Easy Parking sostiene la Maratona di Roma con ADR e-move

Easy Parking è il brand commerciale di ADR Mobility, la società del gruppo ADR che si occupa dello sviluppo e della gestione dei servizi di mobilità negli aeroporti Leonardo da Vinci di Fiumicino e G.B. Pastine di Ciampino. Dal più economico Lunga Sosta ai più esclusivi Executive, passando per i multipiano fronte Terminal (i preferiti da chi viaggia per lavoro), con 19 differenti parcheggi e aree di sosta, per un totale di oltre 9.000 posti auto, easy Parking è il più grande sistema di parcheggi in Europa, in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipologia di passeggero in partenza dagli aeroporti romani.

Con quasi 5 milioni di soste totali, tra passeggeri in partenza e accompagnatori, il 2023 ha fatto registrare numeri record per il sistema di parcheggi aeroportuale. Un anno caratterizzato anche da molteplici iniziative che hanno avuto l’obiettivo di rendere sempre più confortevole la permanenza di chi viaggia.

Tra queste rientra sicuramente l’apertura del nuovo ADR e-move. Situato al primo piano del parcheggio multipiano Terminal B, ADR e-move è il primo e più grande parcheggio in Italia riservato esclusivamente ai veicoli elettrici e ibridi plug-in, dispone di 74 stalli totali (che raddoppieranno nella seconda metà del 2024) e di 37 colonnine da 22Kw, in grado di ricaricare un’auto elettrica in 4-5 ore e una ibrida in 2 ore, tempistiche allineate alle abitudini di sosta dei clienti dei parcheggi multipiano. Il parcheggio è dotato di ingressi e uscite dedicati e permette al cliente di parcheggiare la propria auto ed effettuare una ricarica elettrica completa, oltre alla possibilità di associare il pagamento al pedaggio del parcheggio tramite il ticket di ingresso, la prenotazione online e l’App easy Parking scaricabile dagli store e già presente sulla principale piattaforma di e-roaming mondiale HUBJECT.

Aeroporti di Roma è costantemente impegnata nel raggiungere livelli sempre più alti di sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di azzeramento delle emissioni sotto il proprio controllo (obiettivo NetZero) entro il 2030. L’apertura al pubblico del parcheggio ADR e-move punta invece a ridurre il carico di emissioni collegate all’accessibilità aeroportuale, ovvero quelle generate dai passeggeri. In questo quadro si inserisce la scelta di avviare ADR Mobility verso una vera e propria “transizione green”, nell’ambito del più generale programma di ampliamento dell’offerta di parcheggi per veicoli elettrici in aeroporto, ponendosi come player nel mercato della e-mobility nei ruoli sia di Charging Point Operator che di Mobile Service Provider.