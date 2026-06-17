Presentata la 86^ Conad Notturna di San Giovanni di Firenze

L’evento, al via sabato sera 20 giugno alle ore 21.00, sarà l’ultima serata di primavera, per 2mila podisti sarà l’occasione per vivere la partenza e arrivo dalla piazza San Giovanni, davanti al Duomo di Firenze, in un contesto magico grazie alle luci della sera quando i partecipanti si immergeranno tra i monumenti più suggestivi della città.

Organizzato da Maratona di Firenze SSDRL gode del patrocinio di Comune di Firenze, Coni e FIDAL, è l'occasione è perfetta per chi voglia trascorrere una serata di sport, approfittare di uno sprint di 9.9 km, ma anche per prendere le misure sul percorso che sarà in parte condiviso con quello della 42^ Estra Firenze Marathon di domenica 29 novembre.

Accanto alla manifestazione a carattere competitivo, destinata agli atleti in possesso di regolare tesseramento Fidal, si svolgerà, sulla stessa distanza ma con partenza differita di qualche minuto, la non competitiva, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico.

Gare per tutti con la possibilità di correre o camminare sul percorso di 4 km, tutti nel centro cittadino, immerso nelle luci della sera ed il tifo del pubblico.

Presenti in sala:

"La Notturna di San Giovanni è una delle tradizioni sportive più belle e identitarie di Firenze. Da quasi novant'anni accompagna le celebrazioni del nostro patrono, unendo sport, storia e senso di comunità in uno scenario unico al mondo. Correre o camminare tra le piazze, i lungarni e i monumenti della città ricordando il nostro patrono, San Giovanni, significa vivere un'esperienza speciale, capace di far riscoprire Firenze attraverso i valori del benessere, della partecipazione e della condivisione. La forza di questa manifestazione sta nella sua capacità di parlare a tutti: agli atleti che cercano una sfida, a chi sceglie di esserci per il piacere di vivere una serata di sport, alle famiglie e ai tanti cittadini che ogni anno la accompagnano con entusiasmo. Firenze è orgogliosa di un evento che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità e che, grazie all'impegno degli organizzatori e dei volontari, rappresenta un patrimonio sportivo e cittadino capace di rafforzare il legame tra la città e la sua tradizione", fa sapere l’Assessora allo Sport del Comune di Firenze Letizia Perini.

“La 86^ Conad Notturna di San Giovanni è molto più di una corsa: è un appuntamento che, da decenni, fa parte dell’identità di Firenze e che unisce sport, tradizione e senso di comunità. È una manifestazione che appartiene a tutta la città e che ogni anno permette a fiorentini e visitatori di riscoprirne la sua straordinaria bellezza, correndo tra le sue strade in una delle serate più suggestive dell’anno. Per questo è importante continuare a sostenerla e ringraziare tutti coloro che, con passione e impegno, ne rendono possibile la realizzazione, contribuendo non solo al successo di un evento sportivo, ma anche alla valorizzazione di Firenze e della sua identità”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione.

Presente tutto il comitato organizzatore della Maratona di Firenze SSDRL con il CEO Fabio Burchi, il Direttore Tecnico Fulvio Massini che ha annunciato i nomi dei top runner, il Direttore Generale Diego Petrini e il consigliere Calogero Cirneco.

Il saluto ufficiale è stato affidato a Giancarlo Romiti, Presidente comitato organizzatore e fondatore della maratona di Firenze nel 1984: “Ringrazio il nostro staff, l’alta qualità organizzativa dei nostri eventi è frutto dell’impegno di tutti, ciascuno per la propria parte. In passato, la gara si svolgeva allo scoccare della mezzanotte, era una gara destinata ad atleti élite, oggi è diventata la gara del popolo fiorentino ed è un evento di riferimento nell’ambito dei festeggiamenti per San Giovanni, patrono della città. Se siamo cresciuti in questa direzione, è anche merito delle istituzioni e dei partner, che ringrazio. Il nuovo title sponsor Conad ci è vicino proprio perché sposiamo gli stessi valori e per l’attenzione per il territorio.”

“Essere al fianco della 86^ Notturna di San Giovanni come Title Sponsor significa per Conad Nord Ovest accompagnare da vicino uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità fiorentina. La nostra presenza si traduce in un contributo concreto all’organizzazione dell’evento e nella volontà di sostenere un’iniziativa che, da decenni, è parte della storia e dell'identità della città, promuovendo al tempo stesso uno stile di vita attivo. La Notturna è un appuntamento che parla a Firenze, ma anche a un pubblico ampio, fatto di cittadini, famiglie, sportivi, turisti e appassionati, e per noi è naturale esserci, al fianco delle persone e del territorio” – il commento di Antonio Mannina, Socio imprenditore e Consigliere di Amministrazione di Conad Nord Ovest.

I top runner - uomini

Sabato sera sulla linea di partenza ci saranno il burundese Luis Intunzinzi (GP Parco Alpi Apuane) che porta in dote il primato personale di 28’28”, fatto segnare a Trieste, nel 2025. Sulla carta, la sua è una vittoria annunciata, dietro di lui c’è, infatti, il marocchino Ayoub Bouras (GS Maiano), capace di 30’23” ad Arezzo, nel 2024, secondo su queste strade alla Firenze Marathon 10 k 2025 e qui sesto nel 2022. Il fiato sul collo è quello di Vincenzo Grieco (Atl. Castello), che proprio dietro di lui, ad Arezzo, nel 2024, ha firmato il suo miglior crono con 30’32” e qui terzo nelle ultime due edizioni. Con lui l’ex azzurro al raduno di mezzofondo Stefano Ghenda (Trevisatletica), qui terzo nel 2021 e capace di 30’38” a Valencia, nel 2024. Più staccato Samuele Oskar Cassi (Gp Alpi Apuane) alla sua quinta partecipazione, per lui il primato personale di 32’10” a Prato, nel 2025.

I top runner - donne

Per le donne, salta all’occhio il nome della rwandese Adeline Musanbeyeyezu (Gs Orecchiella Garfagnana) che, nel 2021, ha firmato l’ottimo primato di 33’20” a Roma e poche settimane fa ha strappato la vittoria della Maratonina del Naviglio. Dovrà vedersela con la vincitrice dell’ultima edizione, la keniana Mercy Jebichii Asd Atletica Gran Sasso Teramo, capace di 34’57” a Telese Terme nel 2025. Nel gruppo di inseguitrici, Tiziana Gianotti (Atl. Castello) che porta in dote il crono di 36’52” da Dalmine 2017, Ilaria Fantigrossi (Gs Lammari) con 37’23” a Roma 2012 e la sua compagna di squadra Adele Magi, lo scorso anno al primato di 39:45 a Fornacette.

T-shirt e medaglia

Tutti gli iscritti riceveranno una T-shirt del partner tecnico Joma appositamente logata per l’evento. Grande novità di questa edizione è che la medaglia sarà consegnata a tutti i finisher, per la prima volta anche ai partecipanti delle manifestazioni non competitive.

Mauro Conti, Responsabile Marketing e Sponsorizzazioni Joma: “Questa per noi è la 5^ edizione come sponsor tecnico dell’evento e siamo davvero orgogliosi di affiancare l’organizzazione della Firenze Marathon anche in occasione dell’edizione n. 86 della CONAD Notturna di San Giovanni. Si tratta di una manifestazione a cui la città è fortemente legata, un appuntamento fisso del mese di giugno, che consente di correre o camminare nel centro di Firenze ad un orario insolito, durante il quale la città è ancor più affascinante. Le maglie tecniche presenti nel pacco gara fanno parte della linea running di Joma e la grafica impressa rappresenta bene l’essenza stessa dell’evento.”

Le associazioni

A partecipare al successo della manifestazione, la Società di San Giovanni Battista, rappresentata dal Presidente Claudio Bini, che ha contribuito, tra le altre attività, al suo inserimento nel calendario delle manifestazioni ufficiali dei festeggiamenti del patrono della città. La Società di San Giovanni Battista organizza gli spettacolari “Fochi” d’artificio, con il sostegno di Fondazione CR Firenze, che ogni anno caratterizzano i festeggiamenti del Santo Patrono.

Tra i festeggiamenti, che andranno dal 20 al 24 giugno, si ricordano la Incoronazione del Marzocco, la mattina del 21 giugno, con la consegna del Premio Corona del Marzocco, e la mattina del 24 giugno alle ore 8:30 il Corteo degli Omaggi e in serata lo spettacolo dei "Fochi". La stessa Società San Giovanni Battista premierà con trofei personalizzati il primo uomo e la prima donna classificati.

“Siamo lieti come Società di San Giovanni Battista di confermare la collaborazione con Firenze Marathon che promuove lo sport ed è vicina ai giovani, per noi, che questo anno celebriamo 230 anni di attività è come tornare indietro nel tempo considerato che la San Giovanni ha promosso la nascita di questa manifestazione podistica nel 1938, per aggiungere anche un valore sportivo e di partecipazione di massa ai festeggiamenti del Santo patrono di Firenze. Sarà per noi un onore premiare i primi atleti che taglieranno il traguardo e ringrazio Firenze Marathon per questa gradita opportunità”, ha commentato Claudio Bini, Presidente della Società San Giovanni Battista.

Presente in sala Silverio Spitaleri, tesoriere della Società di San Giovanni Battista.

Le Regine degli Anni ’70 in Mostra a Firenze

Anche quest'anno l'Accademia Italiana Antichi Motori Firenze (AIAM) sarà presente in Piazza Duomo con una mostra statica a partire dalle ore 18.30. Il tema scelto per l'edizione 2026 è «Un secolo di motociclismo», un viaggio attraverso oltre sessant'anni di storia delle due ruote, dalle pionieristiche motociclette dei primi del Novecento fino ai modelli che hanno accompagnato la rinascita economica e sociale dell'Italia del dopoguerra.

Il club partecipa alla Notturna di San Giovanni fin dal 1984, contribuendo ogni anno ad arricchire la manifestazione con il patrimonio storico e culturale del motorismo d'epoca. A seguire, alcune moto rappresentative della collezione AIAM accompagneranno simbolicamente la partenza della corsa, unendo la memoria della mobilità del passato all'energia della Firenze che corre.

Confermati l’entusiasmo e la ricca presenza di 300 volontari di Firenze Marathon che presidieranno il percorso ed assisteranno i podisti prima, durante e dopo la gara e la presenza dell’Esercito Italiano con uno stand promozionale in piazza San Giovanni.

Conad è il nuovo Title sponsor della Notturna di San Giovanni

Sempre più forte la collaborazione con Conad Nord Ovest, già vicina da tanti anni a Maratona di Firenze SSDRL non solo in occasione della Firenze Marathon, al via domenica 29 novembre 2026 la 42^ edizione, ma anche a supporto delle attività di atletica che hanno il compito di strutturare nei più giovani la passione per lo sport, dando l’opportunità ai più talentuosi di essere individuati da tecnici e professionisti.

Conad Nord Ovest insieme ai Soci del territorio, dunque, sposa e titola la Notturna di San Giovanni, evento che rappresenta in pieno la città di Firenze proprio perché si inserisce nelle commemorazioni del Santo Patrono, firmando, così, una vera e propria alleanza per il territorio.

Corrono con la 86^ CONAD Notturna di San Giovanni

JOMA, presente in occasione di tutti gli eventi targati Firenze Marathon, conferma il proprio supporto in qualità di sponsor tecnico. Un ringraziamento va anche ai partner Acqua Minerale San Benedetto ed Enervit che cureranno i ristori ufficiali a metà e a fine percorso.

Local Media partner dell’evento saranno RDF e Lady Radio.

Il percorso

Partenza e arrivo per tutte le manifestazioni avverranno sotto lo sguardo del Duomo di Firenze, dal quale i podisti impegnati nella 9.9 km si dirigeranno verso Piazza San Giovanni - Via Martelli - Via Cavour - Via Degli Alfani - Via Dei Servi - Piazza Duomo - Via Del Proconsolo - Piazza San Firenze - Via Dei Gondi - Piazza Signoria - Via Vacchereccia - Via Por Santa Maria - Borso Ss Apostoli - Piazza Santa Trinità - Via Del Parione - Via Della Vigna Nuova - Piazza Goldoni – Borgo Ognissanti – Piazza Ognissanti – Via Montebello – Via Curtatone- Via Il Prato – Via Magenta – Via Montebello – Via Curtatone – Lungarno Vespucci – Ponte alla Carraia - Via Dei Serragli - Piazza Della Calza - Via Romana - Piazza San Felice - Piazza Pitti - Via Guicciardini – Ponte Vecchio – Lungarno Archibusieri – Lungarno dei Medici – Lungarno Diaz – Via dei Benci – Via de’ Neri – Via della Ninna – Piazzale degli Uffizi – Via Lambertesca – Borgo SS. Apostoli – Piazza Santa Trinità – Via del Parione – Via della Vigna – Piazza Goldoni – Via del Moro – Via del Sole – Piazza Santa Maria Novella – Via dei Banchi – Via de’ Rondinelli – Piazza Antinori – Via Tornabuoni – Via Porta Rossa – Via Pellicceria – Piazza della Repubblica – Via Brunelleschi – Via dei Pecori – Piazza San Giovanni (arrivo).

Il percorso della camminata ludico-motoria di 4 km sarà sovrapponibile a quello della 9.9 km fino a via Por Santa Maria, per ricongiungersi con quello della gara principale a Borgo SS. Apostoli.

Per tutte le info tecniche e il regolamento sul sito firenzemarathon.it