Get Ready, gli allenamenti di Acea Run Rome The Marathon, vanno in trasferta a Firenze, che squadra!

ROMA – Acea Run Rome The Marathon Get Ready, la serie di allenamenti collettivi partiti in dicembre, e che si protrarranno fino a marzo, vanno in trasferta e più precisamente a Firenze. Roma si apre così sempre di più al gemellaggio podistico con altre città italiane e farà l’esordio domenica 9 Febbraio 2020 proprio a Firenze per sentire il calore dei runner toscani.

L’allenamento sarà gestito dal coach Fulvio Massini – Consulenti Sportivi, uno dei tecnici più preparati e d’esperienza nel panorama podistico italiano, in tanti decenni sono migliaia gli atleti amatori che ha gestito individualmente e in gruppo, è tra i fondatori dell’Asics Firenze Marathon ricoprendo oggi il ruolo di direttore tecnico.

Roma e Firenze, due città d’arte tra le più straordinarie al mondo, si uniscono per condividere qualche chilometro di corsa, allenarsi in gruppo moltiplica il divertimento e la qualità stessa dell’allenamento, inoltre è un’occasione per conoscere tanti nuovi amici con la stessa passione.

LA DISTANZA - Con Acea Run Rome The Marathon Get Ready a Firenze il piacere di correre si fonde con la cultura e la storia, l’ospitalità e la capacità di Fulvio Massini e del suo staff farà la differenza e sarà il valore aggiunto di questa iniziativa che è aperta a tutti i runner.

Il 29 marzo si avvicina, mancano ormai meno di due mesi e tra poco sarà tempo di “fare i lunghi”, allenamenti specifici per mettere resistenza e chilometri nelle gambe. Nello specifico a Firenze si percorreranno 25km grazie anche all’accompagnamento di due pacer ufficiali dell’Acea Run Rome The Marathon che aiuteranno tutti i presenti a sfruttare al meglio questo allenamento.

SERVIZI - Il ritrovo e l’accoglienza sarà alle 8.30 nei locali della sede di Fulvio Massini – Consulenti Sportivi, (Via Frà Giovanni Angelico 36 – Firenze), sarà possibile depositare le borse che saranno custodite così come sarà possibile fare la doccia dopo l’allenamento. Previsto anche un parcheggio convenzionato nei pressi dell’Hotel Mediterraneo. Il percorso verrà tracciato in anticipo in modo da poter visualizzare in anteprima la traccia Gpx e saranno istituiti dei punti di ristoro ogni 5 km (saranno forniti integratori), per simulare al meglio quanto accadrà in gara.

Prima di partire per l’allenamento Fulvio Massini ed il suo collaboratore Filippo Galantini faranno un briefing tecnico e daranno alcuni suggerimenti per affrontare al meglio gli allenamenti e la maratona, ogni consiglio è sempre utile, il sapere non è mai troppo. Non mancheranno il riscaldamento di gruppo, l’adrenalina, la musica e tanta gioia. Perché quando c’è la corsa di gurppo, ci sono i sorrisi.

Acea Run Rome The Marathon vuole lasciare il segno e lo farà attraverso dei gadget che saranno consegnati a tutti gli iscritti. La partecipazione come sempre è gratuita, le richieste sono già tantissime per organizzare al meglio l’evento è necessario registrarsi ISCRIVITI QUI

Segui l’evento su facebook: Clicca qui

Hashtag ufficiale: #Rrtm2020getready