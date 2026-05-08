Presentata la 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K

Venezia - Sale la febbre del ‘running del sabato sera’ e inizia ufficialmente il count-down alla 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K del prossimo sabato 16 maggio, con la presentazione ufficiale che si è tenuta ieri sera nell’elegante Falkensteiner Hotel di Jesolo , alla presenza di istituzioni, sponsor e giornalisti.

Una serata organizzata per iniziare al meglio i festeggiamenti della quindicesima edizione di questa kermesse internazionale di corsa su strada che prevede una mezza maratona e una 10K (9.930 metri per l’esattezza), che quest’anno hanno fatto registrare il tutto esaurito con largo anticipo, raggiungendo già ad aprile il tetto massimo dei 6.500 posti disponibili.

A questi numeri si aggiungono gli oltre 500 iscritti alla 2^ Rollerblade® Moonlight Half Marathon, la prova di inline skating a carattere ludico motorio che si svilupperà lungo il percorso della mezza maratona e i 1.000 partecipanti alla 6^ Alì Family Run, la corsa-camminata solidale di circa 3 chilometri dedicata a famiglie, bambini, accompagnatori, turisti e il cui ricavato andrà a favore della parrocchia di San Giovanni Battista, uno dei più importanti centri Caritas di Jesolo. Le iscrizioni alla due manifestazioni sono ancora aperte e disponibili attraverso il sito www.moonlighthalfmarathon.it oppure in loco venerdì 15 e sabato 16 maggio in Piazza Milano.

Jesolo si prepara così ad accogliere oltre 8.000 appassionati che sabato 16 maggio trasformeranno il litorale in una grandissima festa di sport e divertimento, adatta a tutte le età.

Il programma

Si inizierà a respirare l’atmosfera del grande evento già da venerdì 15 maggio quando in Piazza Milano aprirà alle ore 15 il Moonlight Village con tutti i suoi stand espositivi e l’animazione di Radio Bellla & Monella. Il villaggio resterà aperto nei seguenti orari: venerdì 15 maggio dalle 15 alle 20 e sabato 16 maggio dalle 9 alle 23.

Nella giornata di sabato 16, la prima corsa a partire sarà alle 17.15 la 6^ Alì Family Run, la gara solidale di 3 chilometri riservata principalmente a bambini, turisti e accompagnatori. Il programma proseguirà alle 18.15 con la partenza della gara di 10K che avrà sia una versione competitiva che ludico motoria con partenza unica; alle 19.15 verrà invece dato il via alla 2^ Rollerblade Half Marathon e alle 19.30 la partenza ufficiale della 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon.

I numeri

Il 20% degli atleti è rappresentato da stranieri, provenienti principalmente da Austria, Germania, Ungheria, Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Polonia solo per citarne alcuni. La manifestazione è molto apprezzata anche dalle donne che rappresentano il 40% degli iscritti e il 45% sono gli atleti da fuori regione, provenienti da Lombardia, Trentino, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte, Toscana, Lazio e persino dalle isole, Sicilia e Sardegna.

Le dichiarazioni

Per il Comune di Jesolo sono intervenuti il vicesindaco Luca Zanotto e l’Assessore allo sport Martina Borin.

“La Moonlight rappresenta una di quelle belle manifestazioni che Jesolo accoglie con piacere, perché è un evento internazionale, molto partecipato e inclusivo e che genera ricchezza economica” – ha detto il vicesindaco Luca Zanotto.

"La Moonlight Halfmarathon è un evento speciale, un evento fiore all’occhiello che apre la stagione estiva jesolana ma soprattutto è una corsa per tutti che unisce il mondo dello sport agonistico a quello amatoriale, includendo anche i bambini" – così Martina Borin.

Parole di apprezzamento per la proficua e attiva collaborazione dell’Amministrazione comunale di Jesolo negli aspetti organizzativi della gara sono giunte anche dall'Amministratore unico di Idea Venezia Stefano Fornasier: “Il supporto degli uffici, anche per la chiusura e la sicurezza delle strade, ci permette di organizzare serenamente l’evento, del quale ogni anno cerchiamo di migliorare il percorso per renderlo sempre più veloce per gli atleti e sempre meno impattante p per la cittadinanza'.

La parola è poi passata al Presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva: “Siamo alla vigilia di un’edizione importante, che ha raggiunto il traguardo della quindicesima edizione e desidero per questo ringraziare il Comune di Jesolo che in tutti questi anni ci ha accolto e supportato con grande disponibilità e competenza, permettendoci di crescere e migliorare edizione dopo edizione. Sarà una grande festa e non vediamo l’ora di incitare e applaudire tutti i partecipanti. Il traguardo della quindicesima edizione sarà solo una tappa intermedia di un lungo percorso che vogliamo ancora intraprendere”.

Il coordinatore generale di Venicemarathon Lorenzo Cortesi ha analizzato i numeri "Sarà un’edizione da record, con oltre 8.000 iscritti nella quattro gare, di cui il 45% da fuori Regione e il 20% di stranieri, risultati frutto di un lungo e attento processo di internazionalizzazione e di un'importante campagna integrata di comunicazione in Italia e all'estero. Stimiamo quindi che quest’anno la manifestazione possa generare un indotto economico per il territorio che superi i 2 milioni di euro”.

La valenza e l'importanza che riveste questa manifestazione per il territorio è stata ben esplicitata anche dagli interventi di Roberto Milani e Fabio Bertoldo di Longato Serramenti, title sponsor dell'evento e di Francesco Palmisano, storico partner di tutte le manifestazioni organizzate da Venicemarathon.

Erano inoltre presenti anche molte altre figure del mondo istituzionale come l’assessore alla viabilità Andrea Carpenendo accompagnato dai consiglieri comunali Mastrascusa e Pasini, gli esponenti delle aziende partecipate del Comune come Jtaca srl, Jesolo Patrimonio, Jesolo Turismo, Confcommercio, l’Associazione Jesolana Albergatori, ViviJesolo, il fiduciario del Coni Jessica Scattolin, Xhevalin Pepkolaj amministratore delegato del nuovo 'massage service' Evolution Academy e i consiglieri di Venicemarathon Mara Carraro e Roberto Soggiu.