Milano Linate Runway Run, tutti in pista la notte di venerdì 19 giugno 

MILANO – L’attesa è finita: venerdì 19 giugno 2026, alle ore 23:59, torna la Milano Linate Runway Run , l’evento che trasforma la pista di decollo dell’Aeroporto Internazionale di Milano Linate in un suggestivo percorso di 10 chilometri aperto a migliaia di appassionati. Un successo annunciato, confermato dai numeri: i 3.000 pettorali disponibili sono andati esauriti in appena 45 minuti dall’apertura delle iscrizioni, lo scorso aprile. Un risultato straordinario che migliora nettamente il dato del 2024, quando il sold out arrivò dopo due settimane. La notte del 19 giugno si preannuncia unica per lo scalo milanese. Una volta partito l’ultimo volo di linea della giornata, la pista sarà interamente riservata ai runner, che potranno vivere l’emozione di correre tra le luci di segnalazione e gli aeromobili in sosta. Una 10 km non competitiva organizzata da MG Sport in collaborazione con SEA Milan Airports, capace di regalare un’esperienza esclusiva e irripetibile.

I numeri

I dati degli iscritti raccontano un evento sempre più inclusivo e trasversale. Colpisce in particolare la presenza femminile, che raggiunge il 44% del totale, una quota significativamente superiore alla media delle manifestazioni podistiche. Sul fronte geografico, le province maggiormente rappresentate sono Milano, Monza e Brianza, Varese e Bergamo. Il 9% dei partecipanti arriverà dall’estero, con runner provenienti da Svizzera, Russia, Germania, Francia e Spagna.

Tra i protagonisti ci saranno anche due giovanissimi che hanno appena compiuto 18 anni e festeggeranno la maggiore età proprio sulla pista di Linate. Più in generale, la fascia tra i 25 e i 35 anni rappresenta il 46% degli iscritti, confermando il forte appeal dell’evento tra le nuove generazioni. Milano Linate Runway Run si conferma così una manifestazione dinamica e originale, capace di superare i confini della tradizionale corsa su strada. Non solo sport, ma una vera esperienza collettiva fatta di musica, intrattenimento e divertimento, in una location dal fascino unico.

Il viaggio

Venerdì 19 giugno, a partire dalle ore 20, prenderà il via l’esperienza dei partecipanti. Dopo aver scelto la propria classe di viaggio al momento dell’iscrizione, i runner riceveranno una carta d’imbarco al posto del tradizionale pettorale una volta raggiunto l’Aeroporto Internazionale di Milano Linate. Superati i controlli di sicurezza e il metal detector, accederanno al gate dedicato.

Ad attenderli ci sarà un grande hangar completamente trasformato in una vivace area eventi, dove sarà possibile riscaldarsi e vivere l’attesa tra musica, animazione e momenti di intrattenimento, fino all’atterraggio dell’ultimo volo di linea della giornata.

Sarà allora che inizierà il vero viaggio. I runner avranno a disposizione l’intera pista aeroportuale e potranno vivere un’emozione senza precedenti: 3.000 persone che corrono insieme sull’asfalto di uno degli aeroporti più trafficati d’Italia, circondate dagli aeromobili in sosta e dalle luci che guidano i voli nel cielo.

Start alle ore 23:30 di venerdì 19 giugno.

Economy Class- la formula essenziale per salire a bordo. check-in dalle 20 alle ore 22.30

Business Class- con fast track al ritiro pettorale e late check-in fino alle 23:15.

First Class- riservata a 200 iscritti: accesso alla VIP Lounge, fast track e late check-in esclusivo.

La partenza del volo della Milano Linate Runway Run è prevista alle ore 23:59 di venerdì 19 giugno

ChangeTheGame a Milano Linate Runway Run con il progetto ChangeToRun - sport, solidarietà e sicurezza si uniscono. ChangeTheGame, la prima associazione italiana contro gli abusi e le violenze nello sport, sarà presente alla Milano Linate Runway Run con l’innovativo ChangeToRun.

ChangeTheGame è un'organizzazione di volontariato che offre assistenza legale e psicologica gratuita alle vittime di abusi fisici, emotivi e sessuali nel mondo dello sport.

ChangeToRun nasce per trasformare la corsa solitaria femminile in un'attività connessa e protetta, senza per questo intaccare il piacere della libertà all'aria aperta.

Il cuore del progetto è un'applicazione per smartphone dedicata alla sicurezza che permette di monitorare i percorsi in tempo reale e attiva una vera e propria comunità solidale. Grazie a questa rete di vicinato digitale, le runner possono contare su una community di persone pronte a tenersi d'occhio a vicenda, capaci di lanciare l'allarme o intervenire tempestivamente in caso di emergenza o pericolo. ChangeToRun non è solo un'app, ma un movimento collettivo che vuole restituire alle donne lo spazio urbano, promuovendo una cultura del rispetto e della tutela nello sport. La App ChangeToRun sarà scaricabile su ogni tipologia di smartphone dal prossimo 21 novembre dopo la presentazione ufficiale alla MILANO21.