Fenomeno rosa, la 16^ Strawoman è il tour di corsa più grande d'Italia dedicato alle donne   

Già otto le tappe della 16^ Strawoman , il tour di appuntamenti podistici dedicati alle donne che hanno colorato le strade di altrettante cittadine italiane, un vero e proprio fenomeno rosa che coinvolge migliaia di runner per una giornata di sport e attenzione ai temi del benessere e della prevenzione.

Il tour

Un flusso di energia contagiosa iniziato a Forlì proprio nella giornata dedicata alla donna, domenica 8 marzo, e proseguito, ad oggi, con gli appuntamenti a Monselice, Senigallia, Bologna, Brescia, Milano, Piacenza e Parma.

Prossima fermata

Toccherà a Bergamo, sabato 13 giugno alle prime luci della sera, dare il via alle migliaia di partecipanti della SportPiù StraWoman Humanitas Medical Care che andranno a caccia di emozioni su due percorsi, di 5 e 10 km, tra la moderna e vivace Città Bassa e il centro storico di Città Alta, passando per le Mura Venete, Patrimonio dell’Unesco, protagoniste dell’inconfondibile skyline di Bergamo.

Partenza alle 21.00 dal «Sentierone», il salotto buono di Bergamo, con due messaggi potenti e chiari, correre insieme per la ricerca sulle patologie femminili e fermare la violenza sulle donne. Partecipare alla StraWoman significa ampliare la diffusione della cultura della prevenzione e sensibilizzare sull’importanza del movimento per la nostra salute, un progetto condiviso con Humanitas Medical Care, da sempre al fianco di chi ama lo sport, e Partner Scientifico di questa tappa.

Per la prima volta, StraWoman accoglie tra i partner anche waterdrop®, brand nato per rendere l’idratazione quotidiana più semplice, consapevole e sostenibile. waterdrop® ha accompagnato e accompagnerà cinque delle tappe più partecipate del tour (Brescia, Milano, Bergamo, Monza e Torino) supportando complessivamente circa 25.000 iscritte con un gift dedicato. Una presenza pensata per inserirsi in modo naturale nel racconto dell’evento, dove movimento, benessere e attenzione a sé diventano parte di una stessa esperienza condivisa.

Solidarietà

Quanti corrono la StraWoman potranno donare 1 euro per sostenere WeWorld contro la violenza sulle donne.

Aggiungendo 1 euro alla propria iscrizione, si offrirà supporto agli Spazi Donna WeWorld, luoghi di ascolto e sostegno dedicati alle donne che stanno affrontando un momento di particolare fragilità o che sono vittime di violenza. Un progetto che mira ad aiutare tante donne a riprendere in mano la propria vita.

Accanto al progetto WeWorld, sarà possibile scegliere di supportare tramite una piccola donazione anche Pink Union di Fondazione Humanitas per la Ricerca, il programma di Ricerca sulle patologie femminili più diffuse.

Le altre tappe

Dopo Bergamo, al via le tappe di Como (20 giugno), Cesena (6 settembre), Cremona (20 settembre), Rozzano (27 settembre), Varese (4 ottobre), Mazara del Vallo e Monza (11 ottobre), Torino (18 ottobre), Roma (25 ottobre), San Vito al Tagliamento (8 novembre), Olmi (15 novembre), Novara (21 novembre).

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito. Con l’iscrizione si ha diritto a pacco gara, t-shirt ufficiale dell’evento, medaglia e ristoro finale. L’evento è a numero chiuso. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi il giorno stesso della manifestazione, non sarà garantita la disponibilità dei race kit e la taglia della t-shirt desiderata.