Il ritorno della G.O.A.T.: HOKA presenta la nuova Speedgoat 7

Milano - HOKA®, una divisione di Deckers Brands (NYSE: DECK), presenta Speedgoat 7, l'ultima evoluzione di una delle sue linee più celebri. Compagna affidabile su ogni tipo di terreno, la Speedgoat 7 è progettata per garantire prestazioni ottimali su salite rocciose, fango scivoloso, discese tecniche e non solo. Con il suo design e i suoi colori audaci, Speedgoat 7 non si limita ad affrontare il trail, ma lo domina. Realizzata per i runner che superano i propri limiti, amano le sfide e richiedono versatilità senza compromessi, Speedgoat 7 continua a dimostrare perché rimane il punto di riferimento in termini di prestazioni.

Rivisitata per garantire sicurezza anche sulle superfici più impegnative, la Speedgoat 7 offre trazione e ammortizzazione migliorate, per un equilibrio perfetto tra aderenza e reattività. Quest'ultima versione presenta un'intersuola in EVA espansa supercritica rinnovata per un maggiore ritorno di energia, abbinata a una suola Vibram® Megagrip con Traction Lug per un controllo affidabile. La scarpa presenta una ghetta integrata, progettata per tenere lontani i detriti e garantire una corsa più fluida e senza interruzioni.

“La G.O.A.T. è tornata con l'introduzione dello Speedgoat 7, l'ultima novità della nostra linea più amata”, ha dichiarato Bekah Broe, Senior Director of Performance Footwear di HOKA. “Grazie alle nuove tecnologie integrate, vogliamo che i trail runner si sentano sicuri anche sui terreni più difficili. In HOKA ci impegniamo a innovare costantemente, offrendo le migliori scarpe da trail sul mercato, adatte a qualsiasi distanza o ambiente. Nata sui sentieri, HOKA fornirà sempre ai trail runner tutto il necessario per raggiungere nuove vette".

Per lanciare la nuova Speedgoat 7, HOKA presenta la campagna Run Wilder, che mette in mostra le caratteristiche prestazionali imbattibili della scarpa. Ambientata nel variegato paesaggio islandese, la campagna segue gli atleti di trail running mentre sottopongono la Speedgoat 7 a un test di resistenza nel mondo reale su tre terreni diversi: ripido e tecnico, scivoloso e fangoso, sconnesso e roccioso. La campagna Run Wilder conferma la Speedgoat 7 come una scarpa affidabile per qualsiasi percorso trail.

Lanciata nel 2015, la gamma Speedgoat è stata progettata per i runner e gli escursionisti dalla mentalità aperta ad “andare ovunque”. La linea Speedgoat è sinonimo di sicurezza sui sentieri tecnici e continua a essere all'altezza del suo nome come la migliore di tutti i tempi nel trail running.

Le caratteristiche principali delle Speedgoat 7 includono:

Linguetta piatta con doppio rinforzo

Tomaia leggera in tessuto RPET

Mascherina dinamica elasticizzata in attesa di brevetto per lasciare spazio al naturale rigonfiamento del piede

Linguetta sul tallone e dettagli riflettenti

Ghetta integrata

Intersuola in EVA SFC applicato tramite un processo innovativo

Suola Vibram® Megagrip con Traction Lug

Orientamento dei tasselli rinnovato per terreni misti (Carrarmato da 5 mm)



Dettagli tecnici

• Donna 8US: altezza stack al tallone 38 mm | all’avampiede 33 mm | peso 235 g

• Uomo 10US: altezza stack al tallone 40 mm | all’avampiede 35 mm | peso 275 g

• Taglie: W5-11, 12 (B); W 05-11, 12(D) Wide / M7-13, 14, 15 (D); M 7-13,14,15(2E) Wide



La nuova Speedgoat 7 è disponibile su HOKA.com e presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Disponibile in 4 diverse varianti di colore per uomo e donna.