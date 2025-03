In 300 oggi per l'ultimo Get Ready per l'Acea Run Rome The Marathon

ROMA – Nell’aria c’è già il vociare ed il rumore dei passi degli oltre 50mila partecipanti che respireranno due giorni di eventi e l’entusiasmo del 30° compleanno di una Acea Run Rome The Marathon che promette di raccontare la storia di Roma caput mundi e di scriverne una nuova che resterà per sempre negli annali delle maratone italiane.

Questa mattina sabato 8 marzo si è svolto il sesto ed ultimo Get Ready ufficiale di Acea Run Rome The Marathon, una coincidenza, quella con la Festa della Donna, che si è subito trasformata nell’occasione per dedicare l’appuntamento alle donne.

Energia, coraggio, determinazione, solo alcune delle caratteristiche necessarie per prepararsi ad una maratona, allenamento dopo allenamento, ed alle quali le donne aggiungono quella innata sensibilità che le rende straordinarie. Acea Run Rome The Marathon pone l’accento sulle donne non solo nella giornata a loro dedicata ma con impegno costante, come racconta il progetto “Rome is Woman”, una serie di allenamenti al femminile, altamente inclusivi, svoltisi, sotto la guida della ex maratoneta azzurra Lucilla Andreucci, con l’intento di accompagnare le donne a poter cullare il proprio sogno sportivo.

Il Get Ready di oggi sabato 8 marzo

Si è corso all’Eur – Basilica San Pietro e Paolo per 15 km (14 giri da 1065 m l’uno) a varie velocità, da 4′00”/km a 8′00”/km con la possibilità come sempre di partecipare anche in modalità fitwalking, accompagnati dai pacer Gladiatori ufficiali. Il plus dell’evento ha il nome della ex maratoneta azzurra Franca Fiacconi, vincitrice nel 1998 della Maratona di Roma in primavera e in autunno di quella di New York. Presente anche il ‘Re di Roma’, l’ultramaratoneta plurititolato Giorgio Calcaterra. E' stata come sempre una festa, con musica e divertimento, un momento di forte socialità.

I Get Ready ufficiali

Straordinario il successo dei 6 Get Ready di Acea Run Rome The Marathon con ben 2500 presenze totali e un carico di energia ed entusiasmo, una vera onda di positività che si è propagata in tutto il mondo. Infatti ai sei allenamenti ufficiali di Roma, orchestrati dall’esperta runner capitolina Federica Romano in tandem con il coach ufficiale dell’evento Marco Caponeri, sono stati affiancati ben 69 appuntamenti denominati Get Ready on Tour. Il tam tam si è propagato sia in Italia, con ben 38 tappe in 10 regioni, che all’estero, con 31 appuntamenti in 11 nazioni (UK, Scozia, Germania, Sudafrica, Olanda, Spagna, Canada, Lituania, Francia, Brasile, USA) che si sono nutriti dell’entusiasmo di oltre 2mila runner. L’esperienza dei Get Ready on Tour esteri si è subito trasformata in una occasione per chiamare all’adunata dei Pacer Gladiatori anche atleti dall’estero, con il risultato che ben 102 dei 244 pacer al via domenica prossima avranno un passaporto straniero.

La Rome Running Week

Il Get Ready di oggi sabato 8 marzo è stato il primo atto di una intensa settimana che porterà gli atleti alla partecipazione della Acea Run Rome The Marathon. Una serie di appuntamenti che vanno a comporre la Rome Running Week, per un crescendo di emozioni fino a sabato 15 con l’Acea Water Fun Run e domenica 16 la maratona. Nel fine settimana al villaggio del Circo Massimo tanta festa, musica, eventi, giochi, divertimento.

Rome Running Week - Experience

8 - 16 marzo 2025

Sabato 8 – ore 8.15 – Get Ready presso EUR – Basilica San Pietro e Paolo

Appuntamento: ritrovo h 8:15 – partenza h 9.

Sesto e ultimo appuntamento in preparazione della maratona di Roma: si correranno fino a 14 km (14 giri da 1 km circa l’uno) a varie velocità, da 4′ a km a 8′ a km fino al fitwalking.

Gli allenamenti saranno guidati dai pacer Gladiatori ufficiali di Acea Run Rome The Marathon.

Ospiti: Giorgio Calcaterra, Franca Fiacconi, Annalisa Minetti

Lunedì 10 – Presentazione conferenza stampa ore 11.00 presso Campidoglio

Ore 11.00 - Presenti il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessore ai grandi eventi, turismo, sport e moda Alessandro Onorato, il Presidente Regione Lazio Francesco Rocca e gli organizzatori di Acea Run Rome The Marathon.

Ore 15 - Fiumicino: Acea Run Rome The Marathon entra nella Water Defenders Alliance, la grande alleanza promossa da LifeGate per difendere la salute dei nostri mari. Grazie a questa iniziativa, nel Blue Dolphin di Fiumicino, sarà in funzione per due anni un Seabin, il dispositivo capace di catturare 500 chili di rifiuti galleggianti all’anno, incluse plastiche e microplastiche fino a 2 mm di diametro. Grazie a LifeGate, Infront sceglie dunque di dotare la città metropolitana di una soluzione tangibile e misurabile, rafforzando l’identità sostenibile della maratona.

Ore 18.00 - Acea Run4Rome L’ultimo Miglio: nella casa di Libera. Tutte le realtà no profit che hanno aderito al charity program si ritroveranno presso la sede di Libera, un bene confiscato, in via Stamira 5, per un momento di incontro e confronto sui diversi progetti sociali. Interverranno: Lorenzo Benfenati, Lucilla Andreucci e Marco Genovese

Martedì 11 – Musei Civici

MUSEI CIVICI - Da martedì 11 a domenica 16 marzo accesso gratuito al Sistema Museale capitolino per tutti gli iscritti alla Maratona di Roma e un loro accompagnatore.. I Maratoneti dovranno recarsi presso la biglietteria mostrando la lettera di conferma alla manifestazione, sia in formato cartaceo che digitale accompagnata da un documento di riconoscimento per poter ritirare il titolo d’ingresso Gratuito per se stessi ed un loro accompagnatore.

Mercoledì 12 - Università La Sapienza

Ore 10.00 - “Roma una corsa Eterna con Sapienza e Acea Run Rome The Marathon”- Dopo aver aperto la strada all’importanza di vivere lo sport con cognizione scientifica, la tavola rotonda frutto della collaborazione con La Sapienza è ormai una tradizione. Dalle ore 10.00, l’Aula Magna dell’Università La Sapienza farà da teatro a “Roma una corsa Eterna - Sapienza e ACEA Run Rome The Marathon”. I lavori saranno aperti con i Saluti Istituzionali della padrona di casa, la Magnifica Rettrice dell’Università Sapienza di Roma e si parlerà di “Sostenibilità del sistema agroalimentare”, di “Acqua e Sostenibilità” della La qualità delle acque sotterranee e le implicazioni ambientali” nonché dell’Esercizio fisico in ambienti estremi da cambiamento climatico: le nostre città” e di Acqua. Ancora si affronterà il tema “Cisalfa Goup con Special Olympics: sport ed inclusione”. Seconda parte della mattinata con tematica “Come far crescere l’evento in maniera sana”. Per tutta la giornata sarà possibile iscriversi alla ACEA Water Fun Run dalle ore 9.00 alle 19.00.

Ore 16 - Nel pomeriggio dopo il Convegno prevista la Sapienza Run, corsa di 3km aperta a tutti all’interno della Città Universitaria.

Giovedì 13 - Apertura Expo Food Village con intrattenimento (ore 15-20) – EUR Palazzo dei Congressi

Cn un giorno di anticipo rispetto al passato apre l'Expo Village della maratona.

Ore 15 Apertura Expo

Ore 16.30 TALK Inclusion and Diversity

Ore 17.15: TALK: Cosa fanno i pacers, gli angeli dei maratoneti

Ore 18.00: Presentazione Percorso e info utili

Venerdì 14 – Apertura Expo Food Village con intrattenimento (ore 9-20) – EUR Palazzo dei Congressi

Ore 11.30 Cerimonia di Inaugurazione

Ore 12:00 TALKS in cooperation with World Athletics: Il mondo corre a Roma

Ore 12.15 CHARITY PROGRAM: ANED

Ore 16:00: RTALKS in cooperation with World Athletics: Run around the world

Ore 17:00: TALKS in cooperation with World Athletics: I runners nel mondo: cento milioni di amici

Sabato 15 – Expo Food Village con intrattenimento (ore 9-20) –EUR Palazzo dei Congressi

Ore 10.40 TALKS in cooperation with World Athletics: La Sapienza e l’impatto della RRTM sulla Capitale

Ore 11.30 Presentazione Top Runner

Ore 12:00 TALKS in cooperation with World Athletics: Una corsa verso la sostenibilità

Ore 12.30 Presentazione INIX Gli spingitori

Ore 13:00 TALKS in cooperation with World Athletics: Rome is Woman

Ore 15:00: TALKS in cooperation with World Athletics: Run & Inclusion

oRE 15.45: Presentazione: Pacers & ENPA

Ore 17.10: Presentazione Senatori della RRTM

Sabato 15 - Circo Massimo - Acea Water Fun Run

Ore 9.00 Apertura Villaggio al Circo Massimo

Ore 9.15 Animazione Pre Partenza by Radio 105

Ore 10:00 Start Acea Water Fun Run

Ore 12:00 Animazione da parte di Radio 105

Ore 12:30 Concerto Ludwig

A seguire per tutto il pomeriggio attività, musica e divertimento al Villaggio Circo Massimo

Sabato 15 - La Messa del Maratoneta

Ore 18.00 - La “Messa del Maratoneta e dello Sportivo" – nell’anno del Giubileo - è in programma per sabato 15 marzo ore 18 nella bellissima e antica Basilica di Santa Maria in Ara Coeli (Campidoglio) nel cuore di Roma. Al termine della Messa sarà recitata anche la “Preghiera del Maratoneta” - nel segno della Maratona come metafora della vita e dell'esperienza sportiva - e ci sarà la benedizione delle atlete e degli atleti e i tutti coloro che, a vario titolo, fanno parte del mondo dello sport.

Presiederà la Celebrazione l’arcivescovo Carlo Maria Polvani, segretario del Dicastero della Santa Sede per la cultura e l’educazione al quale il Papa ha affidato la cura dello sporto. Presenti numerosi sacerdoti maratoneti di diversi Paesi.

Domenica 16 – Race Day - Acea Run Rome The Marathon

8:00 Spingitori INIX

8.15 Partenza 1^ onda Top Runner + Griglia A

8.20 Partenza 2^ onda griglia B

8.30 Partenza 3^ onda Griglia C

8.40 Partenza 4^ onda Griglia D

8.50 Partenza staffetta Acea Run4Rome

10.20 Arrivo primo M

10.35 Arrivo prima F

11.00 Premiazione gara Uomini

11.05 Premiazioni gara Donne

15.15 Tempo limite, arrivo ultimo finisher

Ore 18.00 – Marathon Party , la festa delle medaglie (evento su prenotazione).

Tutti i partecipanti sono attesi alla festa finale dove ci si racconta la gara, le emozioni e si brinda tutti assieme, sfoggiando la medaglia appena conquistata.

Marathon Party si terrà a: The Sanctuary Eco Retrait - Via delle Terme di Traiano 4A - Roma.