroporto Militare di San Damiano, Vigili del Fuoco, Coordinamento Protezione Civile, ASL 118, Anpas, Croce Rossa, Confraternita Misericordia, Centro Servizi per il Volontariato, Ufficio Scolastico Provinciale, Consulta degli Studenti, FIDAL Gruppo Giudici di Gare, Centro Sportivo Italiano, Comitato Marce Piacenza FIASP. Alla presentazione hanno preso parte le massime autorità provinciali e gli sponsor.

Tra gli interventi: Pietro Boselli, Vice Direttore Generale della Banca di Piacenza; il Vice Prefetto Aggiunto Francesca Felice Vaccari della Prefettura di Piacenza; l’Assessore allo Sport e Scuola Mario Dadati; Robert Gionelli per la Fondazione Piacenza e Vigevano e per Craft, sponsor tecnico; l’amministratore delegato di New Wave Italia Mario Bianchi. È stato ricordato il Presidente Unicef Avv. Giovanni Cuminetti, scomparso il 10 aprile 2014.

Sostenibilità

La 29̂ PHM segue le Linee guida per gli eventi sportivi sostenibili della Regione Emilia-Romagna e aderisce alla strategia regionale PLASTIC FREE, cui anche il Comune di Piacenza ha formalmente aderito. Tutti i materiali plastici e di carta verranno raccolti e avviati alla procedura di riciclo.

Staffetta

Per la terza volta la gara agonistica di mezzamaratona sarà affiancata da un’iniziativa podistica NON competitiva: la Staffetta, dedicata quest’anno alla Fondazione Ronald McDonald’s per la realizzazione della Casa Ronald dell’Ospedale Niguarda di Milano. Partenza, percorso e arrivo saranno gli stessi della gara agonistica; la differenza è che i 21,097 km saranno percorsi da 2 persone. Organizzata grazie alla collaborazione con CSI Piacenza, la Staffetta si propone di avvicinare le persone al mondo della corsa su strada: il primo frazionista percorrerà circa 13 km e il secondo circa 8 km. A tutti i partecipanti verranno consegnate una speciale medaglia e una T-shirt personalizzata.

Centro Maratona - Arena Daturi

Il Centro “Maratona” verrà organizzato nell’Arena Daturi, dove sarà allestito un villaggio di accoglienza con i gazebo delle oltre venti associazioni, lo Street Food, la musica e le aree per il gioco dei bambini. Gli atleti della mezzamaratona agonistica e della staffetta verranno accolti nelle palestre del Centro: qui il ritiro del pettorale, la sacca gara, i servizi, le docce, gli spogliatoi e il deposito borse, suddivisi tra uomini e donne. Per il terzo anno consecutivo, il Comune di Piacenza omaggia ogni partecipante di un biglietto per l’accesso ai Musei di Palazzo Farnese al costo di soli 3 euro, valevole per un intero anno. Sono previsti circa 2.000 atleti agonisti, alcuni di rilevante caratura nazionale e internazionale. La gestione della segreteria organizzativa, delle iscrizioni e del cronometraggio è affidata come sempre a Evodata di Milano; da quest’anno, l’agenzia ufficiale di promozione è RUNTODAY di Milano.

Iniziative e progetti speciali

Partecipazioni istituzionali

Tra gli atleti iscritti figureranno anche alcuni componenti del Consiglio Comunale, l’Assessore Cristian Fiazza e diversi rappresentanti delle forze dell’ordine e armate: Poliziotti, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, militari del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza e Polizia Municipale. Nella settimana precedente l’evento verrà organizzata la consueta consegna dei pettorali a tutte le istituzioni coinvolte.

Bossoni Trophy

8^ edizione del Gruppo Bossoni Half Marathon Trophy. Cinque gare gemellate: Brescia, Orzinuovi, Piacenza, Cremona e – novità 2026 – la Mantova Half Marathon. Premi speciali a società e atleti.

Campionato Italiano UNVS

Novità 2026: la PHM ospita il Campionato Italiano di Mezzamaratona dell’Unione Nazionale dei Veterani dello Sport. Le premiazioni di categoria si terranno sul palco dell’Arena Daturi domenica 10 maggio alle ore 13.00.

UTC – Unconventional Training Club

Altra novità 2026. “Road to Placentia Half Marathon” è un percorso di allenamento strutturato in cinque appuntamenti tra aprile e il 3 maggio, curato da UTC in collaborazione con PHM. UTC è un gruppo di giovani runner che da quest’anno affianca l’organizzazione con competenza e dedizione. Ogni incontro affronta un aspetto specifico della preparazione: tecnica di corsa, gestione del ritmo di gara, prevenzione infortuni e rifinitura finale. L’obiettivo è accompagnare i partecipanti verso la gara con consapevolezza e sicurezza, attraverso un approccio metodico e progressivo.

Andrea e i Corsari della Maratona

L’organizzazione di volontariato “Andrea e i Corsari della Maratona” anche quest’anno sarà presente con quattro ragazzi – Torre Matteo, Carenzi Alberto, Pezza Francesca ed Elbattawi Mohamad – spinti da un grande gruppo di Corsari su speciali carrozzine.

Associazione Paratetraplegici di Piacenza

Anche questo gruppo di cinque ragazzi si unirà ai Corsari con le loro speciali carrozzine, compiendo il primo anello fino a Piazza Cavalli, accompagnati dalla Presidente Rossella Titimoli Cappelletti.

NOVITÀ 2026

Sabato 9 maggio, ore 10.00 – PalaBancaEventi, via Mazzini 14: Convegno “Vivere da Sportivi”, organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale in collaborazione con l’Associazione Medici Sportivi.

Sabato 9 maggio, ore 15.00–18.00: Bus Turistico Scoperto “Alla scoperta del Percorso”. Per la prima volta alla PHM, un bus aperto darà modo ai partecipanti di scoprire il tracciato della gara ammirando le bellezze della città. Sono previste tre partenze (una ogni ora) da Largo Baciocchi, prima partenza alle ore 15.00. La prenotazione è obbligatoria; saranno favoriti gli atleti iscritti non residenti a Piacenza. Il tour è gratuito e sarà accompagnato da un guida del Touring Club Italia.

1^ edizione di “Famiglia Senza Frontiere”: giochi di una volta per bambini, sabato 9 maggio.

PROGRAMMA EVENTI

VENERDÌ 8 MAGGIO

Ore 19.00 – Arena Daturi: apertura stand, cena a prenotazione per la Casa di Iris, DJ Set con Radio Sound.

SABATO 9 MAGGIO

Ore 10.00 – PalaBancaEventi: Convegno “Vivere da Sportivi”, organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale con la collaborazione di CONI e Associazione Medico Sportiva.

Ore 14.30–15.00 – Piazza Cavalli: 4° edizione della “100x100 Progetto Vita” unita a “Scopri Piacenza”: una camminata in centro storico con testimonial sponsorizzati da aziende sostenitrici della rete DAE negli edifici scolastici piacentini.

Alle ore 17.45, consegna delle targhe alle aziende sostenitrici. La camminata, a tema “La Piacenza rinascimentale”, è organizzata dal Touring Club Italia su un percorso che tocca Piazza Cavalli, Basilica di S. Francesco, Chiesa di S. Eufemia, Palazzo Landi, Palazzo Farnese, Chiesa di S. Sisto e ritorno. In occasione del 28° anniversario di Progetto Vita.

Ore 15.00 – Apertura palestre Centro Maratona e consegna pettorali atleti PHM e Staffetta.

Ore 15.00–18.00 – Bus Turistico Panoramico: tre partenze da Largo Baciocchi (tra Liceo Gioia e Istituto Romagnosi).

Ore 18.15 – Piazza Cavalli: presentazione Top Runner 29̂ PHM. Street Food: aperto dalle ore 12.00 alle ore 24.00 (e domenica 10 maggio dalle ore 7.00 a fine evento).

DOMENICA 10 MAGGIO

Ore 9.00 – Pubblico Passeggio: ritrovo per la Minimaratona Pedibus per UNICEF e per la Camminata delle Associazioni. Circa quattromila iscritti attraverso le scuole della provincia, a cui si uniscono i mille della Camminata. Le donazioni volontarie saranno versate direttamente a UNICEF. La Banda Municipale Amilcare Ponchielli – che nel 2026 compie 169 anni (fondata nel 1857 per volere di Maria Luisa di Borbone) – aprirà il corteo.

Ore 9.30 – Palazzo Farnese, Via Cavour: partenza 29̂ PHM e Staffetta. Unitamente ai partecipanti si affiancheranno: Staffetta Salvati e Salvatori (21 salvati accompagnati da 21 salvatori operativi nella rete sanitaria, forze dell’ordine e armate), Associazione Paratetraplegici di Piacenza, Andrea e i Corsari della Maratona, Liceo Artistico Cassinari (prof e studenti), Liceo Sportivo S. Benedetto (studenti e prof).

Ore 10.30 – Piazza Cavalli: arrivi atleti 29̂ PHM, a seguire premiazioni atleti internazionali, italiani e piacentini. Ore 10.45 – Arena Daturi: arrivo Minimaratona Pedibus e Camminata delle Associazioni. Ore 12.00 – Piazza Cavalli: premiazione Salvati e Salvatori. Ore 13.00 – Arena Daturi: premiazioni Campionato Italiano UNVS di categoria.

Campagne di sensibilizzazione

Donazione di Sangue e Plasma: Avis Piacenza, con la collaborazione di Donatorinati della Polizia di Stato, ha istituito premi speciali per gli atleti donatori, sia locali che nazionali. Novità 2026: un premio speciale per il primo/la prima atleta “donatore in divisa” appartenente alle forze dell’ordine o forze armate in servizio nella provincia di Piacenza. Targhe speciali per donatori. Tra i premi, un voucher per notte e colazione in camera doppia grazie a Piacenza Hotels Group. “Il Ponte che Unisce”: una passerella pedonale di oltre 35 metri di lunghezza e 7 di altezza, realizzata da ALTRAD di Piacenza, che permetterà a tutti gli spettatori di attraversare il percorso della gara da via Sopramuro a Piazzetta Mercanti, a trenta metri dal portale di arrivo. Il ponte è dedicato alla campagna nazionale della Polizia di Stato “Questo non è amore”, contro la violenza sulle donne. Il comitato organizzatore si avvale, oltre alla collaborazione di una cinquantina di associazioni, anche di numerosi studenti volontari del Liceo Colombini, che collaborano nell’organizzazione della Minimaratona.

Medaglia e maglia ufficiale 2026

La medaglia ufficiale della 29̂ Placentia Half Marathon è dedicata al “Tondo del Botticelli”, opera del 1475 esposta al Museo di Palazzo Farnese. La T-shirt ufficiale 2026 è di colore verde flù, dedicata al percorso e realizzata dallo sponsor tecnico Craft – Concept Store di Codogno.

Pacchetti turistici - Welcome Piacenza

Sono stati realizzati pacchetti e offerte di pernottamento negli hotel di Piacenza con servizi dedicati ai maratoneti: pettorale consegnato in hotel, camera disponibile fino alle ore 15.00, cena e colazione del maratoneta, proposte di visite e degustazioni.

Prossimi appuntamenti

Lunedì 4 maggio, ore 11.00 – Palazzo Farnese, Salone Pierluigi: consegna dei pettorali alle istituzioni. Mercoledì 20 maggio, ore 18.00 – Castello di Grazzano Visconti: festa finale di ringraziamento.Lunedì 25 maggio – Auditorium Fondazione Piacenza e Vigevano: premiazioni scuole partecipanti alla Minimaratona del Pedibus. Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che, a diverso titolo, collaborano e sostengono la manifestazione e si scusano preventivamente con le categorie economiche, gli ambulanti, i taxisti, gli esercizi commerciali, i bar, i ristoranti, le parrocchie e tutti i cittadini che, a causa della manifestazione, vedranno temporaneamente limitata la propria libertà di movimento.