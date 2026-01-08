Rome is Woman, sabato a Roma l'appuntamento di corsa (o cammino) dedicato alle donne.

Al Parco delle Valli di Roma alle ore 10 ci sarà Rome Is Woman, un allenamento tutto al femminile ideato dalla maratona di Roma grazie alla passione e consulenza dell'ex maratoneta azzurra Lucilla Andreucci che gestirà l'allenamento. Un appuntamento speciale in collaborazione anche con La Corsa di Miguel.

Rome Is Woman è libertà, un’esperienza pensata per ogni donna, dove amicizia, cammino o corsa si incontrano.

Saranno 5 km, l'ideale per ritrovare equilibrio, energia e connessione tra corpo e mente.

L’evento è aperto a tutte le donne che vogliano iniziare con un cambiamento concreto, dalla possibilità di correre i primi 5 km, a migliorare le proprie performances e ad entrare a far parte di una community. Tutti gli appuntamenti saranno arricchiti dalla presenza di un ospite speciale che fornirà consigli su temi altresì importanti quali pilates, alimentazione, tecnica di corsa e mental coaching.

Ideatrice e coach sarà la romana Lucilla Andreucci, ex maratoneta e mezzofondista, nel suo palmares cinque titoli di campionessa italiana in pista e su strada, 13 maglie azzurre, cinque vittorie sulla distanza di maratona, una medaglia d’argento nel 1997 alle Universiadi nei 10.000 m e una medaglia di bronzo a squadre ai campionati mondiali di mezza maratona a Palma di Maiorca.

Dopo la carriera agonistica, Lucilla Andreucci, ha portato la sua esperienza di atleta, e i valori che lo sport insegna, nell’impegno educativo di Libera, la rete nazionale antimafia per il contrasto ad ogni forma di illegalità.

Pe tutte le attività di pilates, sarà affiancata dalla sorella Florinda Andreucci, istruttrice certificata di pilates mentre il cammino di corsa si svolgerà con il supporto di Beatrice Ondoli, già alla guida di un gruppo di allenamento che si ritrova tutti i martedì sera nella Capitale.

Cos’è Rome is woman

L’ultima edizione di Acea Run Rome The Marathon ha visto la nascita del progetto «Rome is woman», uno spazio tutto al femminile fatto di appuntamenti di corsa e altre attività che ruotano attorno al movimento.

Rome is woman è uno stimolo concreto ad avvicinarsi al movimento fisico attraverso uno spazio educativo basato su nozioni su come migliorare performance e postura, trovare la giusta motivazione e curare anche l’aspetto dell’alimentazione. Infine, Rome is woman è un’occasione di creare una community fatta di donne che possono motivarsi a vicenda ad uscire dal quotidiano per ritrovarsi in una dimensione dove corpo e mente raggiungano un equilibrio basato sul benessere.

Partecipazione

La partecipazione è libera ed aperta a tutte le donne che entreranno così a far parte di una community in cui condividere per consigli e curiosità su tutto quello che c’è da scoprire o da sapere sul mondo del running, oltre a ricevere un gadget speciale. Le iscrizioni sono aperte, attenzione, posti limitati

Il programma di Rome is Woman

10 gennaio, ore 10.00 - Parco delle Valli

Appuntamento speciale insieme a @lacorsadimiguel.

5 km tra Cammino & Corsa · con esercizi di Pilates (in collaborazione con @florinda_andreucci e @beatrice.ondoli)

24 gennaio, ore 10.00 - Villa Borghese, Casa del Cinema

5 km tra Cammino & Corsa - con esercizi di Pilates (in collaborazione con @florinda_andreucci e @beatrice.ondoli)

14 febbraio, ore 10.00 - Villa Borghese

5km tra Cammino & Corsa con tecniche di mental coaching per sentire Mente e Corpo in sincronia ( in collaborazione con @fabyp83)

Iscrizione gratuita a questo link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejNAz79WGOqkccmFP1UBe9d69RmsVMuDVUj7RmWE0g4Kd83w/viewform?fbclid=IwY2xjawPMXjtleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF2dkxIY1UwMUVvNTQ2NWszc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHutTPiEZf3saQICL1V4u9EZwu2E62Pjd_NkKolk0HNHDRBDx35KAwBSiVxRK_aem_my-yIHqW3bgWs7QLQTq34A

