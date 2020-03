AIRC è charity partner della Acea Run Rome The Marathon

‘Una sfida lunga 55 anni’ alla quale hanno risposto presente già 464 atleti suddivisi in 116 formazioni per la staffetta 4x10 e 15 maratoneti per la gara da 42 chilometri: continua così a crescere la grande squadra di Fondazione AIRC che sarà impegnata lungo le strade della Capitale per raccogliere nuove risorse da destinare agli scienziati che stanno lavorando per rendere i tumori che colpiscono i bambini sempre più curabili.

Domenica 29 marzo Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sarà ai nastri di partenza della Acea Run Rome The Marathon con una squadra straordinaria che ad oggi conta già 479 atleti e circa 100 runner amatoriali per la Stracittadina Fun Race. Un risultato molto importante che unisce il mondo dello sport a quello della ricerca con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove cure per i tumori infantili.

I cinquantacinque anni di storia di AIRC sono il fil rouge del progetto sviluppato in occasione della Acea Run Rome The Marathon: l’idea è che la lunga e incessante maratona di AIRC iniziata nel 1965 per sostenere la migliore ricerca oncologica diventi oggi una sorta di staffetta virtuosa tra tutti i runner e le aziende coinvolti, invitati a correre insieme per portare nuovi fondi e garantire continuità al lavoro dei migliori scienziati AIRC.

Una componente fondamentale della compagine AIRC è quella delle squadre delle aziende che hanno deciso di sostenere la ricerca sui tumori infantili coinvolgendo i dipendenti in un’iniziativa di team building che unisce sport, salute, benessere e raccolta fondi. Ogni azienda in gara adotterà simbolicamente un anno della storia decennale di AIRC, innescando così un passaggio di testimone tra tutte le realtà coinvolte per raccontare quanta strada è stata fatta dalla ricerca per la cura del cancro. Tra le aziende che hanno già aderito al progetto e correranno insieme ad AIRC ci sono: Iberdrola, GS Retail e HDI Assicurazioni.





Ai nastri di partenza anche numerosi ricercatori per un giorno lontani dal bancone dei loro laboratori e tanti volontari della Fondazione che partecipano a quella che vuole essere prima di tutto una festa della salute e del benessere da vivere in uno scenario unico al Mondo e che li porterà a correre attraverso i Fori Imperiali, il Circo Massimo, Piazza Navona e in molti altri straordinari luoghi di questo percorso romano. Obiettivo comune a tutta la squadra AIRC quello di far crescere la raccolta fondi attraverso Rete del Dono, dove sono stati superati i 31 mila euro ed è in corso una vera e propria competizione virtuosa per aumentare le risorse da destinare ai migliori progetti di ricerca per la cura dei tumori infantili che, ogni anno solo in Italia, colpiscono circa 1.400 bambini sotto i quattordici anni.

Un appuntamento importante anche per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di adottare comportamenti salutari per tenersi in forma. L’American Institute for Cancer Research ha calcolato infatti che abitudini alimentari poco salubri sono responsabili di circa tre tumori su dieci. Oggi sappiamo che il cibo che consumiamo può influire sulla prevenzione ed esserne un prezioso alleato, se oltre a mangiare in modo sano ed equilibrato riduciamo fattori di rischio come la sedentarietà e l’obesità. Le scoperte dei ricercatori ci confermano che essere fisicamente attivi incide su alcuni meccanismi essenziali dell’organismo, come il metabolismo energetico e ormonale, l’infiammazione e il sistema immunitario. Ma è bene ricordare che il fattore di rischio evitabile che più impatta sulla salute è il fumo: l’85-90% dei tumori polmonari è causato proprio dalla sigaretta, che risulta essere anche all‘origine di molti altri tumori.

Fondazione AIRC ringrazia Spreafico, una delle principali aziende integrate nella filiera ortofrutticola italiana, per la fornitura di frutta per i pacchi gara dei runner AIRC.

È possibile sostenere la squadra AIRC con una donazione su https://www.retedeldono.it/it/progetti/fondazione-airc/oggicorroperairc-run4rome

AIRC | Dal 1965 con coraggio, contro il cancro La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a oltre 5.000 ricercatori - 61% donne e 55% ‘under 40’ - le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. In oltre 50 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e cinquecento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al 1 gennaio 2020). Informazioni e approfondimenti su airc.it