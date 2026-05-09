Presentata la 23^ Dole Corri Trieste di sabato 16 maggio

TRIESTE – E’ stata presentata venerdì 8 maggio, presso il Salotto Azzurro del Comune di Trieste la 23^ Dole Corri Trieste , manifestazione organizzata da ASD Promorun con la collaborazione del Comune di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia, al via al tramonto di sabato 16 maggio. L’evento, che si svolge nell’area riqualificata di Porto Vecchio – Porto Vivo di Trieste , è adatto a tutti, grazie alla possibilità di partecipare alla gara competitiva, sulla distanza omologata e certificata Fidal di 10 km, o alle non competitive, 10 km e Family Run 3 km, senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico.

Promorun con le scuole

E’ diventata una tradizione anche la collaborazione tra ASD Promorun e le scuole, che partecipano all’evento inserendo così gli allievi nei percorsi di Formazione Scuola – Lavoro (FS). Saranno 48 i ragazzi del Liceo Linguistico Statale Francesco Petrarca che parteciperanno in veste di volontari della Dole Corri Trieste.

“La mia classe, insieme alla 4F, collaborerà con lo staff di Promorun nell’ambito dell’evento Dole Corri Trieste, grazie al progetto «Formazione Scuola-Lavoro». In questi giorni ci siamo riuniti dopo le lezioni per prepararci all’evento: abbiamo seguito una formazione specifica e definito i ruoli che ricopriremo il giorno della gara. Saremo presenti al centro iscrizioni per accogliere i partecipanti, consegneremo i pacchi gara, e ci occuperemo della gestione della zona ristoro e delle premiazioni. Inoltre, abbiamo realizzato un video che potete vedere sui canali social del liceo e su quelli ufficiali della manifestazione. Desideriamo ringraziare l’ASD Promorun per questa preziosa opportunità, che ci permette di sentirci parte attiva dello staff e non semplici spettatori dell’evento. Questa esperienza si è rivelata estremamente formativa e coinvolgente. Ci impegneremo al massimo affinché tutto si svolga nel migliore dei modi durante la giornata della corsa. Grazie a tutti!”, ha commento Federico, studente del Liceo Petrarca e rappresentante della classe 3F.

Silvia Gianardi, Presidente ASD Promorun: “Abbiamo qui presente la 3F del liceo Petrarca, neanche tutta, ma è solo una parte dei tanti ragazzi di questa scuola che ci aiuteranno nell’organizzazione. Una volta si chiamava PCTO, ora è diventata alternanza scuola-lavoro, ma a prescindere dai nomi questi studenti collaboreranno fattivamente con noi: saranno al centro iscrizioni, alla consegna dei pacchi gara, alle premiazioni dei vincitori e altro ancora. Sottolineo la gara unica, che si svolge al tramonto, di sera, con un format diverso dagli standard.”

Una gara tecnica

Sulla linea di partenza degli eventi griffati Promorun ci sono sempre stati grandi campioni, un aspetto, quello tecnico, che contribuisce a donare lustro all’evento ma anche alla città.

L’ultima edizione ha visto appena fuori dal podio quel gran nome dell’etiope due volte campione del mondo dei 5000 metri Muktar Edris, a poche settimane dal debutto sulla distanza regina, la maratona di Boston, ma anche un nuovo eccellente primato di gara a firma dell’ugandese Martin Magengo Kiprotich, per lui il bis ed il crono di 28’04”, tallonato dall’allora debuttante sulla distanza, il keniano Asbel Kiprop Kiprono, che pure aveva concluso la sua prova in un crono da primato del percorso.

Protagonista al femminile di questa manifestazione, l’azzurra Giovanna Epis (CS Carabinieri) che aveva partecipato sulla strada verso la maratona delle Olimpiadi di Tokyo.

I top runner

Il primato da battere è dell’ugandese Martin Magengo Kiprotich che ha staccato il crono di 28’04”. Tocca al burundese Luis Intunzinzi (GP Parco Alpi Apuane), che proprio qui, lo scorso anno, ha fatto segnare il suo primato personale di 28’28”, firmando il terzo posto. Con lui il keniano Paul Tiongik (US Policiano Arezzo Atletica), con tanta esperienza di gare in Italia e che porta in dote il primato personale di 28’38” fatto segnare a Castelfranco Veneto nel 2022 e già protagonista di questa competizione nel 2022, quando aveva staccato il quinto posto assoluto. Attenzione anche al primatista nazionale 10 km sloveno Jan Kokalj che porta in dote il crono di 28’54” strappato a Zaprešić lo scorso ottobre e pronto ad approfittare della velocità del circuito.

Michele Gamba, direttore tecnico ASD Promorun: “Da ex atleta professionista posso dire che lo sport è giusto, con sacrificio e dedizione che portano al risultato, un aspetto fondamentale anche nella vita. Siamo alla 23ª edizione di questa manifestazione in cui è passato l’olimpo dell’atletica leggera. La rivista Runner’s World Italia ha menzionato recentemente le 10 gare da non perdere nell’Italia, tra cui la nostra. Ci teniamo a trasmettere messaggi di inclusione e socialità, ma per noi conta pure l’aspetto tecnico. L’anno scorso la Corri Trieste era stata la 10 km su strada più veloce d’Italia, con 28’04”, fino ad ottobre, ovvero fino alla Corsa dei Castelli sempre organizzata da noi, in cui si registro il tempo di 27’50”.

Quest’anno avremo in gara due forti atleti africani e uno sloveno, che vanta il record nazionale proprio sui 10 km, così proveremo a confermarci la gara più veloce dell’anno. Ovviamente parliamo di una 10K aperta a tutti, anche non competitiva e senza l’obbligatorietà del tesseramento Fidal. Poi ci sarà la family con un solo giro del circuito, solo 3,3 km alla portata di tutti. A proposito, un circuito che garantisce un’ottima visibilità, anche a chi semplicemente vorrà venire a vedere la manifestazione. Ultima cosa: per noi le pari opportunità sono importanti e offriamo l’scrizione gratuita agli under 18.”

La T-shirt tecnica

E’ una tradizione rispettata quella dell’alta qualità tecnica della T-shirt del partner tecnico Joma che veste i runner della 23^ Dole Corri Trieste con un capo grigio, ricco di punti luce, al centro del quale, sul fronte, sono riportati il nome, la data e i loghi dell’evento. Al centro una grafica nella quale è predominante la scritta Corri Trieste, all’interno delle cui lettere sono rappresentati elementi legati al running in uno stile futuristico. Sugli elementi decorativi si alternano i colori nero, bianco e verde che caratterizzano il logo della manifestazione.

La medaglia finisher

Squadra che vince non si cambia, così recita un famoso motto che si adatta perfettamente alla scelta della medaglia finisher che fa bene all’ambiente. Anche per questa edizione, ASD Promorun ha optato per una medaglia in legno, prodotta da IFeelWood, realizzata in legno riciclato, ricavato da alberi caduti o da materiale raccolto durante la pulizia dei boschi o da processi biologici e rotativi di taglio degli alberi. L’azienda IFeelWood garantisce che il legno con il quale sono prodotte le medaglie sia dotato di certificati FSC e PEFC®, dunque da piantagioni controllate.

In pendant con la grafica della T-shirt tecnica, al centro della medaglia domina la scritta Corri Trieste, e, come per la T-shirt, all’interno delle lettere sono rappresentati passi di corsa di un runner in uno stile futuristico. Due incisioni curve accompagnano il cuore della medaglia accentuando l’idea di movimento.I colori richiamano quelli del logo a cui si abbina un elegante cordino che riprende il motto «Yes, We Run».

Iscrizioni Dole Corri Trieste e Non Competitiva Ten

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle 23:59 di martedì 12 maggio o al raggiungimento del numero massimo di iscritti, fissato in 800. Cambio tariffa a slot. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi nei giorni gara presso il Centro Iscrizioni:

Venerdì 15 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e sabato 16 maggio dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso Sala Riviera Starhotels Savoia Excelsior Palace (Riva del Mandracchio 4 Trieste, ingresso Via Boccardi).

Sabato 16 maggio dalle 16.00 alle 18.00 presso Porto Vecchio – Porto Vivo, area partenza.

Iscrizioni Dole Family Run

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle 23:59 di martedì 12 maggio o al raggiungimento del numero massimo di iscritti, fissato in 1200. Cambio tariffa a slot. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi nei giorni gara presso il Centro Iscrizioni:

Venerdì 15 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e sabato 16 maggio dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso Sala Riviera Starhotels Savoia Excelsior Palace (Riva del Mandracchio 4 Trieste, ingresso Via Boccardi).

Sabato 16 maggio dalle 16.00 alle 17:30 presso Porto Vecchio – Porto Vivo, area partenza

Le iscrizioni sono gratuite per bambini e ragazzi fino ai 18 anni che avranno diritto al solo pettorale di gara e potranno acquistare la t-shirt ufficiale dell’evento, fino ad esaurimento scorte, al costo di € 7,00. Info: segreteria@promorun.it; info@promorun.it