E' al Circo Massimo l'Expo Village dell'Acea Run Rome The Marathon

ROMA – Cresce l’emozione per il più grande evento sportivo agonistico in Italia e una delle più grandi maratone del mondo. Acea Run Rome The Marathon di domenica 22 marzo con il suo record e sold out da 36mila partecipanti, atleti pronti a trasformarsi in gladiatori, ha già segnato più volte la storia in questi ultimi anni fatti di una crescita numerica esponenziale. Un evento di questa portata non poteva non lasciare un altro storico segno perchè sta per nascere una nuova opera che avrà tutte le caratteristiche per trasformarsi in una icona. Il count-down è già iniziato, a circa un mese dalla gara stanno per partire i lavori di allestimento dell’Expo Village di Acea Run Rome The Marathon che per la prima volta sarà al Circo Massimo.

Dove

Il Circo Massimo di Roma è il cuore pulsante della storia della Città Eterna, il più grande impianto sportivo dell'antica Roma con la maratona di Roma torna a rivestire il suo antico ruolo accogliendo, con ingresso libero, oltre 100mila visitatori che potranno assistere ad eventi, convegni e talk sul palco principale, partecipare a giochi ed attività, condividere momenti di impegno sociale, ritirare il proprio pettorale e kit gara.

Oltre cento gli espositori previsti, tutti i visitatori potranno incontrare ospiti ed atleti di fama internazionale e informarsi su tutte le novità del mondo running. Ancora, saranno centinaia gli stand anche organizzati dai volontari di CSV-Lazio ETS coorganizzatori della Acea Water Fun Run – Saturday 5k con laboratori, visite gratuite per la prevenzione sanitaria, animazione per grandi e bambini.

Quando

Apertura dalle ore 9 di giovedì 19 marzo fino a domenica 22 marzo, aggiunta la domenica rispetto al passato, 40 ore totali di apertura al pubblico, quattro giorni di energia, musica, entusiasmo, internazionalità e la felicità di 60mila partecipanti totali, dalla Acea Water Fun Run - Saturday 5k di sabato 21 marzo, ai sorrisi e all'unione delle squadre degli atleti impegnati nella Acea Run4Rome Relay, fino alle vibrazioni dei 36mila maratoneti che vivranno la magia di glorificare la propria impresa nel Circo Massimo, uno dei luoghi più iconici del mondo.

“Per la prima volta l’Expo della Maratona di Roma sarà al Circo Massimo - ha confermato Alessandro Onorato Assessore allo sport, grandi eventi, turismo e moda di Roma Capitale -. Organizzare il villaggio in questo luogo così iconico è un’ulteriore apertura alla città e ai turisti per questo grande evento che ha raggiunto numeri record, con le iscrizioni alla corsa competitiva sold out da mesi e con oltre 25 mila partecipanti dall’estero. Il villaggio diventerà il cuore pulsante della manifestazione, dal giovedì alla domenica, con incontri, talk, musica e attività per tutti. Migliaia di appassionati e di stranieri potranno così vivere le emozioni della Maratona in un luogo ricco di storia e fascino: un’esperienza unica, che non potranno vivere in nessuna altra città”.

L’Expo Village sarà dunque protagonista e cuore pulsante dell’intero evento, un centro nevralgico al centro di Roma, un omaggio che la città farà indossando panni antichi per proiettarsi in un futuro sempre più epico. Il Circo Massimo dunque sarà la casa di Acea Run Rome The Marathon, nello stesso luogo infatti vi sarà la linea di arrivo di tutte e tre le distanze previste per la festa 'di corsa' più grande di sempre a Roma.



