Nuova Hoka Cielo X1 3.0: una scarpa da gara veloce e potente

Milano – HOKA®, una divisione di Deckers Brands (NYSE: DECK), presenta la Cielo X1 3.0, la super shoe più leggera realizzata dal brand. Progettata per garantire propulsione e precisione durante le gare, la Cielo X1 3.0 è stata realizzata per ridurre al minimo il peso e massimizzare le prestazioni, aiutando i runner a raggiungere il proprio personal best.

Creata dagli spunti degli atleti élite HOKA, la Cielo X1 3.0 è pensata per la pura velocità. La versione 3.0 è notevolmente più leggera rispetto all'ultima della gamma Cielo, pur mantenendo una piastra in fibra di carbonio propulsiva, una schiuma PEBA reattiva e una suola ad alta aderenza. La Cielo X1 3.0 offre un elevato ritorno di energia per sostenere la velocità, mentre la suola in poliuretano sagomato a compressione bilancia una trazione leggera con la durabilità. Il materiale in tessuto Leno ultra traspirante ne riduce il peso mantenendo il piede in posizione, e la dynamic vamp elastica si adatta al movimento naturale per una calzata sicura e flessibile.

Rifinita con allacciatura asimmetrica per ridurre i punti di pressione e migliorare il comfort, ogni dettaglio della Cielo X1 3.0 è progettato per offrire la massima propulsione, efficienza e comfort durante la corsa.

Per il lancio della nuova Cielo X1 3.0, la campagna Speed of Light celebra l'energia dello slancio e ha come protagonisti i membri del team prodotto HOKA, Ari Hendrix-Roach e Brandon Johnson, che hanno contribuito allo sviluppo della scarpa. Entrambi sono atleti affermati e si sono qualificati per le selezioni olimpiche; la loro partecipazione alla campagna riflette la filosofia di HOKA come brand creato dai runner, per i runner.

Per celebrare il lancio, i running club di tutto il mondo si uniranno per vivere l’esperienza Speed of Light e prendere parte al debutto della Cielo X1 3.0. Nelle principali città italiane, i runner avranno la possibilità di provare la nuova scarpa e partecipare a corse di gruppo per provare in prima persona la “velocità della luce”.

“La Cielo X1 3.0 offre la corsa più leggera e propulsiva di sempre della gamma di prodotti HOKA, pensata per aiutare i runner a raggiungere il proprio record personale”, ha affermato Colin Ingram, Vice President of Global Product di HOKA. “In HOKA innoviamo costantemente la nostra offerta di prodotti pensati per dare il meglio in gara, in modo da offrire agli atleti ogni possibile vantaggio in termini di velocità ed efficienza, aiutandoli a essere più veloci e a raggiungere nuovi record personali e podi”.

Principali caratteristiche:

Leggerezza estrema

La scarpa da maratona più leggera mai realizzata da HOKA, progettata per ridurre al minimo il peso e massimizzare la velocità fin dalla prima falcata.

La geometria aerodinamica e i materiali progettati con precisione riducono la resistenza aerodinamica garantendo una corsa veloce e senza sforzo.

Potenza

Una piastra in fibra di carbonio iper-propulsiva garantisce una spinta in avanti ed efficienza in ogni fase della falcata.

La geometria MetaRocker ottimizzata migliora la rullata, mantenendo i runner in continuo movimento

Resistenza

La schiuma PEBA più reattiva realizzata da HOKA offre un'ammortizzazione propulsiva e un supporto duraturo.

La traspirabilità e la struttura migliorate mantengono il comfort e il controllo, chilometro dopo chilometro.

Dettagli tecnici:

La Cielo X1 3.0 ha un'altezza dello stack di 37 mm sul tallone e 30 mm sull'avampiede, e pesa 213 g per la taglia 10 US da uomo e 175 g per la taglia 8 US da donna.

L'altezza dello stack della Cielo X1 3.0 è conforme alle linee guida della World Athletics ed è stata approvata per l'uso in competizione da parte di tutti gli atleti.

La Cielo X1 3.0 sta già dimostrando il proprio potenziale nelle competizioni più importanti del mondo, testata e apprezzata dagli atleti élite HOKA nelle principali gare e nelle World Marathon Majors. Alex Masai ha offerto una prestazione straordinaria alla Maratona di Chicago 2025, classificandosi terzo assoluto con il suo personal best di 2:04:37. Alla Mezza Maratona di Valencia, Adrian Wildschutt ha corso con un record personale di 59:13, classificandosi quinto, mentre Alessia Zarbo ha stabilito un nuovo record nazionale francese con un eccezionale tempo di 1:08:20.

La Cielo X1 3.0 è disponibile su HOKA.com e presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Disponibile nei colori Neon Yuzu/Thyme e Alabaster/Yellow Gold.