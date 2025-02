Sara Vargetto con il suo sorriso e la sua energia è la protagonista di Rome is Woman

E un grande sorriso insieme a tanto entusiasmo per Sara Vargetto, portacolori e porta bandiera dell’Athletica Vaticana.

Quando aveva 6 anni si è innamorata del basket. A 9 anni l’hanno invitata a partecipare a una corsa e il cuore si è aperto, ha scoperto un mondo.

Sara Vargetto è una grande appassionata di tutto lo sport e la sua passione e i suoi sogni hanno fatto diventare il padre Paolo un maratoneta. Insieme hanno corso 6 maratone e il tutto è davvero speciale perché Sara soffre di artrite idiopatica giovanile, “ma questo non mi impedisce di fare ciò che voglio” – afferma.

E non si arrende.

Insieme a papà Paolo non hanno più smesso, lo sport ora che ha 16 anni è la sua vita e la loro vita.

Sara ora è diventata anche Campionessa Italiana di Atletica Leggera in carrozzina sia indoor che outdoor sulle distanze di 60, 100, 200 e 400 metri nella Categoria L4F. Il sogno? Le Paralimpiadi di Los Angeles 2028…ma intanto alla Run Rome The Marathon il 16 marzo vuole battere il suo primato personale di 3 ore 49 minuti…

Rome is Woman è il nuovo progetto di Run Rome The Marathon dedicato a tutte le donne. Il grande obiettivo è accompagnare tutte le donne a poter cullare il proprio sogno sportivo iniziando a prendersi cura di sé stesse attraverso l’attività fisica, in particolare la corsa o il cammino. Insieme alla ex maratoneta azzurra Lucilla Andreucci oggi conosciamo Sara Vargetto.